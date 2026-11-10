Jego książki czyta cały świat. Powieść „Uległość” (fr. „Soumission”), opowiadająca o przejęciu władzy we Francji przez stronnictwo muzułmańskie, trafiła na półki księgarń w dniu brutalnego ataku islamskich terrorystów na redakcję Charlie Hebdo. Dziś, zaledwie kilka tygodni po zamieszkach w całej Francji, w których duży udział mieli mieć imigranci i skrajna lewica, kontrowersyjny pisarz usłyszał zarzuty w związku z wypowiedzią sprzed kilku lat, dotyczącą muzułmanów we Francji.

Reklama Reklama

Michel Houellebecq z zarzutami. Mówił o muzułmanach i „wielkiej wymianie”

O postawieniu zarzutów pisarzowi poinformował francuski dziennik „Le Figaro”. Powodem wystosowania oskarżenia były słowa, które padły w trakcie wywiadu dla magazynu „Front Populaire”. W wywiadzie z 2022 roku, jak wyjaśnia polsko-francuska redakcja „Wszystko co Najważniejsze”, Houellebecq kreślił scenariusz narastających konfliktów we Francji – w jego ramach przewidywał, że wzrost przemocy ze strony islamskich terrorystów i przestępców, połączony z zajmowaniem przez ludność muzułmańską coraz większych obszarów, może doprowadzić do zamachów odwetowych.

Czytaj więcej Literatura Michel Houellebecq o Francji i islamie Michel Houellebecq jest najgłośniejszym pisarzem francuskim. Po nowej powieści to kłopotliwa sława - pisze Marcin Kube.

Wspomniał przy tym przeprowadzony przez dżihadystów atak w paryskim teatrze Bataclan w 2015 roku, wieszcząc, że dojść może do „Bataclanu na odwrót”. Rozmowa zawierała także szereg uogólnień, dotyczących muzułmanów i przestępczości, a także aprobatę dla opisu zmian demograficznych we Francji jako „wielkiej wymiany” – tj. szeroko zakrojonej wymiany ludności francuskiej na napływową, głównie z krajów muzułmańskich.

„Houellebecq przedstawiał ten ostatni termin jako nazwę dostrzeganego przez siebie zjawiska. Pozostaje to jego oceną (...). Dla sprawy o wolność słowa zasadnicze znaczenie ma jednak charakter konkretnej wypowiedzi: jej sens, kontekst i to, czy rzeczywiście zawiera zachętę do działań przeciwko ludziom. Z tego właśnie powodu tak istotne jest odróżnienie opisu możliwej katastrofy od pragnienia, aby katastrofa nastąpiła” – pisze redakcja „WcN” w obronie pisarza, którego teksty wielokrotnie publikowała.

Francuski sąd: Michel Houellebecq podżegał do dyskryminacji, nienawiści i przemocy

Jak donosi „Le Figaro”, za słowa, które padły w wywiadzie z 2022 roku, Hoeullebecq oskarżony został o „współudział w podżeganiu do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy wobec grupy ludzi ze względu na ich pochodzenie lub przynależność do określonej grupy etnicznej, narodu, rasy lub religii”.

Czytaj więcej Literatura Nowa powieśc Houellebecqa: Miłosny testament cynika Michel Houellebecq unicestwia nową powieść gadulstwem i ratuje zaskakującą wiarą w miłość.

Decyzję o postawieniu zarzutów we wtorek 10 listopada wydał sędzia śledczy sądu w Nanterre pod Paryżem na podstawie zawiadomień, złożonych przez Unię Meczetów Francji oraz Ruch przeciwko Rasizmowi i dla Przyjaźni między Narodami. Rektor Wielkiego Meczetu w Paryżu, który także chciał wysunąć oskarżenie, zrezygnował z tego po dyskusji z Houellebecqiem w styczniu 2023 roku.

Zdaniem Thibaulta de Montbrial i Louisa Cailliez – prawników reprezentujących pisarza – w słowach Houellebecqa nie było nawoływania, nawet w dorozumianej formie, a jedynie ostrzeżenie przez subiektywnie odczuwanym przez człowieka ryzykiem wystąpienia nieszczęścia. Adwokaci podkreślili, że pisarz kwestionuje swoją winę i ubolewa nad faktem, że debata o charakterze intelektualnym przeniesiona została na ścieżkę sądową.

Michelowi Houellebecqowi grozi kara do roku pozbawienia wolności, grzywna w wysokości 45 tys. euro lub oba te środki orzeczone łącznie.