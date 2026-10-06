Polska wydaje ogromne środki na armię zawodową i uzbrojenie, lecz wciąż nie ma systemu masowego szkolenia rezerw. Potrzebuje nie tylko sprawnego rdzenia zawodowego, ale także obywateli przygotowanych do uzupełniania strat w długiej wojnie – nawet jeśli wymaga to przełamania ograniczeń organizacyjnych, interesów instytucjonalnych i politycznej wygody.

Na tym tle wypowiedź Sławomira Mentzena zasługuje na uwagę. Polityk otwarcie domaga się przywrócenia powszechnego szkolenia wojskowego dziewiętnastolatków – rozwiązania, którego unikają inne partie. Wojna w Ukrainie potwierdza logikę tego postulatu: nowoczesne uzbrojenie wymaga zawodowców, lecz prowadzenie długiej wojny – także licznych, przeszkolonych rezerw zdolnych uzupełniać straty i odtwarzać jednostki.