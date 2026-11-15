Bezpieczeństwo Polski jest zagrożone, gdy interes wojska okazuje się ważniejszy niż jej zdolność do obrony kraju. Taka armia staje się częścią problemu, zamiast być jego rozwiązaniem. Służba wojskowa powinna różnić się od zwykłego zatrudnienia tym, że obowiązek obrony kraju ma w niej pierwszeństwo.

Nie chodzi o kwestionowanie patriotyzmu poszczególnych żołnierzy, lecz o logikę systemu. Gdy warunki pracy, emerytura i możliwość dalszego zarabiania w cywilu stają się ważniejsze niż ten obowiązek, obrona ojczyzny łatwo przegrywa z osobistym rachunkiem korzyści.