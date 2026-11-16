Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Salvator Mundi” za 450 mln dolarów. Najdroższy obraz świata od blisko dekady w ukryciu

Najdroższe dzieło sztuki na świecie „Zbawca świata” Leonarda, sprzedany w 2017 roku w domu aukcyjnym Christie’s w Nowym Jorku za rekordowe 450 milionów dolarów, nie przestaje rozpalać wyobraźni i emocji.

Publikacja: 16.11.2026 17:00

Obraz „Salvatore Mundi” kupił saudyjski następca tronu, ale nie wiadomo jednak gdzie obecnie się zna

Obraz „Salvatore Mundi” kupił saudyjski następca tronu, ale nie wiadomo jednak gdzie obecnie się znajduj

Foto: Domena publiczna

Reklama
Reklama
Reklama

Monika Kuc

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak obraz Leonarda da Vinci stał się najdroższym dziełem sztuki.
  • Na jakich dowodach opierają się eksperci, dowodzący autentyczność dzieła i dlaczego analizy AI budzą kontrowersje.
  • Co stało za kulisami decyzji o wycofaniu obrazu z jubileuszowej wystawy w paryskim Luwrze.
  • Gdzie obecnie znajduje się „Salvator Mundi” i jaką rolę ma odegrać w nowym projekcie muzealnym.
Pozostało jeszcze 97% artykułu

Nieustannie powracają pytania, czy jest autentycznym dziełem mistrza renesansu, czy jego kopią. Spory badaczy i medialne sensacje odwołują się zarówno do naukowych ekspertyz, jak i do analiz sztucznej inteligencji. Niepokój podsyca nieobecność obrazu w przestrzeni publicznej od blisko dekady. Stąd pytania i spekulacje, dlaczego i gdzie ukrywa go ostatni nabywca – książę Mohammed bin Salman, saudyjski następca tronu, jedna z najbardziej wpływowych politycznie postaci na Bliskim Wschodzie.

Spodziewano się, że po tej transakcji obraz pojawi się na wielkiej jubileuszowej wystawie w paryskim Luwrze w 2019 r., zorganizowanej z okazji 500-lecia śmierci Leonarda da Vinci, ale w ostatniej chwili został z niej wycofany. Stało się tak mimo podjętych wcześniej dyplomatycznych rozmów w tej sprawie, a także zaangażowania specjalistów w badania nad dziełem przed otwarciem pokazu. Wobec fiaska negocjacji wyników tych badań nawet nie opublikowano, choć eksperci w większości przychylali się do opinii, że to autentyczne dzieło, podobnie jak znajdująca się w zbiorach Luwru „Mona Lisa”, „Święta Anna” i „Święty Jan Chrzciciel”.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

BLACK WEEKS

Czytaj dalej w najniższej cenie w roku. Aż 60% rabatu.

  • Dostęp do treści wszystkich artykułów RP.PL w serwisie i aplikacji
  • Plus Minus: reportaże i publicystyka
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama