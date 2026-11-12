Jak podaje „The Independent”, rozmowa telefoniczna prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu miała przerodzić się w ostrą wymianę zdań dotyczącą ewentualnego wznowienia ataków na Iran. Media informują, że przywódcy nie mogli dojść do porozumienia w sprawie dalszych działań wobec Teheranu.

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Według źródeł izraelskiego serwisu Ynet Netanjahu przekonywał Trumpa do ponownego rozpoczęcia operacji wojskowych przeciwko Iranowi. Amerykański prezydent miał jednak obstawać przy kontynuowaniu działań dyplomatycznych. Różnica stanowisk miała doprowadzić do eskalacji napięcia, a rozmowa miała zakończyć się kłótnią, którą informatorzy nazwali „awanturą z piekła rodem”.

Doniesienia pojawiły się w czasie, gdy konflikt z Iranem pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań dla amerykańskiej administracji. Porażka republikanów w wyborach uzupełniających do Kongresu jest wiązana bowiem między innymi właśnie z prowadzoną wojną. Jednocześnie negocjacje z Teheranem od miesięcy pozostają w impasie, ponieważ żadna ze stron nie chce ustąpić ze swoich żądań. Sytuację dodatkowo zaostrzają groźby ze strony Iranu, który zapowiada możliwość atakowania amerykańskich baz wojskowych oraz rozszerzenia konfliktu poza Bliski Wschód, również na państwa będące sojusznikami Stanów Zjednoczonych.

Biuro Netanjahu zaprzecza doniesieniom o kłótni z Trumpem

Przedstawiciele izraelskiego premiera zakwestionowali informacje o gwałtownym przebiegu rozmowy. Biuro Netanjahu potwierdziło, że przywódcy rozmawiali przez telefon, ale stanowczo zaprzeczyło, by doszło między nimi do konfrontacji. Jak podkreślono, „zdecydowanie nie była to trudna rozmowa”.

Do doniesień odniósł się również Biały Dom. W oświadczeniu przekazanym stacji Fox News rzecznik amerykańskiej administracji podkreślił, że Stany Zjednoczone znajdują się obecnie w bardzo silnej pozycji. – Stany Zjednoczone znajdują się w bardzo silnej pozycji, kontrolując cieśninę Ormuz, podczas gdy irańska gospodarka się załamuje – oświadczył. Jak dodał, Trump jasno zapowiedział, że amerykańskie działania będą kontynuowane. – Prezydent jasno dał do zrozumienia, że największa blokada morska w historii, operacja „Economic Outcast”, a także nowa operacja „Iron Gate” będą nadal prowadzone z pełną intensywnością – przekazał przedstawiciel administracji.

Rzecznik podkreślił również, że Trump podejmie decyzje, które uzna za najlepsze dla Stanów Zjednoczonych.

Netanjahu ma niemal codziennie dzwonić do Trumpa. Chce wznowienia wojny z Iranem

Według informacji „Financial Times” premier Izraela niemal codziennie kontaktuje się telefonicznie z Donaldem Trumpem, próbując przekonać go do wznowienia działań wojennych na Bliskim Wschodzie.

Nie byłaby to pierwsza sytuacja, w której rozmowy obu przywódców przebiegały w napiętej atmosferze. Wcześniej w tym roku pojawiły się doniesienia, że podczas jednej z telefonicznych wymian zdań Trump miał nazwać Netanjahu „pi*****nym wariatem”.

Do tych informacji amerykański prezydent odniósł się w czerwcowym wywiadzie przeprowadzonym przez konserwatywną komentatorkę Mirandę Devine. Prowadząca zapytała go, czy rzeczywiście użył wobec izraelskiego premiera wulgarnych słów, zarzucił mu niewłaściwe postępowanie i przypomniał, że pomógł mu uniknąć więzienia. Trump potwierdził, że doszło do wymiany zdań, ale zaznaczył, że nie określiłby swojego zachowania jako wybuchu gniewu. – Nie powiedziałbym, że byłem zły. Byłem trochę zirytowany tym, że nieustannie walczył z Libanem. W pewnym momencie powiedziałem: „Bibi, musisz to przerwać. Musisz przestać” – relacjonował Trump. Jednocześnie zapewniał wówczas, że mimo różnic zdań jego relacje z Netanjahu pozostają przyjazne.

Amerykański prezydent wielokrotnie zaprzeczał również sugestiom, jakoby Izrael skłonił go do rozpoczęcia wojny z Iranem w lutym.

Iran grozi atakami na amerykańskie bazy wojskowe w Europie

Tymczasem władze Iranu ostrzegają przed możliwością rozszerzenia konfliktu poza Bliski Wschód.

W środę sekretarz irańskiej Rady Bezpieczeństwa Mohsen Rezaei zagroził, że w przypadku kolejnego amerykańskiego ataku Teheran może uderzyć również w cele wojskowe Stanów Zjednoczonych znajdujące się w Europie. – Jeśli Amerykanie popełnią błąd i nas zaatakują, nie ograniczymy się do pobliskich baz – powiedział Rezaei w rozmowie z Al Mayadeen, stacją telewizyjną z siedzibą w Bejrucie.

Irański przedstawiciel zaznaczył, że ewentualne działania odwetowe mogą objąć znacznie większy obszar. – Możemy nawet zaatakować niektóre amerykańskie bazy wojskowe w krajach europejskich – ostrzegł.