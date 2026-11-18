Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze poinformował w komunikacie na swojej stronie, że nieprawomocne postanowienie o zastosowaniu środka leczniczego wydano 16 listopada. Kończy ono postępowanie w sprawie zabójstwa Danusi.

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Oprócz tego komunikatu nie będą podawane już żadne informacje w tej sprawie -dowiedziała się PAP w sekretariacie sądu.

Zabójstwo po lekcjach. Danusia zginęła od ciosów nożem

Przed prawie rokiem 15 grudnia 2025 r. przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, nieopodal szkoły, znaleziono ciało 11-latki z obrażeniami zadanymi ostrym narzędziem.

Nazajutrz rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformowała, że w sprawie zatrzymano 12-latkę. Obie dziewczynki chodziły do tej samej szkoły, znały się z widzenia. Nie był znany motyw zabójstwa. Sąd zgodził się wówczas na wysłuchanie 12-latki przez policję. Akta sprawy trafiły z policji do sądu rodzinnego.

Nie wiadomo, co powiedziała 12-latka przed sądem

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Makowska w odczytanym wtedy mediom oświadczeniu poinformowała, że sprawa została zarejestrowana i 17 grudnia 2025 r. odbyło się posiedzenie z udziałem 12-latki.

– Na tym posiedzeniu sąd zastosował wobec nieletniej środek tymczasowy – powiedziała sędzia, nie odpowiadając na pytanie, o jaki środek chodzi. Dodała, że sprawa odbywa się z wyłączeniem jawności. – Żadne inne informacje w tej sprawie przez sąd nie będą udzielane ze względu na dobro prowadzonego postępowania – dodała sędzia.

Po tragicznej śmierci 11-letniej Danusi Karkonoski Hufiec ZHP, do którego drużyny należała dziewczynka, ogłosił żałobę. - Jej odejście to ogromna strata dla całej harcerskiej wspólnoty naszego hufca - napisano na profilu hufca. W dniu pogrzebu żałobę ogłosiły też władze miasta.

12-letnie dziecko nie odpowiada karnie

Wcześniej w rozmowie z PAP sędzia Makowska podkreśliła, że w przypadku dziecka, które nie ukończyło 13. roku życia, sąd rodzinny prowadzi postępowanie w sprawie o demoralizację. Celem takiego postępowania nie jest ukaranie dziecka za czyn wymieniony w kodeksie karnym, lecz podjęcie działań wychowawczych, które mają zapobiec utrwaleniu niewłaściwych zachowań.

– A zatem postępowanie sądowe będzie miało na celu ustalenie, czy istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego i czy zachodzi potrzeba zastosowania wobec nieletniego środków określonych w ustawie – mówiła wówczas sędzia.

Wyjaśniła, że chodzi o „środki tymczasowe” w postaci umieszczenia nieletniego w zakładzie leczniczym czy młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Z kolei dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, prof. UJ z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w rozmowie z PAP wskazała, że do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny dziecko poniżej 13. roku życia może zostać umieszczone tymczasowo m.in. w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie leczniczym, może być też wyznaczony tymczasowy nadzór kuratora.