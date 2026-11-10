Michel Houellebecq
Jego książki czyta cały świat. Powieść „Uległość” (fr. „Soumission”), opowiadająca o przejęciu władzy we Francji przez stronnictwo muzułmańskie, trafiła na półki księgarń w dniu brutalnego ataku islamskich terrorystów na redakcję Charlie Hebdo. Dziś, zaledwie kilka tygodni po zamieszkach w całej Francji, w których duży udział mieli mieć imigranci i skrajna lewica, kontrowersyjny pisarz usłyszał zarzuty w związku z wypowiedzią sprzed kilku lat, dotyczącą muzułmanów we Francji.
O postawieniu zarzutów pisarzowi poinformował francuski dziennik „Le Figaro”. Powodem wystosowania oskarżenia były słowa, które padły w trakcie wywiadu dla magazynu „Front Populaire”. W wywiadzie z 2022 roku, jak wyjaśnia polsko-francuska redakcja „Wszystko co Najważniejsze”, Houellebecq kreślił scenariusz narastających konfliktów we Francji – w jego ramach przewidywał, że wzrost przemocy ze strony islamskich terrorystów i przestępców, połączony z zajmowaniem przez ludność muzułmańską coraz większych obszarów, może doprowadzić do zamachów odwetowych.
Czytaj więcej
Michel Houellebecq jest najgłośniejszym pisarzem francuskim. Po nowej powieści to kłopotliwa sława - pisze Marcin Kube.
Wspomniał przy tym przeprowadzony przez dżihadystów atak w paryskim teatrze Bataclan w 2015 roku, wieszcząc, że dojść może do „Bataclanu na odwrót”. Rozmowa zawierała także szereg uogólnień, dotyczących muzułmanów i przestępczości, a także aprobatę dla opisu zmian demograficznych we Francji jako „wielkiej wymiany” – tj. szeroko zakrojonej wymiany ludności francuskiej na napływową, głównie z krajów muzułmańskich.
„Houellebecq przedstawiał ten ostatni termin jako nazwę dostrzeganego przez siebie zjawiska. Pozostaje to jego oceną (...). Dla sprawy o wolność słowa zasadnicze znaczenie ma jednak charakter konkretnej wypowiedzi: jej sens, kontekst i to, czy rzeczywiście zawiera zachętę do działań przeciwko ludziom. Z tego właśnie powodu tak istotne jest odróżnienie opisu możliwej katastrofy od pragnienia, aby katastrofa nastąpiła” – pisze redakcja „WcN” w obronie pisarza, którego teksty wielokrotnie publikowała.
Jak donosi „Le Figaro”, za słowa, które padły w wywiadzie z 2022 roku, Hoeullebecq oskarżony został o „współudział w podżeganiu do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy wobec grupy ludzi ze względu na ich pochodzenie lub przynależność do określonej grupy etnicznej, narodu, rasy lub religii”.
Czytaj więcej
Michel Houellebecq unicestwia nową powieść gadulstwem i ratuje zaskakującą wiarą w miłość.
Decyzję o postawieniu zarzutów we wtorek 10 listopada wydał sędzia śledczy sądu w Nanterre pod Paryżem na podstawie zawiadomień, złożonych przez Unię Meczetów Francji oraz Ruch przeciwko Rasizmowi i dla Przyjaźni między Narodami. Rektor Wielkiego Meczetu w Paryżu, który także chciał wysunąć oskarżenie, zrezygnował z tego po dyskusji z Houellebecqiem w styczniu 2023 roku.
Zdaniem Thibaulta de Montbrial i Louisa Cailliez – prawników reprezentujących pisarza – w słowach Houellebecqa nie było nawoływania, nawet w dorozumianej formie, a jedynie ostrzeżenie przez subiektywnie odczuwanym przez człowieka ryzykiem wystąpienia nieszczęścia. Adwokaci podkreślili, że pisarz kwestionuje swoją winę i ubolewa nad faktem, że debata o charakterze intelektualnym przeniesiona została na ścieżkę sądową.
Michelowi Houellebecqowi grozi kara do roku pozbawienia wolności, grzywna w wysokości 45 tys. euro lub oba te środki orzeczone łącznie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas