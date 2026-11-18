Zwykle piszę w tym miejscu o poważnych problemach. O prawie, które nie działa, instytucjach, które działają co najmniej osobliwie, i politykach, którzy nie dotrzymują swoich obietnic i więcej psują, niż robią dobrego oraz pożytecznego dla wspólnoty. Dzisiaj trochę luźniej. O kancelaryjnej skrzynce pocztowej. Kancelarie lubią opowiadać o sprawach, które prowadziły. Dużych, prestiżowych, najlepiej zakończonych sukcesem. Znacznie rzadziej o tych, których nie przyjęły. A szkoda. To właśnie w tej drugiej kategorii życie wykazuje się pomysłowością, za którą scenarzystę serialu prawniczego odesłano by do poprawek albo na długi urlop. Tymczasem, jak wynika z moich licznych obserwacji, życie pisze najciekawsze scenariusze. „Absurdy życia nie muszą wydawać się prawdopodobne, ponieważ są prawdziwe” – pisał Luigi Pirandello, włoski powieściopisarz i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1934 r. A ludzie listy piszą. Do adwokatów również. I często mają już wszystko: opis zdarzeń, dowody, oczekiwany wynik. Potrzebują tylko kogoś, kto znajdzie rozwiązanie łączące te trzy elementy. Oddajmy więc głos ludzkim historiom.