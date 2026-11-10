Od stycznia do września Hongkong otrzymał 165 ton sztabek rosyjskiego złota – podało Centrum Prognoz Ekonomicznych Gazprombanku, powołując się na statystyki celne. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku przepływ złota z Rosji na rynek chiński wzrósł ponad trzykrotnie, a w porównaniu z okresem przedwojennym – ponad 55-krotnie.

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W 2021 r. Hongkong kupił zaledwie 3,3 tony rosyjskiego złota. Obecnie co siódma sztabka kruszcu (15 proc.) trafiająca do Chin przez Hongkong pochodzi z Rosji.

Hongkong dla Kremla to Londyn w handlu złotem

„Hongkong to wolny port, w którym nie ma ceł ani VAT na złoto, a także bezpośrednia brama do rynku chińskiego, który nie nałożył sankcji na rosyjskie złoto” – piszą analitycy z Centrum Prognoz Ekonomicznych Gazprombanku. Przypominają, że droga na Zachód dla rosyjskich metali szlachetnych została zamknięta w 2022 r., kiedy London Bullion Market Association (LBMA) wykluczyło rosyjskie firmy ze swojej listy dostawców, a kraje G7 zakazały importu. Wtedy Londyn zastąpił Dubaj, ale potem Zjednoczone Emiraty Arabskie, pod presją USA i Wielkiej Brytanii, zaostrzyły kontrolę handlu złotem.

Kto teraz sprzedaje Chinom rosyjskie złoto? Według „The Moscow Times” co trzecia rosyjska sztabka złota sprzedana Chinom mogła pochodzić z rezerw Banku Rosji. Aby sfinansować deficyt budżetowy oraz działania wojenne, bank sprzedał w tym roku około 60 ton złota ze swoich rezerw, w tym 18,7 tony w trzecim kwartale i 21,8 tony w drugim. Wyprzedaż była największa w Rosji od 1998 r., kiedy kraj przeżył ogromny kryzys finansowy, a rosyjski rząd ogłosił niewypłacalność.

Chiński bank centralny gromadzi złoto

Rosyjskiej wyprzedaży złota sprzyja fakt, że chiński bank centralny skupuje kruszec już od 23 miesięcy z rzędu. Według Światowej Rady Złota (WGC) Ludowy Bank Chin zakupił 63,1 tony tylko w trzecim kwartale. Całkowity import złota przez Chiny w tym roku wzrósł o 72 proc. rok do roku.

Złoto od zawsze stanowiło jeden z filarów finansowych Kremla. Przed rozpętaną w 2022 r. wojną Rosja eksportowała około 300 ton złota rocznie, co stanowiło ponad 80 proc. jej rocznej produkcji, która pięć lat temu osiągnęła 360 ton (w tym około 300 ton z wydobycia bezpośredniego).

Po inwazji na Ukrainę Kreml utajnił dane dotyczące złota. Dokładna ilość kruszcu wydobywanego i eksportowanego w Rosji jest obecnie nieznana. Światowa Rada Złota szacuje rosyjską produkcję złota w 2024 r. na około 330 ton.