Rzeczpospolita
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Joanna Ćwiek-Świdecka: Ataki w polskich szkołach. Nie odrobiliśmy lekcji

Mam wątpliwości, czy dodatkowe, doraźne straszenie dzieci to dobre rozwiązanie. Zdecydowanie wolałabym zmiany systemowe. Powinniśmy także przemyśleć, czy w szkołach nie powinno się zainstalować bramek bezpieczeństwa i skanerów plecaków.

Publikacja: 08.10.2026 15:10

Do szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach wszedł 15-letni były uczeń i zranił trzy osoby, w tym d

Do szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach wszedł 15-letni były uczeń i zranił trzy osoby, w tym dyrektora szkoły oraz woźną

Foto: PAP/Marcin Obara

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Joanna Ćwiek-Świdecka

Stawiam dolary przeciwko orzechom, że po doniesieniach o obecnej czarnej serii w polskich szkołach w głowie niejednego rodzica – a nawet znacznej ich części – pojawiła się myśl, że może warto pomyśleć o edukacji domowej. Bo do obecnego w szkole od dawna hejtu, cyberprzemocy, wyśmiewania dochodzą teraz sytuacje realnego zagrożenia życia. A jedyną przewiną ofiary jest to, że ktoś po prostu znalazł się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej godzinie.

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