Grupa PTWP podała szacunkowe dane finansowe: w I półroczu 2026 r. osiągnęła 142,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – o 98 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. To najlepsze pod względem przychodów półrocze w historii Grupy. Według opublikowanych szacunków EBITDA wyniosła 31,2 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 10,4 mln zł, czyli o 50 proc. rok do roku, a skonsolidowany zysk netto sięgnął 18,1 mln zł, rosnąc o 12 proc. Wyniki odzwierciedlają m.in. pierwszy pełny okres uwzględniający przychody Gremi Media i Elamed, a także wzrost przychodów we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy. PTWP oczekuje dalszego dynamicznego wzrostu, wspieranego rekordowymi wynikami portali internetowych, wysoką frekwencją na wydarzeniach oraz efektami synergii z przejętymi podmiotami.

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Czytaj więcej Media PTWP dzieli się zyskiem i zmienia program motywacyjny Zwyczajne Walne Zgromadzenie PTWP SA, które odbyło się 25 czerwca 2026 r., zdecydowało o przeznaczeniu 9,5 mln zł na dywidendę za rok 2025. Oznacza...

– Wyniki pierwszego półrocza potwierdzają, że Grupa PTWP konsekwentnie rozwija się we wszystkich obszarach działalności. Osiągnęliśmy wzrost przychodów we wszystkich segmentach, a po raz pierwszy prezentujemy pełne wyniki uwzględniające dane Gremi Media i Elamed Media Group. To ważny moment w rozwoju Grupy – po sześciu miesiącach tego roku mamy 142 mln zł przychodów. Dla porównania, w całym 2025 roku osiągnęliśmy 132,5 mln zł przychodów. Pokazuje to, że jako Grupa weszliśmy na zupełnie nowy poziom. Przeprowadzone akwizycje znacząco zwiększyły skalę i możliwości biznesowe Grupy. Jednocześnie przygotowujemy się do dalszej ekspansji i rozwoju. Cieszy nas również utrzymująca się na wysokim, dwucyfrowym poziomie marża EBITDA, wynosząca 22 proc. Dobra sytuacja finansowa Grupy pozwala nam dzielić się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami – w tym roku wypłaciliśmy 9,5 mln zł, a łączna wartość dywidend za lata 2021–2025 przekroczyła już 34 mln zł – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Grupa PTWP rośnie po przejęciu Gremi Media i Elamed

W ubiegłym roku Grupa PTWP przeprowadziła strategiczną akwizycję, obejmując pakiet większościowy wynoszący 56,82 proc. akcji Gremi Media – wydawcy dzienników „Rzeczpospolita” i „Parkiet”. W ramach podjętej współpracy, oprócz rozwoju działalności mediowej, przeprowadzono pierwsze wspólne wydarzenia, a kolejne projekty planowane są na drugie półrocze. Z kolei w I kwartale br. spółka PTWP Online nabyła 100 proc. udziałów w spółce Elamed. Przejęta spółka prowadzi działalność w zakresie wydawania specjalistycznych czasopism, prowadzenia portali internetowych, przygotowywania materiałów edukacyjnych oraz organizacji konferencji i szkoleń dla profesjonalistów z wielu branż.

Grupa PTWP konsekwentnie rozwija segment mediowy, obejmujący obecnie 17 serwisów internetowych poświęconych m.in. gospodarce, samorządom, nieruchomościom, rolnictwu, handlowi, rynkowi pracy czy ochronie zdrowia. Łącznie przyciągają one średnio ponad 30 mln użytkowników miesięcznie, a baza odbiorców newsletterów przekroczyła 300 tys. Serwisy PTWP umacniają swoją pozycję w wyspecjalizowanych obszarach rynku. Rozwijana jest również działalność online oraz projekty redakcyjne i eksperckie Gremi Media. „Rzeczpospolita” pozostaje liderem pod względem opiniotwórczości według Instytutu Monitorowania Mediów oraz liderem prenumeraty wśród ogólnopolskich dzienników.

Czytaj więcej Media Rekordowe przychody PTWP. Kwartał pod znakiem inwestycji Grupa PTWP osiągnęła w I kwartale 2026 r. 52 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 118 proc. w porównaniu z analogicznym okresem...

– Bardzo dobrze rozwija się segment mediowy Grupy, który umacnia swoją pozycję i zwiększa zasięg. Obrany kierunek rozwoju przynosi wymierne efekty i daje solidne podstawy do dalszego wzrostu. Pierwsze półrocze było także okresem intensywnej działalności eventowej. Szczególnym sukcesem był XVIII Europejski Kongres Gospodarczy, który zgromadził ponad 20 tys. uczestników, osiągając rekordową frekwencję. Tak duże zainteresowanie naszymi wydarzeniami, a także wysoki poziom kontraktacji na kolejne miesiące, dobrze pokazują potencjał tego segmentu – podsumował Wojciech Kuśpik.

Europejski Kongres Gospodarczy z rekordową frekwencją

W I półroczu 2026 r. Grupa PTWP zrealizowała szeroki program wydarzeń biznesowych i branżowych, obejmujący m.in. EXPOGołębie, 4 Design Days, EEC Trends, Kongres Wyzwań Zdrowotnych, cykl konferencji rolnych, Future Retail Congress, 2. Forum Zdrowia Kobiet oraz CYBERSEC EXPO & FORUM 2026. Segment eventowy rozwijano także w ramach działalności Gremi Media. Odbyły się m.in. pierwsze Forum Rynku Finansowego, Forum Gospodarcze, gala Listy 500, gala Rankingu Kancelarii Prawniczych oraz gala najlepszych CFO w Polsce. Flagowym wydarzeniem Grupy pozostawał XVIII Europejski Kongres Gospodarczy, który zgromadził rekordowe ponad 20 tys. uczestników, w tym 15,5 tys. osób stacjonarnie, oraz ponad 700 akredytowanych dziennikarzy. W ciągu trzech dni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach odbyło się ponad 200 debat poświęconych m.in. przyszłości Europy, konkurencyjności gospodarki, bezpieczeństwu, transformacji energetycznej, inwestycjom i technologiom.

Jesień zapowiada się równie intensywnie i będzie kolejnym okresem ważnych wydarzeń organizowanych przez Grupę PTWP. W kalendarzu znalazły się m.in. Future Mining Forum&Expo (9–11 września), Property Forum (28–29 września), a także Business PRECOP i Energy Days (30 września–1 października), Forum Nowego Przemysłu (13–14 października), Przemysł dla obronności (14 października), Forum Rynku Zdrowia (26–27 października) czy Forum Rynku Spożywczego i Handlu (23–24 listopada). Zaplanowano także nowe formaty realizowane wspólnie z redakcją „Rzeczpospolitej”: konferencję poświęconą wyzwaniom rynku pracy – HR Insights (16 listopada), wydarzenie dotyczące wymiany wiedzy między nauką a gospodarką – Nauka, Rozwój, Biznes (25–26 listopada) oraz Forum Liderów Samorządowych (7 grudnia). Bogaty program drugiej części roku potwierdza wysoką aktywność Grupy w segmencie wydarzeń oraz utrzymujący się popyt na profesjonalne konferencje i spotkania branżowe.

Grupa PTWP aktywnie rozwija także działalność związaną z zarządzaniem Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodkiem w Katowicach. W I półroczu 2026 r. obiekty były miejscem licznych wydarzeń targowych, konferencyjnych, koncertowych, kulturalnych i edukacyjnych. Łącznie podczas 270 wydarzeń gościły 410 tys. osób. Wysoki poziom kontraktacji potwierdza dobre perspektywy na kolejne miesiące.

Powyższe wyniki finansowe Grupy PTWP mają charakter szacunkowy i zostały uzyskane w trakcie opracowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2026 r. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym za pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku, który spółka PTWP zamierza opublikować 30 września 2026 r.