Prezydent USA Donald Trump ogłosił poparcie dla premiera Izraela Benjamina Netanjahu w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Jak ocenił, jeśli na czele izraelskiego rządu stanie inny polityk, Stany Zjednoczone będą musiały same podjąć walkę z Iranem.

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Donald Trump poparł Benjamina Netanjahu przed wyborami w Izraelu

„Bibi Netanjahu jest premierem – wielkim wojownikiem i jeszcze lepszym partnerem na rzecz pokoju w walce z Islamską Republiką Iranu, z jej 51-letnim hasłem: »Śmierć Izraelowi, śmierć Ameryce! Zniszczymy Małego Szatana i Wielkiego Szatana«” – napisał Trump we wpisie na Truth Social.

Jak dodał, Iran jest obecnie „systematycznie niszczony, zarówno militarnie, jak i finansowo, i jeśli szybko nie zmieni swoich metod, wkrótce dokończy dzieła”. Zaznaczył przy tym, że jeśli Izrael będzie miał „niewłaściwego przywódcę, którym byłby ktokolwiek inny niż Bibi”, Ameryka będzie musiała wykonać tę pracę sama, a on „nie mam na to ochoty”.

Trump zaznaczył, że Netanjahu był silny w obliczu ogromnego sprzeciwu, w tym wewnątrz kraju.

„Zwykli mężczyźni i kobiety w takich sytuacjach załamaliby się pod presją – ale Bibi nie załamał się, wręcz przeciwnie, nabrał sił i utrzymuje tę samą siłę do dziś. Właśnie takiego partnera Stany Zjednoczone Ameryki oczekują od Izraela, kraju, dla którego tak wiele zrobiły” – podsumował. Zaznaczył, że wpis ten służy jako oficjalne poparcie dla Netanjahu w wyborach 27 października.

Wybory w Izraelu. To pierwsze takie poparcie Trumpa w kampanii

Jest to pierwszy wyraz wyborczego poparcia Trumpa dla Netanjahu w obecnej kampanii, choć we wcześniejszych kampaniach wielokrotnie go popierał. Pytany o izraelskie wybory, prezydent USA dotąd unikał jednoznacznej deklaracji poparcia. Dochodzi do tego po wznowieniu kontaktów między liderami po kilkutygodniowej przerwie.

Według portalu Axios Trump i Netanjahu ostro pokłócili się podczas czerwcowej rozmowy telefonicznej na temat negocjacji pokojowych z Iranem. Trump miał nazwać izraelskiego premiera „szalonym” i ostrzec go, że Izraelowi grozi izolacja.

Wybory w Izraelu odbędą się we wtorek 27 października. Większość sondaży wskazuje, że na pierwszym miejscu jest opozycyjna centrowa partia Jaszar emerytowanego generała Gadiego Eisenkota. Likud Netanjahu jest jednak tuż za nią, a partie tworzące obecną koalicję rządową mogą liczyć na niemal 50 proc. głosów.