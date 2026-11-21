Michał Kolanko: Drugie dno sporu o reset TK. To wyzwanie dla Tuska i Kaczyńskiego

Rozmowy o resecie Trybunału Konstytucyjnego są zawieszone. Ale tak naprawdę nie chodzi w nich o sam reset, tylko o to, kto dziś rządzi polską polityką. Czy mogą to robić tylko Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, tak jak dzieje się od 2005 r., czy na scenie są też dziś inni poważni gracze?

