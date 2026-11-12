Rząd zapowiedział wprowadzenie nowych procedur postępowania w przypadku masowo rozsyłanych wiadomości z pogróżkami. Zgodnie z nimi budynki nie powinny być ewakuowane wyłącznie na podstawie otrzymania takiego e-maila, jeśli brak jest konkretnych przesłanek wskazujących na rzeczywiste niebezpieczeństwo.

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Fałszywe wiadomości e-mail zostały rozesłane do tysięcy szkół w całym kraju.

Premierka Giorgia Meloni zwołała spotkanie z liderami opozycji, poświęcone sposobom reagowania na podobne incydenty. Po rozmowach przedstawiciele ugrupowań centrowych i lewicowych zarzucili rządowi niedostateczne inwestycje w cyberbezpieczeństwo.

Policja w Rzymie poinformowała w czwartek, że podobne zgłoszenia napłynęły z kolejnych szkół, jednak na znacznie mniejszą skalę niż dzień wcześniej i nie znaleziono niczego, co potwierdzałoby ich wiarygodność.

Według agencji Reutera czwartkowe wiadomości były podobne do fałszywych e-maili rozesłanych dzień wcześniej do tysięcy szkół w całym kraju.

W środę około 6300 włoskich szkół otrzymało wiadomości o rzekomym podłożeniu materiałów wybuchowych. W związku z tymi doniesieniami ewakuowano co najmniej 300 placówek. Władze uznały jednak alarm za fałszywy.

Nie tylko Włochy. Problemy także w innych miejscach w Europie

Podobne wiadomości elektroniczne otrzymały szkoły w Szkocji, Irlandii Północnej i Republice Irlandii. Służby przekazały, że zgłoszenie jest sprawdzane, ale traktowane jako fałszywy alarm.

Do wydarzeń tych doszło w czasie, gdy w Europie narastają obawy związane z cyberatakami na supermarkety, banki krwi, ruch lotniczy i media.

Część europejskich urzędników podejrzewa, że za kampanią tych zakłóceń mogą stać podmioty związane z Rosją. Włoskie władze podkreślają, że nie dysponują dotąd dowodami, które mogłyby to potwierdzać.