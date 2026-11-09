W sondażu przeprowadzonym dla M6/RTL liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, w zależności od sprawdzanego wariantu, uzyskuje w I turze od 34 do 36 proc. i zdecydowanie dystansuje resztę stawki. Żaden z pozostałych kandydatów nie przekracza 20 proc. poparcia.

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Wybory prezydenckie we Francji: Jean-Luc Mélenchon wygrywa ze wszystkimi kandydatami centroprawicy i liberałów

Na drugim miejscu w sondażu jest Mélenchon, lider skrajnie lewicowego ugrupowania Francja Niepokorna, który cieszy się poparciem 18–19 proc. badanych (w zależności od sprawdzanego wariantu).

Mer Hawru Édouard Philippe, były premier i lider centroprawicowego ugrupowania Horizons może liczyć na 11–14 proc. poparcia i wyraźnie zaczyna tracić dystans do Mélenchona.

Kandydat socjaldemokratów Raphaël Glucksmann, dziennikarz i europoseł, uzyskuje od 11 do 13 proc.

Od 7 do 9 proc. poparcia uzyskuje mer Cannes, lider ugrupowania Nouvelle Énergie, David Lisnard. Gdy kandydatem obozu Emmanuela Macrona jest nie Philippe, lecz inny były premier, Gabriel Attal (lider Renaissance), Lisnard uzyskuje takie samo jak Attal poparcie.

Lider centroprawicowych Republikanów Bruno Retailleau może liczyć na 5 do 8 proc. głosów, jeśli jest kandydatem swojego ugrupowania i na 10 proc. gdy jest wspólnym kandydatem centroprawicy. Jako jedyny kandydat centroprawicy również uzyskuje 10 proc. poparcia.

Wybory prezydenckie we Francji. Sondaż: W II turze Marine Le Pen wygrywa z każdym

Z tego samego sondażu wynika, że w II turze Marine Le Pen może być pewna wygranej. Liderka Zjednoczenia Narodowego w starciu z Mélenchonem uzyskuje 68 proc. głosów, podczas gdy jej skrajnie lewicowy rywal – 32 proc.

Marine Le Pen wygrywa też w hipotetycznym starciu z Philippem (58 do 42 proc.) i Glucksmannem (60 do 40 proc.).

Sondaż przeprowadzono w dniach 3–5 listopada na reprezentatywnej grupie 2 101 pełnoletnich mieszkańców Francji. Margines błędu wynosi od 1 do 2,3 punktu procentowego.

Le Pen i Mélenchon będą ubiegali się o prezydenturę po raz czwarty. Liderka Zjednoczenia Narodowego dwa razy weszła do II tury – w 2017 i 2022 roku – w której przegrywała z urzędującym prezydentem Emmanuelem Macronem.

Wybory prezydenckie we Francji odbędą się wiosną 2027 roku. I tura zaplanowana jest na 18 kwietnia, II tura na 2 maja.