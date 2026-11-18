Premier Donald Tusk w lipcu zablokował projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Szef rządu miał bać się utraty kontroli nad przekazem mediów publicznych.

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Resort kultury zdecydował się więc podzielić ustawę na mniejsze fragmenty. Jak podaje RMF FM – gotowe są już trzy projekty. Pierwszy dotyczy zmiany systemu finansowania, m.in. odejście od opłaty abonamentowej. Drugi zakłada likwidację Rady Mediów Narodowych i zreformowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Trzeci ma zawierać „przepisy wprowadzające”.

Tusk obawia się weta

Według RMF FM resort Marty Cienkowskiej jest w stanie procedować projekty natychmiastowo. Niechętny jest jednak Donald Tusk. Jego otoczenie ma obawy, że każda korzystna zmiana zostanie ostatecznie zablokowana przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Także resort finansów ma obiekcje. Ministerstwo kultury chciałoby, żeby zamiast opłaty abonamentowej media publiczne były finansowane z budżetu. Na taki system nie zgadza się minister Andrzej Domański. Resort wskazuje, że zwiększyłoby to wydatki państwa w ciągu 10 lat o około 25 mld zł.

Ministerstwo kultury nie chce się jednak wycofywać z rozwiązań i podkreśla, że reforma finansowania jest zgodna z rozwiązaniami przewidzianymi w Europejskim Akcie o Wolności Mediów.

– Abonament radiowo-telewizyjny jest absolutnie nieskuteczny. Po pierwsze, nie zapewnia stabilnego finansowania mediów publicznych, po drugie, jest jakimś archaicznym tworem, bardzo słabo ściągalną opłatą, która zdecydowanie powinna odejść w niepamięć – mówiła w 2025 roku minister Marta Cienkowska.