Stawiam dolary przeciwko orzechom, że po doniesieniach o obecnej czarnej serii w polskich szkołach w głowie niejednego rodzica – a nawet znacznej ich części – pojawiła się myśl, że może warto pomyśleć o edukacji domowej. Bo do obecnego w szkole od dawna hejtu, cyberprzemocy, wyśmiewania dochodzą teraz sytuacje realnego zagrożenia życia. A jedyną przewiną ofiary jest to, że ktoś po prostu znalazł się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej godzinie.