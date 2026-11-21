Karol Nawrocki w sporze o reset TK jest nie tylko po przeciwnej stronie, niż Donald Tusk, ale również niż Jarosław Kaczyński
Od kiedy Polska tkwi w okowach tak zwanego duopolu, politykę kreują w naszym kraju niemal wyłączenie przewodniczący PO/KO Donald Tusk i prezes PiS Jarosław Kaczyński. To oni decydowali o regułach: co wolno, a co nie, kto podejmuje decyzje, a kto ma je wykonywać. Ich starcie na tym polu zdefiniowało ostatnie 20 lat.
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