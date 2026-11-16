Nieustannie powracają pytania, czy jest autentycznym dziełem mistrza renesansu, czy jego kopią. Spory badaczy i medialne sensacje odwołują się zarówno do naukowych ekspertyz, jak i do analiz sztucznej inteligencji. Niepokój podsyca nieobecność obrazu w przestrzeni publicznej od blisko dekady. Stąd pytania i spekulacje, dlaczego i gdzie ukrywa go ostatni nabywca – książę Mohammed bin Salman, saudyjski następca tronu, jedna z najbardziej wpływowych politycznie postaci na Bliskim Wschodzie.

Spodziewano się, że po tej transakcji obraz pojawi się na wielkiej jubileuszowej wystawie w paryskim Luwrze w 2019 r., zorganizowanej z okazji 500-lecia śmierci Leonarda da Vinci, ale w ostatniej chwili został z niej wycofany. Stało się tak mimo podjętych wcześniej dyplomatycznych rozmów w tej sprawie, a także zaangażowania specjalistów w badania nad dziełem przed otwarciem pokazu. Wobec fiaska negocjacji wyników tych badań nawet nie opublikowano, choć eksperci w większości przychylali się do opinii, że to autentyczne dzieło, podobnie jak znajdująca się w zbiorach Luwru „Mona Lisa”, „Święta Anna” i „Święty Jan Chrzciciel”.