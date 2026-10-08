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Do szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach wszedł 15-letni były uczeń i zranił trzy osoby, w tym dyrektora szkoły oraz woźną
Stawiam dolary przeciwko orzechom, że po doniesieniach o obecnej czarnej serii w polskich szkołach w głowie niejednego rodzica – a nawet znacznej ich części – pojawiła się myśl, że może warto pomyśleć o edukacji domowej. Bo do obecnego w szkole od dawna hejtu, cyberprzemocy, wyśmiewania dochodzą teraz sytuacje realnego zagrożenia życia. A jedyną przewiną ofiary jest to, że ktoś po prostu znalazł się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej godzinie.
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