Miałam niedawno okazję poprowadzić dyskusję na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. O Juliuszu Mieroszewskim rozmawiali Kaja Puto, redaktorka naczelna „Krytyki Politycznej”, Andrzej Brzeziecki, historyk i publicysta oraz prof. Marek Cichocki, historyk idei i współautor podcastu „Niemcy w ruinie”. Pomiędzy Cichockim i Brzezieckim doszło do interesującej wymiany zdań, kiedy jeden z nich postawił tezę, że zimnowojenny świat był bardziej stabilny niż ten, w którym żyjemy. A jeśli naprawdę coś w tym jest?