"W związku ze skargami, które wpłynęły do KRRiT na Telewizję Republika, dotyczącymi relacjonowania tragicznych wydarzeń w Krakowie, Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dr Agnieszka Glapiak uruchomiła działania wyjaśniające. Taka procedura jest stosowana w przypadku wszystkich skarg wpływających do KRRiT, które spełniają wymogi formalne” – przekazała KRRiT rp.pl.

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„Do nadawcy zostanie skierowane oficjalne pismo z prośbą o wyjaśnienia odnoszące się do zarzutów widzów oraz przesłanie zapisu nagrania. Po otrzymaniu materiałów od nadawcy przeprowadzona będzie szczegółowa analiza pod kątem przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, a następnie podjęta zostanie decyzja” – podkreśla rzeczniczka prasowa KRRiT Anna Ostrowska.

Jak podkreślono, ustawa o radiofonii i telewizji określa ramy czasowe, w jakich KRRiT może podejmować działania i rada ma określony czas na nałożenie kar finansowych. W przypadku audycji radiowych i telewizyjnych jest to rok od naruszenia.

W związku z relacją Republiki skargę do KRRiT zapowiedziała ministra kultury Marta Cienkowska, wskazując na „podawanie niezweryfikowanych informacji, oskarżeń wobec policji i przekazu mogącego potęgować panikę”. „Tragedia to nie paliwo do politycznej propagandy. KRRiT musi to zbadać. Za naruszenia muszą być wyciągnięte konsekwencje” – napisała szefowa MKiDN na X.

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Także członek KRRiT prof. UW Tadeusz Kowalski wezwał Republikę do „zaprzestania nadawania treści, które mogą sprzyjać zrachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu”.

„Wypowiedź Tomasza Sakiewicza dla Telewizji Republika pokazuje, jak daleko zaszła radykalizacja. Po terrorystycznym ataku w Krakowie twierdził on na antenie stacji, że w miejscu tych wydarzeń nie było policji, bo jej rezerwy wysłano do Warszawy pod Trybunał Konstytucyjny. Policja tymczasem od razu podjęła interwencję, a dwóch funkcjonariuszy zostało ciężko rannych” – napisał. Podkreślił również, że takie słowa podważają zaufanie do służb i obracają tragedię w narzędzie walki politycznej.

Oburzenie po relacji Sakiewicza

W sobotę po godz. 15 doszło do ataku w Krakowie. Sprawca jadąc autem strzelał do przypadkowych ludzi. Po kilkuminutowej akcji został zastrzelony przez policjantów na ulicy Dietla. W ataku zginęło sześć osób, wiele zostało też rannych, w tym dwóch policjantów. 25-letni napastnik zmarł w poniedziałek rano w szpitalu.

Jako jedni z pierwszych relację ze strzelaniny wyemitowała Telewizja Republika. Wszystko ze względu na zbieg okoliczności – nieopodal miejsca ataku odbywał się protest Klubów Gazety Polskiej przeciwko zmianom w Trybunale Konstytucyjnym.

Relacja Republiki była burzliwa. Stacja pokazywała m.in. zwłoki przykryte folią i ratowników w trakcie akcji reanimacji.

Wiele kontrowersji wywołała też wypowiedź Tomasza Sakiewicza, który był na miejscu. Redaktor naczelny Republiki atakował policję. – Uciekli albo zostali wywiezieni – grzmiał.

– Widzę rannych, zabitych, zwłoki na rynku, lądujące helikoptery, karetki. I cały czas nie widzę policji ani jednego policjanta. To jest coś nieprawdopodobnego, tylko straż miejska. Gdzie się podziała policja? – mówił Sakiewicz. W momencie, gdy naczelny Republiki wymawiał te słowa, tuż za nim stał funkcjonariusz.

Sakiewicz przekonywał też swoich widzów, że policji brakuje, gdyż „prawdopodobnie wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy”, gdzie trwa protest przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Przeciwko wypowiedzi Sakiewicza na żywo zaprotestował jeden z mężczyzn stojących obok. – Co za bzdury pan gada? – krzyczał.

Policja o interwencji

Policja podkreśla, że pierwsze zgłoszenia do centrum powiadamiania ratunkowego ws. ataku wpłynęły w sobotę o godzinie 15 z 15 sekundami. Łącznie – podkreśliła policja – odnotowano prawie 40 zgłoszeń.

Zaznaczono, że strażnicy miejscy byli na miejscu zdarzenia dwie minuty po zgłoszeniu.

W trzeciej minucie interwencję podjęli policjanci. W tym czasie dochodzi do wymiany ognia z napastnikiem, a funkcjonariusze ruszają za nim w pościg. Jak podała policja, do funkcjonariuszy dołączyły inne patrole, skierowane na miejsce przez dyżurnego.

Policja dodała, że po czterech minutach na miejscu zdarzenia pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego, a w szóstej minucie - pierwsze zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

Zdaniem Policji skala zaangażowanych sił również mówi sama za siebie. Wskazała, że w akcję w sumie do działań zadysponowanych zostało 30 policyjnych załóg, 24 zastępy PSP i 62 strażaków ratowników.