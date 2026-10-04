Z tego artykułu dowiesz się: Jak wygląda struktura finansowania medialnej megafuzji wartej 111 mld dolarów.

Jakie tło polityczne stoi za nowymi właścicielami Warner Bros. Discovery i co może ono oznaczać dla rynku.

Jakie strategiczne zmiany czekają kluczowe marki, takie jak HBO Max, CNN czy polski TVN.

Które serwisy streamingowe mogą zniknąć z rynku w wyniku tej potężnej konsolidacji.

Do finalizacji głośnego przejęcia na globalnym rynku medialnym, któremu dziennikarze nadali kryptonim ParaBros zostało kilkadziesiąt godzin. Szefowie Paramount Skydance zaczęli układać personalną strukturę nowej grupy i wiadomo już, że będzie nosiła nazwę Skydance (podniebny taniec, albo – w zoologii – toki).

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„Chcieliśmy nazwy, która nadałaby połączonej firmie własną tożsamość, a jednocześnie pozwoliłaby Paramount i Warner Bros. oraz wszystkim naszym wyjątkowym markom pozostać w centrum uwagi” – napisał David Ellison, prezes Paramount Skydance na platformie X w piątek. W tym samym czasie instytucje finansowe i fundusze wykładały właśnie dziesiątki miliardów dolarów.

A jak akwizycja, czyli przejęcie za 111 mld dol.

Przejęcie Warner Bros. Discovery – właściciela studia Warner Bros. Pictures, kanałów telewizyjnych CNN, TNT, Eurosport, Discovery, platformy HBO Max, a w Polsce także TVN i Player.pl – przez powstałą w 2025 r. grupę Paramount Skydance (właściciel stacji CBS, MTV, Nickelodeon, platformy Paramount+, studia Paramount Pictures), za prawie 111 mld dol. ma zostać sfinalizowane 6 października.

To ponad siedem miesięcy po tym, jak 27 lutego zarząd WBD wybrał ofertę Paramount jako korzystniejszą od złożonej wcześniej przez Netflix, a streamingowa platforma wycofała się z dalszej licytacji. Paramount przebił Netfliksa oferując, że kupi nie tylko biznes streamingowy i studia producenckie, ale całe WBD za gotówkę: 31 dol. za akcję. Dodatkowo zobowiązał się, że pokryje koszty kary za zerwanie porozumienia z Netfliksem (2,8 mld dol.) i uiści akcjonariuszom premię za cierpliwość, gdyby transakcja się opóźniła (7 mln dol. dziennie licząc od 1 października 2026 r.).

B jak Bonta Robert

Prokurator generalny stanu Kalifornia, centrum przemysłu filmowego w Stanach Zjednoczonych, niemal od razu ogłosił, że sprzeciwi się transakcji. W lipcu w koalicji z 11 innymi stanami złożył sądowy pozew o jej zablokowanie, argumentując, że przejęcie zaszkodzi rynkowi pracy, konkurencji i konsumentom. Sąd wyznaczył właściwy proces dopiero na marzec 2027 r., ale do niego nie doszło.

21 września strony zawarły ugodę, która przewiduje, że Paramount będzie produkować ponad 30 filmów rocznie i przeznaczy na ten cel dodatkowe 1,5 mld dol. Jeśli się nie wywiąże, będzie płacić kary. Ma również utworzyć też specjalny fundusz dla osób zatrudnionych w przemyśle filmowym. Ugoda oprotestowana przez ruch „Blok the merger” podlegała zatwierdzeniu przez sąd. Sąd w Oakland zatwierdził ją 30 września.

C jak CNN. Mark Thompson może odejść

Główny kanał informacyjny należący do WBD, regularnie wpisywany za czasów prezydentury Donalda Trumpa przez pracowników Białego Domu na listę mediów stronniczych i wprowadzających w błąd. Szereg obserwatorów obawia się, co stanie się ze stacją po przejęciu przez Paramount. W ugodzie zatwierdzonej przez sąd koncern miał zapewnić, że powstanie rada redakcyjna dbająca o niezależność stacji. Według „Wall Street Journal” jego szef Mark Thompson miał już otrzymać propozycję pozostania w grupie, ale nie przyjął nowych warunków pracy. Struktura nowej grupy, którą David Ellison ma przedstawić w ciągu kilku dni ma na razie nie zawierać nazwiska następcy Thompsona.

Nie będzie też zapewne zawierać dwóch innych nazwisk szefostwa wytwórni Warner Bros. Pictures. Współzarządzający nią Michael De Luca i Pamela Abdy mają odejść, a ich miejsce zastąpią osoby z Paramountu – zapowiada Variety.com.

D jak Demokraci

Jedno z dwóch stronnictw politycznych w Stanach Zjednoczonych, mające istotny elektorat na Wybrzeżu Zachodnim, w tym w Kalifornii, z wartościami którego utożsamiany jest WBD.

E jak Ellison

Nazwisko rodziny, która kontroluje koncern Paramount Skydance. Lawrence Joseph Ellison to założyciel informatycznej firmy Oracle i jeden z najbogatszych ludzi na świecie. David Ellison, jego syn, jest prezesem Paramount Skydance. Obaj uważani są co najmniej za sympatyków Donalda Trumpa.

F jak finansowanie

Pieniądze w biznesie się przydają, a ich brak prowadzi do niechcianych decyzji. Deficyt w budżecie spowodował, że WBD został wystawiony na sprzedaż. Potem pojawiło się pytanie, skąd Ellisonowie wezmą pieniądze na zakup WBD. Wiadomo, że 40 mld dol. zapewnić ma Larry Ellison. Część zaś inwestorzy zagraniczni, w tym fundusze z Bliskiego Wschodu.

Ellisonowie kupią, a następnie przekażą im prawa wynikające z akcji serii B pozbawionych praw głosu. Wiadomo dokładnie, kim są ci inwestorzy, bo ich obecność w akcjonariacie grupy, do której należą koncesjonowane telewizje amerykańskie, wymagała zgody Federalnej Komisji Łączności (FCC).

FCC zgadzając się na zmiany w akcjonariacie opublikowała. A ta podała w drugiej połowie września, że Paramount zadeklarował we wniosku, że kapitał spoza USA będzie posiadać pośrednio 49,5 proc. akcji grupy. 38,5-proc. pakiet (za 24 mld dol.) obejmą fundusze związane z Arabią Saudyjską, Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Inwestorzy ci będą pośrednimi akcjonariuszami. Zresztą podobnie jest z rodziną Ellisonów. Decyzja FCC pokazuje jak skomplikowana jest piramida powiązanych wehikułów, poprzez które kontrolują oni Paramount Skydance. Niemal na szczycie piramidy ulokowano spółkę o nazwie… Sayonara

W końcu lwią część pieniędzy na zakup WBD Paramount pozyskuje ze sprzedaży papierów dłużnych. Tuż przed finalizacją transakcji, na przełomie września i października ogłosił sprzedaż obligacji korporacyjnych za 52 mld dol. Agencja Bloomberg podała, że koszt obsługi tych instrumentów byłby niższy o kilkaset milionów dolarów rocznie, gdyby do emisji doszło kilka miesięcy temu, a nie teraz, gdy stopy procentowe poszły w górę. Za uplasowanie nowego długu, zgodnie z warunkami transakcji z lutego, odpowiadały trzy instytucje: Bank of America, Citigroup i Apollo.

G jak giełda

Zarówno WBD, jak i Paramount Skydance to spółki giełdowe. W efekcie przejęcia WBD zapewne opuści parkiet. Natomiast Paramount przeniesie się z rynku Nasdaq na NYSE. Pierwszym dniem notowania na tym rynku ma być 6 października.

H jak HBO Max

Jedna z największych pod względem liczby subskrybentów platforma streamingowa z filmami, serialami, ale też kanałami telewizyjnymi i sportem, trafi do grupy z Paramount+. Plan Davida Ellisona od początku był tu jasny: stworzyć realną konkurencję dla Netfliksa. Według „WSJ” jedną z pierwszych decyzji personalnych Davida Ellisona było awansowanie menedżera odpowiedzialnego za treści w HBO Max na szefa biznesu streamingowego grupy. Chodzi o Caseya Bloysa. Ma on zastąpić osobę, którą Ellison ściągnął wcześniej z Netfliksa i postawił na czele Paramount+ – Cindy Holland. Menedżerka już pożegnała się z zespołem.

W czwartek na spotkaniu zorganizowanym przez agencję Bloomberg, Bloys nie chciał komentować, jakie dokładnie stanowisko zajmie, ale zasugerował, że usługi HBO Max i Paramount+ mogą być połączone w pakiet, a nie całkowicie sfuzjowane pod jednym szyldem – donosi Deadline.com. Wcześniejszy scenariusz dla streamingowych platform przewidywać miał budowę jednej platformy pod Paramount+.

M jak Mattel

Jeszcze zanim sfinalizowano transakcję, David Ellison ogłosił także, że Paramount będzie miał drugiego prezesa. Został nim Ynon Kreiz, dotychczasowy szef Mattel, znanego z produkcji lalek Barbie. Jak zauważa „New York Times”, to właśnie Kreiz miał przyczynić się do tego, że lalka stała się kinowym hitem (dystrybutorem „Barbie” był Warner). W Paramount Kreiz ma nadzorować biznes na co dzień. A Ellison odpowiadać za kluczowe decyzje strategiczne.

O jak Oracle

Informatyczna grupa należąca do portfela Ellisonów na początku października 2026 r. jest wyceniana na nowojorskiej giełdzie na około 446 mld dol. Bezpośrednio nie uczestniczy w budowie ParaBros, ale od wartości jej akcji może zależeć zdolność kredytowa rodziny, która gwarantuje spłatę kredytów zaciąganych w bankach na przejęcie. Według „Financial Times” na chwilę przed finalizacją przejęcia WBD finansowe serwisy informacyjne doniosły, że chiński Tencent wypożyczył w Oracle chipy za 7 mld dol.

S jak SkyShowtime

Jednym ze skutków fuzji za Atlantykiem może być zamknięcie znanego w Polsce serwisu streamingowego SkyShowtime. W drugiej połowie września pracownicy platformy dostali list od szefa, w którym poinformował ich, że został uruchomiony tzw. „przegląd strategicznych opcji”, a jedną z nich jest zamknięcie serwisu. Sprawa ma się rozstrzygnąć w 2027 r.

T jak TVN

Główna i roztrząsana w mediach społecznościowych konsekwencja amerykańskiej fuzji to zmiana właściciela polskiej stacji telewizyjnej TVN. Choć rząd teoretycznie ma prawo weta wobec transakcji zagrażających interesom państwa, to zdaniem ekspertów trudno sobie wyobrazić, że nie zgadza się na przejęcie grupy przez kolejny amerykański koncern.

Politycy po prawej stronie sceny politycznej nie kryją, że nadchodząca zmiana ich cieszy i dużo sobie po wejściu Paramount obiecują. Eksperci są podzieleni co do przyszłości linii programowej grupy, w tym głównie informacyjnego TVN24. Jedni uważają, że do zmian dojdzie, inni, że nie, bo zadłużony właściciel będzie dbał o wyniki, a zmiana profilu oznacza utratę widzów. Żywy jest też scenariusz, w którym TVN trafia znowu pod młotek.

U jak United International Pictures

UIP to jeden z największych dystrybutorów filmów kinowych w Europie i w Polsce. Od strony właścicielskiej to joint venture Paramountu i Comcastu. Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie aktywów WBD w Unii Europejskiej pod warunkiem, że Paramount sprzeda swoje udziały w UIP w ciągu 13 miesięcy od finalizacji transakcji.

X jak X, czyli Elon Musk

Spekulowano, że finansowego wsparcia udzielić miałby Ellisonom m.in. Elon Musk, właściciel platformy X, Tesli i SpaceX. Te informacje jak dotąd nie potwierdziły się.

Z jak Zaslav David

Wieloletni prezes WBD jest jednym z beneficjentów zmiany właścicielskiej w koncernie. Według agencji Reuters, licząc wynagrodzenie w akcjach i refinansowanie podatku dochodowego może 887 mln dol.