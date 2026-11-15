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Prof. Jacek Czaputowicz: Rząd chce kupić bezpieczeństwo. Dlaczego zapomina o wyszkoleniu ludzi?

Kupujemy uzbrojenie, ale zaniedbujemy przygotowanie ludzi do obrony kraju. Potrzebujemy obowiązkowego szkolenia wojskowego, przygotowanych rezerw i zasad służby podporządkowanych potrzebom państwa, nie interesowi instytucji. Sojusze nie zastąpią własnej siły, a rosnące wydatki nie zagwarantują bezpieczeństwa – pisze prof. Jacek Czaputowicz, były szef MSZ.

Publikacja: 15.11.2026 06:00

Prof. Jacek Czaputowicz: Rząd chce kupić bezpieczeństwo. Dlaczego zapomina o wyszkoleniu ludzi?

Foto: Adobe Stock

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Jacek Czaputowicz

Bezpieczeństwo Polski jest zagrożone, gdy interes wojska okazuje się ważniejszy niż jej zdolność do obrony kraju. Taka armia staje się częścią problemu, zamiast być jego rozwiązaniem. Służba wojskowa powinna różnić się od zwykłego zatrudnienia tym, że obowiązek obrony kraju ma w niej pierwszeństwo.

Nie chodzi o kwestionowanie patriotyzmu poszczególnych żołnierzy, lecz o logikę systemu. Gdy warunki pracy, emerytura i możliwość dalszego zarabiania w cywilu stają się ważniejsze niż ten obowiązek, obrona ojczyzny łatwo przegrywa z osobistym rachunkiem korzyści.

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