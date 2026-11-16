Profesjonalista, prawdziwy najemny zabójca. Taki, jak z kina – do dziś zachwycają się nim w Rosji, mimo że złapano go już dwadzieścia lat temu, a ostatniego morderstwa dokonał jeszcze w ubiegłym stuleciu.

Były oficer radzieckiej armii Aleksiej Szerstobitow (znany jako „Losza Sołdat”) ma obecnie 59 lat i nie pozwala zapomnieć o sobie. Jest blogerem, pisarzem, a nawet poetą. Na portalu Stihi.ru, gdzie autorzy publikują swoje wiersze, umieścił już ich 27. Ma ok. 2,6 tys. czytelników, własny kanał na YouTube (prowadzony przez zaprzyjaźnioną kobietę) i często udziela wywiadów.