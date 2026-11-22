Według lokalnej służby obrony cywilnej eksplozja nastąpiła w magazynie amunicji znajdującym się w bazie marynarki wojennej. Odgłosy wybuchów miały być słyszane w różnych częściach miasta.

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Anadolu Agency przytoczyła komunikat służb, które poinformowały, że na miejsce skierowano zespoły ratunkowe i strażackie. Mieszkańców wezwano, by nie zbliżali się do obiektu i nie gromadzili w pobliżu do czasu opanowania pożaru. DNE Africa podała, że ogień ugaszono w ciągu kilku godzin. Także przedstawiciele Krajowego Urzędu Bezpieczeństwa we wschodniej Libii przekazali, że sytuację opanowano, a przyczyny zdarzenia mają ustalić eksperci.

Rosyjska korweta Merkury miała stanąć w ogniu

Naval News, powołując się na kilka źródeł oraz zdjęcia satelitarne, poinformował, że w porcie płonęła rosyjska korweta rakietowa Merkury, należąca do typu Sterieguszczij, projektu 20380. Według serwisu jednostka jest niemal na pewno zniszczona. Nie ustalono jednak, czy zatonęła przy nabrzeżu, czy spłonęła, pozostając na powierzchni.

The Sun również podał, że rosyjski okręt został zniszczony w wyniku eksplozji. Według gazety korweta ma około 105 metrów długości i wartość szacowaną na 150 mln funtów. The Sun, powołując się na Naval News, napisał, że okręt eskortował konwój rosyjskich statków transportowych przewożących zaopatrzenie wojskowe.

Nie wiadomo, co spowodowało eksplozję w Bengazi

Przyczyna wybuchu pozostaje nieznana. DNE Africa podała, że mieszkańcy, cytowani przez portal Ean Libya, słyszeli w pobliżu portu trzy eksplozje, po których pojawiły się płomienie i odłamki. W relacjach lokalnych pojawiły się również informacje o samolotach nad miastem i ogniu obrony przeciwlotniczej. Jak zaznaczyła libijska stacja Libya Al-Ahrar, doniesień tych nie udało się niezależnie zweryfikować.

The Sun przytoczył informację włoskiej agencji Agenzia Nova, według której celem ataku powietrznego mógł być rosyjski okręt lub przewożony przez niego ładunek. Nacionale podkreśla jednak, że nie przedstawiono dowodów na taki przebieg zdarzeń. Żadna oficjalna instytucja nie powiązała eksplozji z działaniami lotnictwa, a odpowiedzialności za incydent nie wzięła na siebie żadna grupa.

Nie ma również oficjalnego bilansu ofiar. Według DNE Africa w rozpowszechnianym w Bengazi komunikacie zapewniono, że oficerowie i żołnierze przebywający w bazie są bezpieczni. Lokalne źródła informowały jednak o kilku rannych strażnikach. Te doniesienia nie zostały potwierdzone. Władze nie podały także skali uszkodzeń bazy ani portu.

Co wiadomo o rosyjskim okręcie?

Merkury wszedł do służby w 2023 roku i należy do Floty Czarnomorskiej. Jak podaje Nacionale, korweta ma około 105 metrów długości, wyporność około 2 tys. ton i załogę liczącą blisko 100 osób. Z powodu ograniczeń dotyczących przepływu rosyjskich okrętów wojennych przez cieśninę Bosfor, wprowadzonych przez Turcję po rozpoczęciu wojny, jednostka miała operować z baz Floty Północnej.

Naval News przypomina, że bliźniacza korweta Boikij została poważnie uszkodzona 3 czerwca 2026 roku w wyniku ukraińskiego ataku dronowego w Kronsztadzie koło Petersburga. Uderzenie wywołało pożar i uszkodziło nadbudówkę okrętu.

Obecność rosyjskich jednostek w Bengazi wiąże się z relacjami Moskwy z siłami Chalify Haftara, kontrolującymi wschodnią część Libii. Według Nacionale Rosja wykorzystuje tamtejsze porty i lotniska jako zaplecze logistyczne, a eskortowane konwoje przewożą sprzęt i zaopatrzenie powiązane z rosyjskim Korpusem Afrykańskim.

Portal przypomina też o innym incydencie z tego samego weekendu: rosyjski statek transportowy Sparta II miał zostać zaatakowany przez drony w Zatoce Fińskiej.

Na tym etapie potwierdzony pozostaje wybuch i pożar w bazie w Bengazi. Informacje o zniszczeniu korwety Merkury pozostają nieoficjalne.