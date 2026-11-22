Czy na Polskę dalej będą spadały „przypadkowe” rakiety z Rosji? Trudno mieć złudzenia, że tak się nie stanie. Podobnie jak trudno uwierzyć, że były „przypadkowe”. Rosja zintensyfikuje „dziwną” wojnę z europejskimi krajami NATO. Ma na to przyzwolenie obu światowych potęg. W tym sensie spotkanie w Shenzhen jest przełomem. Nie trzeba wielkiego wysiłku, by wyczytać to z treści oświadczenia, jakie współczesna „wielka trójka” wydała 19 listopada po spotkaniu na południu Chin.