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Zabił 12 osób i w Rosji stał się gwiazdą. „Wojskowi blogerzy” chcieliby go nasłać na Zełenskiego

Odsiadujący wyrok 23 lat więzienia Losza Sołdat po raz kolejny ożenił się w łagrze. Udowodniono mu zabicie 12 osób, choć eksperci twierdzą, że mogło być ich nawet 40. Przystojny i inteligentny kiler pisze wiersze, ma program na YouTubie i był już bohaterem filmów.

Publikacja: 16.11.2026 16:58

W 2018 roku Losza Sołdat ożenił się 31-letnią modelką Mariną Sosnenko

W 2018 roku Losza Sołdat ożenił się 31-letnią modelką Mariną Sosnenko

Foto: Instagram/east2west news

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Andrzej Łomanowski

Profesjonalista, prawdziwy najemny zabójca. Taki, jak z kina – do dziś zachwycają się nim w Rosji, mimo że złapano go już dwadzieścia lat temu, a ostatniego morderstwa dokonał jeszcze w ubiegłym stuleciu.

Były oficer radzieckiej armii Aleksiej Szerstobitow (znany jako „Losza Sołdat”) ma obecnie 59 lat i nie pozwala zapomnieć o sobie. Jest blogerem, pisarzem, a nawet poetą. Na portalu Stihi.ru, gdzie autorzy publikują swoje wiersze, umieścił już ich 27. Ma ok. 2,6 tys. czytelników, własny kanał na YouTube (prowadzony przez zaprzyjaźnioną kobietę) i często udziela wywiadów.

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