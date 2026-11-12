Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się w serwisie X do dwóch sprzecznych rozstrzygnięć Sądu Najwyższego w sprawie odsunięcia od obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

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Pierwsze, wydane 6 listopada, wskazywało, że sprawę powinien rozpatrzyć Trybunał Konstytucyjny. Z kolei 10 listopada Sąd Najwyższy uchylił to postanowienie, a następnie decyzje o odsunięciu obu sędziów od obowiązków. Żurek zakwestionował prawidłowość późniejszych rozstrzygnięć, wskazując, że zapadły z udziałem tzw. neosędziów.

Dwa rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Żurek wskazuje na różnice

„Nie wystarczy przyłożyć dowolną pieczątkę Sądu Najwyższego, żeby bezprawie stało się prawem” – napisał Żurek.

Minister zwrócił uwagę, że w sprawie Święczkowskiego zapadły sprzeczne rozstrzygnięcia. Jak podkreślił, pierwsze z nich wydał sędzia Zbigniew Korzeniowski, którego status nie budzi jego zastrzeżeń, natomiast w późniejszych decyzjach uczestniczyli sędziowie, których sposób powołania jest kwestionowany.

Żurek przypomniał, że 6 listopada 2026 r. sędzia Sądu Najwyższego Zbigniew Korzeniowski, rozpatrując sprawę o sygnaturze I ZZ 2/26, uznał, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN nie jest właściwa do rozpoznania zażaleń Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego na decyzję o odsunięciu ich od obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym.

Zgodnie z tym rozstrzygnięciem sprawą powinien zająć się sam Trybunał Konstytucyjny, do którego została ona przekazana – wskazał Żurek.

Sytuacja zmieniła się 10 listopada, kiedy zapadły kolejne decyzje Sądu Najwyższego. Jak podkreślił minister, uczestniczyli w nich Maria Szczepaniec i Marek Dobrowolski, powołani do SN 10 października 2018 r. Najpierw uchylono postanowienie sędziego Korzeniowskiego, a następnie, w osobnym rozstrzygnięciu, decyzje dotyczące odsunięcia Święczkowskiego i Sochańskiego od wykonywania obowiązków w TK.

Zdaniem Żurka zasadnicze znaczenie ma sposób powołania sędziów uczestniczących w tych rozstrzygnięciach. Minister podkreślił, że zarówno Szczepaniec, jak i Dobrowolski trafili do Sądu Najwyższego na wniosek tzw. neoKRS.

Żurek przywołuje wcześniejsze orzeczenia SN, TSUE i ETPCz

Minister sprawiedliwości przypomniał również wcześniejsze rozstrzygnięcia dotyczące statusu sędziów powołanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w jej obecnym składzie. Wskazał, że prawidłowość tej procedury oraz jej wpływ na niezależność wymiaru sprawiedliwości były wielokrotnie przedmiotem oceny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz polskiego Sądu Najwyższego. „Przypomnę: neosędziowie Szczepaniec i Dobrowolski trafili do SN na wniosek neoKRS. Wadliwość tej procedury i jej konsekwencje dla niezależności sądów były wielokrotnie oceniane przez TSUE, ETPCz i polski Sąd Najwyższy” – czytamy.

Żurek powołał się między innymi na uchwałę trzech połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. Stwierdzono w niej, że udział w składzie orzekającym SN osoby powołanej na wniosek KRS ukształtowanej w nowym trybie oznacza nienależytą obsadę sądu.

Przywołał także rozstrzygnięcie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 września 2025 r., wydane pod sygnaturą III PZP 1/25. Zgodnie z nim określone orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zostały uznane za niebyłe, a więc niewywołujące skutków prawnych.

Na tej podstawie Żurek zakwestionował możliwość rozpatrywania przez Sąd Najwyższy sprawy dotyczącej odsunięcia kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego od obowiązków.

Sędzia SN Jarosław Matras o sprawie Święczkowskiego. „Naruszenie prawa na wielu płaszczyznach”

W swoim wpisie minister sprawiedliwości przywołał również opinię sędziego Sądu Najwyższego Jarosława Matrasa, przedstawioną 11 listopada 2026 r. na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”.

Jak wskazał Żurek, Matras wyjaśnił, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN nie miała kompetencji do rozpatrzenia sprawy Święczkowskiego i Sochańskiego. Ponadto postanowienie sędziego Zbigniewa Korzeniowskiego nie podlegało zaskarżeniu. Mimo to, jak podkreślił minister, Maria Szczepaniec i Marek Dobrowolski przyjęli zażalenie i rozpoznali je jeszcze tego samego dnia.

Żurek skrytykował również tempo podjęcia decyzji, zestawiając je z czasem oczekiwania obywateli na rozpatrzenie ich spraw przez sądy. „Wszystko w jeden dzień. Tempo kosmiczne. Szkoda, że obywatele na swoje sprawy muszą czekać miesiącami” – napisał.

Minister zaznaczył, że sędzia Matras ocenił opisaną sytuację jako „naruszenie prawa na wielu płaszczyznach”. „Prawo obowiązuje wszystkich. Także tych, którzy przyzwyczaili się, że można je naginać do własnych potrzeb” – stwierdził Żurek.

Bogdan Święczkowski przed siedzibą TK. Zapowiada udział komornika

Wpis ministra sprawiedliwości pojawił się w czasie kolejnej próby wejścia Bogdana Święczkowskiego do siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.

W czwartek zawieszony w obowiązkach prezes TK pojawił się przed budynkiem w towarzystwie sędziów Bartłomieja Sochańskiego, Stanisława Piotrowicza i Jarosława Wyrembaka. Domagał się kontaktu z funkcjonariuszem odpowiedzialnym za policyjne zabezpieczenie terenu, któremu chciał przekazać postanowienie Sądu Najwyższego.

Jak relacjonowała „Gazeta Wyborcza”, Święczkowski przekonywał, że rozstrzygnięcie SN potwierdza jego prawo do dalszego pełnienia funkcji prezesa Trybunału. Zarzucał jednocześnie policjantom, że uniemożliwiają mu wejście do budynku i odmawiają przyjęcia dokumentu.

Ponieważ żaden z funkcjonariuszy nie odebrał postanowienia, Święczkowski zawiesił je na ogrodzeniu Trybunału. Zapowiedział także możliwość skorzystania z pomocy komornika w celu odzyskania dostępu do siedziby TK.

Do tych zapowiedzi odniósł się również Waldemar Żurek, który zakończył swój wpis ironicznym komentarzem. „Ciekaw jestem tylko, czy klauzulę wykonalności orzeczenia neosędziów zamierza sobie podbić pieczątką z ziemniaka” – napisał minister.

Spór o kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego. Od czego się zaczął?

Spór dotyczący kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego rozpoczął się pod koniec października, kiedy sędzia Anna Korwin-Piotrowska, kierująca pracami TK, zarządziła przerwę w wykonywaniu obowiązków przez prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Decyzja wywołała protesty przed siedzibą Trybunału. Podczas demonstracji dochodziło do przepychanek, a policja zabezpieczyła teren kordonem funkcjonariuszy.

Święczkowski i Sochański zakwestionowali decyzję, kierując sprawę do Sądu Najwyższego. Po wydaniu 10 listopada rozstrzygnięcia uchylającego zarządzenie dotyczące przerwy w wykonywaniu przez nich obowiązków sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła jednak, że orzeczenia SN nie zmieniają skuteczności zastosowanego środka.

Podkreśliła również, że do kontroli tego rodzaju zarządzeń uprawniony jest wyłącznie sąd dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego.

Z kolei Święczkowski nie uznaje decyzji o odsunięciu go od obowiązków. Podczas środowego protestu zapowiedział podjęcie bardziej stanowczych działań, w tym próbę wejścia do budynku z udziałem komornika i asysty policyjnej.