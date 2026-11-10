Chodzi o prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego, którzy mieli być zawieszeni w czynnościach decyzją sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej. „Rzeczpospolita” dotarła do treści uzasadnienia tego postanowienia.

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Święczkowski i Sochański jednak nie zawieszeni. Sąd Najwyższy zdecydował ws. Trybunału Konstytucyjnego

Decyzja, na mocy której kierująca pracami TK sędzia Anna Korwin-Piotrowska miała zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach prezesa i wiceprezesa TK, została przez obu sędziów zaskarżona do Sądu Najwyższego. Ten zdecydował 6 listopada, że jest niewłaściwy do rozpoznania takiej sprawy i postanowił o przekazaniu sprawy do TK.

Już jednak w decyzji wydanej 10 listopada SN postanowił uchylić postanowienie sprzed czterech dni i przekazać sprawę do rozpoznania przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej.

Na posiedzeniu IOZ, jak czytamy w komunikacie SN, postanowiła o uchyleniu obu zarządzeń sędzi Korwin-Piotrowskiej.

Sąd Najwyższy zdecydował ws. Święczkowskiego i Sochańskiego. „Rzeczpospolita” dotarła do uzasadnienia

W postanowieniu Sąd Najwyższy zdecydował uchylić zaskarżone postanowienie o przerwie w czynnościach Święczkowskiego i Sochańskiego, a sprawę przekazać do rozpoznania przez SN. „Rzeczpospolita” dotarła do uzasadnienia decyzji Sądu Najwyższego, wydanej przez prezes SN sędzię Marę Szczepaniec.

Z uzasadnienia wynika, że zażalenie złożone przez sędziów TK Święczkowskiego i Sochańskiego zasługiwało na uwzględnienie. Zgodnie z art. 27 a par. 1 pkt 1 lit b. ustawy o SN, do właściwości IOZ należą „sprawy dyscyplinarne rozpatrywane przez Sąd Najwyższy w związku z postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi m.in. na podstawie ustawy (...) – Prawo o ustroju sądów powszechnych”.

Tymczasem, jak czytamy w uzasadnieniu, wydane przez Annę Korwin-Piotrowską 30 października zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziów Święczkowskiego i Sochańskiego, w tym w pełnieniu obowiązków prezesa i wiceprezesa TK, zostały wydane właśnie na podstawie Prawa o ustroju sądów powszechnych w związku z ustawami o Sądzie Najwyższym i o statusie sędziów TK.

„Osoba wydająca zarządzenia zastosowała podstawę prawną z art. 130 par. 1 ww. ustawy poprzez odesłanie do ustawy o Sądzie Najwyższym, dlatego kontrola sądowa tak wydanych zarządzeń należy do zakresy kognicji Sądu Najwyższego” – czytamy w uzasadnieniu.

Na tej podstawie SN uchylił oba zarządzenia.