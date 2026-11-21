Prezydent USA Donald Trump skomentował doniesienia o możliwym włamaniu hakerów do ogólnokrajowej bazy danych FBI. Przyznał, że incydent mu się nie podoba, ale jednocześnie zasugerował, że może przynieść informacje dotyczące spraw, które w inny sposób nie wyszłyby na jaw.

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– Właśnie się o tym dowiedzieliśmy. Niedobrze. Nie podoba mi się to. Jednak być może dowiemy się o rzeczach, o których w inny sposób byśmy się nigdy nie dowiedzieli – powiedział Trump w rozmowie z telewizją Fox News.

Wśród możliwych tematów, o których wspomniał prezydent, znalazły się zarzuty dotyczące rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w 2016 roku, powiązań jego ówczesnej kampanii z Rosją oraz domniemanych fałszerstw wyborczych.

„Ciekawe, kto za tym stoi”

– Kiedy dowiedziałem się o tym nieco wcześniej, pomyślałem: cóż, to ciekawa sytuacja. Ciekawe, kto za tym stoi – dodał Trump.

Fox News, powołując się na źródła, poinformowała, że FBI bada prawdopodobne włamanie do ogólnokrajowej bazy danych dotyczącej przestępczości. System jest ważnym narzędziem wymiany informacji między federalnymi, stanowymi i lokalnymi organami ścigania. Na razie nie wiadomo, jakie dane mogły zostać przejęte przez hakerów.

To już drugi podobny incydent dotyczący FBI w ostatnich miesiącach. Pierwszy atak miał miejsce we wrześniu.

Doniesienia o ataku pojawiły się w czasie serii głośnych awarii systemów informatycznych amerykańskich firm oraz wewnętrznej sieci Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), wykorzystywanej do przesyłania informacji niejawnych. Amerykańskie władze zapewniły, że awarie były związane z aktualizacjami systemów, a nie działaniami obcych państw.

