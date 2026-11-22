„No po prostu jedno zwycięstwo po drugim. Tak, jak obiecał nasz wielki przywódca…” – jęknął zrozpaczony jeden z rosyjskich „wojskowych blogerów”.

Korweta „Merkurij” nagle eksplodowała w nocy z soboty na niedzielę w północnej części portu Bengazi. Obejrzawszy nagrania, eksperci wojskowi doszli do wniosku, że okręt został całkowicie zniszczony, gdyż miało na nim dojść do wybuchu amunicji. Dzień wcześniej ukraińskie drony trafiły w Zatoce Fińskiej rosyjski statek objęty amerykańskimi sankcjami, a pływający do Libii z transportami wojskowymi. W ubiegłym miesiącu rosyjska fregata rakietowa „Nieustraszymyj” uległa uszkodzeniu w pobliżu brytyjskich wybrzeży, gdy zderzyła się z chronionym przez siebie rosyjskim tankowcem.