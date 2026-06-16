Tegoroczna edycja wydarzenia organizowana jest pod hasłem „Połączone perspektywy” i będzie poświęcona interdyscyplinarnemu podejściu do zdrowia kobiet: od profilaktyki i diagnostyki, przez leczenie, po opiekę długoterminową.

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Forum Zdrowia Kobiet jest przestrzenią rozmowy o medycynie, systemie ochrony zdrowia i praktyce klinicznej w obszarach, które bezpośrednio wpływają na jakość życia kobiet. W programie drugiej edycji wydarzenia znajdą się zagadnienia związane m.in. z ciążą i porodem, płodnością i niepłodnością, onkologią kobiecą, zdrowiem psychicznym, chorobami przewlekłymi, profilaktyką, menopauzą, zdrowiem seksualnym oraz wielochorobowością.

Rozmowy będą się skupiać wokół konieczności spojrzenia na zdrowie kobiet jako na obszar wymagający współpracy lekarzy, ekspertów systemowych, przedstawicieli środowisk naukowych, klinicznych i organizacji zaangażowanych w poprawę opieki nad pacjentkami.

– Zdrowiem kobiet zbyt często zajmujemy się fragmentarycznie: oddzielnie w kontekście ginekologii, onkologii, zdrowia psychicznego, chorób przewlekłych czy profilaktyki. Tymczasem doświadczenia pacjentek są całościowe – mówi Klara Klinger, redaktorka naczelna Rynku Zdrowia. – Kobieta przechodzi przez system ochrony zdrowia na różnych etapach życia, z różnymi potrzebami, często z kilkoma problemami zdrowotnymi jednocześnie. Dlatego w Forum Zdrowia Kobiet tak ważne jest łączenie perspektyw: klinicznej, systemowej, społecznej i pacjenckiej. Chcemy rozmawiać o możliwościach diagnostyki i leczenia oraz budowaniu bardziej spójnej, dostępnej i efektywnej opieki – podkreśla Klara Klinger.

Od systemu do doświadczenia pacjentki

Program 2. Forum Zdrowia Kobiet, które odbędzie się w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, otworzy debata poświęcona opiece nad kobietami ponad granicami specjalizacji. Punktem wyjścia będzie pytanie o to, jak odejść od bagatelizowania objawów na rzecz systemowej odpowiedzi, sprawniejszej diagnostyki i lepiej skoordynowanej ścieżki pacjentki. W tej części rozmowy wybrzmią kwestie współpracy ginekologów, onkologów, kardiologów, endokrynologów, psychiatrów, lekarzy rodzinnych, położnych i pielęgniarek, a także potrzeba takiego modelu opieki, w którym kobieta nie zostaje sama między kolejnymi gabinetami.

Jednym z ważnych bloków tematycznych będzie zdrowie reprodukcyjne, rozumiane szerzej niż tylko przez pryzmat ciąży. Uczestnicy forum będą rozmawiać o bezpieczeństwie matki i dziecka, diagnostyce prenatalnej i genetycznej, farmakoterapii, szczepieniach, chorobach współistniejących, porodzie, połogu i roli położnej w opiece okołoporodowej. Osobna sesja zostanie poświęcona płodności i niepłodności, w tym planowaniu macierzyństwa, zachowaniu płodności, diagnostyce pary, czynnikom żeńskim i męskim, endometriozie, chorobom przewlekłym, leczeniu niepłodności oraz szczególnym sytuacjom klinicznym, takim jak nawracające poronienia czy oncofertility.

Agenda obejmie również tematy, które przez lata zbyt często pozostawały poza głównym nurtem rozmowy o zdrowiu kobiet. Wśród nich znajdą się zdrowie seksualne, zaburzenia funkcji seksualnych, infekcje intymne, choroby przenoszone drogą płciową, antykoncepcja i terapia hormonalna, a także powrót do aktywności seksualnej po porodzie. W programie pojawi się też sesja dotycząca zaburzeń dna miednicy, czyli problemu powszechnego, ale nadal obciążonego wstydem i tabu.

Istotne miejsce w programie zajmą choroby, w których czas do rozpoznania i właściwe pokierowanie pacjentki mają kluczowe znaczenie. Sesja poświęcona endometriozie skoncentruje się na przewlekłym bólu, zmęczeniu, barierach diagnostycznych, roli POZ, ginekologa i diagnostyki obrazowej oraz doświadczeniach pacjentek, które zbyt często muszą mierzyć się ze stereotypami i bagatelizowaniem objawów. Podobny problem opóźnionej diagnozy zostanie podjęty w kontekście migreny u kobiet.

W programie forum nie zabraknie tematów onkologicznych. Debata o onkologii kobiecej obejmie całą ścieżkę pacjentki: od profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów, przez objawy alarmowe i czynniki ryzyka, po decyzje terapeutyczne, badania molekularne i genetyczne oraz personalizację leczenia. Ważnym elementem rozmowy będzie także organizacja opieki, koordynacja leczenia i jakość doświadczenia pacjentki, a więc różnica między osobą prowadzoną przez system a pacjentką zagubioną w kolejnych etapach terapii.

Drugi dzień wydarzenia mocno zaakcentuje perspektywę cyklu życia kobiety: od edukacji zdrowotnej, przez zdrowie dziewczynek i nastolatek, po menopauzę, starzenie się i wielochorobowość. Wśród tematów znajdą się m.in. zaburzenia cyklu, PCOS, choroby przewlekłe u młodych pacjentek, profilaktyka HPV, niska zgłaszalność na szczepienia, a także menopauza jako moment wymagający diagnostyki, monitorowania ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, osteoporozy i zaburzeń metabolicznych oraz indywidualizacji terapii. Zwieńczeniem tej perspektywy będzie rozmowa o zdrowiu kobiety jako kontinuum: od profilaktyki po bezpieczeństwo farmakoterapii, styl życia, adherence i koordynację opieki.

Osobny wymiar agendy stworzą zagadnienia społeczne, zawodowe i psychiczne. Forum podejmie temat zdrowia psychicznego kobiet, w tym depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, obciążeń związanych z przemocą domową, presją i mobbingiem w pracy, a także szczególnych momentów życia, takich jak okres okołoporodowy, choroba przewlekła czy menopauza. W programie znajdzie się debata o kobietach w medycynie: ich dominującej obecności przy łóżku pacjenta i wciąż niewystarczającej reprezentacji w funkcjach kierowniczych, eksperckich, akademickich i decyzyjnych.

Program uzupełnią formaty bardziej praktyczne. Wśród nich zaplanowano sesję „Kliniczne śledztwa, czyli dr House w polskim szpitalu”, poświęconą nieoczywistym i trudnym przypadkom, wymagającym niestandardowego myślenia diagnostycznego oraz wymiany doświadczeń wykraczających poza podręcznikowe schematy. W agendzie drugiego dnia przewidziano także kwestię postępowania w obliczu przemocy seksualnej, obejmującą procedury medyczne i sądowe krok po kroku.

Eksperci praktyki klinicznej i systemowej

O sile Forum Zdrowia Kobiet decydować będzie nie tylko zakres tematów, ale także doświadczenie osób zaproszonych do debaty. Do grona prelegentów drugiej edycji wydarzenia zapraszani są eksperci i ekspertki, którzy na co dzień pracują z pacjentkami, podejmują decyzje diagnostyczne i terapeutyczne, rozwijają standardy opieki, prowadzą działalność naukową oraz uczestniczą w kształtowaniu systemowych rozwiązań dla zdrowia kobiet. To właśnie połączenie perspektywy klinicznej, akademickiej, organizacyjnej i praktycznej ma nadać rozmowom szczególną wartość.

Wśród pierwszych zapowiedzianych prelegentów znaleźli się m.in. Mariusz Bidziński, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej; Agnieszka Brodowska z Kliniki Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej Wydziału Medycyny PUM w Szczecinie; Grażyna Iwanowicz-Palus, konsultantka krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego; Joanna Kufel-Grabowska, przewodnicząca Sekcji Płodności w Chorobie Nowotworowej Polskiego Towarzystwa Onkologicznego; Piotr Radziszewski, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM; Violetta Skrzypulec-Plinta, kierowniczka Katedry Zdrowia Kobiety Zakładu Zdrowia Reprodukcyjnego i Seksuologii ŚUM w Katowicach; Ewa Tobor, konsultantka wojewódzka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego w województwie śląskim, oraz Rafał Zadykowicz, przewodniczący Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Przestrzeń do rozmowy i wymiany doświadczeń

Forum Zdrowia Kobiet będzie także miejscem spotkania środowisk, które na co dzień działają w różnych segmentach systemu ochrony zdrowia, ale mierzą się z tym samym wyzwaniem: jak skuteczniej odpowiadać na potrzeby pacjentek. Udział w wydarzeniu stworzy okazję do wymiany doświadczeń klinicznych, rozmów o aktualnych trendach i barierach w medycynie kobiet, a także do dyskusji o rozwiązaniach, które mogą usprawnić codzienną praktykę lekarską i organizację opieki. Taki charakter wydarzenia podkreśla również strona forum, wskazując jako jedną z jego wartości budowanie współpracy między środowiskami medycznymi.

Networking podczas forum będzie naturalnym przedłużeniem debat. W wydarzeniu spotkają się lekarze, przedstawiciele innych zawodów medycznych, eksperci, środowiska naukowe i kliniczne oraz osoby zaangażowane w rozwój opieki nad kobietami. Pierwsza edycja forum zgromadziła ponad 500 uczestników i kilkudziesięciu ekspertów, co potwierdza potrzebę takiej interdyscyplinarnej rozmowy.

Forum Zdrowia Kobiet spełnia kryteria Infarmy. Rejestracja trwa do środy 17 czerwca, do godziny 15:00

www.forumzdrowiakobiet.pl

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