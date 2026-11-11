Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zapowiedział, że w czwartek podejmie próbę wejścia do siedziby TK z postanowieniem Sądu Najwyższego, które – jak twierdzi – potwierdza, że nadal jest prezesem Trybunału. Dokument zamierza przedstawić dowódcy policjantów zabezpieczających budynek.

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Święczkowski pojawił się przed siedzibą TK w środę, gdy przez Warszawę przechodził Marsz Niepodległości. Zapowiedział, że następnego dnia ponownie spróbuje dostać się do gmachu, tym razem podejmując „bardziej stanowcze” działania.

Wystąpienia Święczkowskiego słuchała grupa protestujących z biało-czerwonymi flagami i opaskami. Niektórzy mieli na sobie zielone kamizelki Ruchu Obrony Granic. Na miejscu widoczne były niewielkie siły policji, a wejścia na teren TK pilnowało dwoje funkcjonariuszy w umundurowaniu ochronnym. Aleja Szucha pozostawała zamknięta dla ruchu kołowego. Organizatorzy zgromadzenia zapowiedzieli, że po zakończeniu Marszu Niepodległości dołączą do nich kolejne osoby.

Spór o kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym

Postanowienie Sądu Najwyższego, na które powołuje się Święczkowski, zostało wydane we wtorek. Uchyla ono zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. To właśnie te zarządzenia poprzedziły przejęcie kierowania Trybunałem przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską 30 października.

W ubiegły piątek Sąd Najwyższy uznał się za niewłaściwy do rozpoznania zażaleń Święczkowskiego i Sochańskiego na zarządzenie Korwin-Piotrowskiej. Przekazał wówczas sprawę Trybunałowi Konstytucyjnemu „jako odrębnemu organowi władzy sądowniczej”. Na to postanowienie SN Święczkowski i Sochański również mieli złożyć zażalenie.

We wtorkowym komunikacie Sąd Najwyższy poinformował, że zażalenie na piątkowe postanowienie zostało rozpoznane. SN uchylił wcześniejsze rozstrzygnięcie i przekazał sprawę do rozpoznania Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, której przewodniczy sędzia Maria Szczepaniec.

Jeszcze tego samego dnia Sąd Najwyższy rozpoznał zażalenia Święczkowskiego i Sochańskiego.

Korwin-Piotrowska: decyzje SN nie zmieniają sytuacji

Do komunikatu Sądu Najwyższego odniosła się sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Oświadczyła, że ewentualne orzeczenia SN nie wpływają na dalszą skuteczność zawieszenia w czynnościach Święczkowskiego i Sochańskiego.

Podkreśliła również, że kontrolę zarządzeń dotyczących przerw w czynnościach sędziów Trybunału może sprawować wyłącznie sąd dyscyplinarny TK.