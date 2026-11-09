Jarosław Kaczyński zabrał głos w mediach społecznościowych w sprawie sobotniego ataku w Krakowie. Jak ocenił, zbrodnię tego rodzaju mógł popełnić wyłącznie człowiek wyraźnie zaburzony, bez względu na to, jakie poglądy polityczne wyznawał.

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Jarosław Kaczyński o Marcinie Kierwińskim: „ordynarne kłamstwo”

Prezes PiS skrytykował przede wszystkim ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Według Kaczyńskiego szef MSWiA bardzo szybko, jeszcze zanim funkcjonariusze weszli do mieszkania sprawcy, ogłosił, że napastnik był zafascynowany ideologiami prawicowymi. Lider PiS określił to twierdzenie mianem „ordynarnego kłamstwa”.

Chodzi o wypowiedź Kierwińskiego z soboty 7 listopada. Minister mówił wtedy, że zamachowiec „miał poglądy bardzo, bardzo radykalne” i był „zafascynowany ideologiami skrajnie prawicowymi”.

Alert BRAVO w Krakowie. Kaczyński: na Rynku tylko kilku funkcjonariuszy

To niejedyne zastrzeżenia prezesa PiS. Kaczyński zwrócił uwagę, że na Rynku Głównym w Krakowie obowiązywał stopień alarmowy BRAVO, a mimo to – jak twierdzi – pełniło tam służbę zaledwie kilku funkcjonariuszy, i to bez broni długiej.

Kaczyński broni Sakiewicza z Telewizji Republika

Lider PiS wziął też w obronę Tomasza Sakiewicza. Szef Telewizji Republika w trakcie relacji na żywo z Krakowa zarzucał policji, że nie było jej na miejscu strzelaniny. Według Kaczyńskiego dziennikarz po prostu przekazywał to, co widział. Prezes PiS przekonuje, że poza jednym funkcjonariuszem w nietypowym umundurowaniu policji wyraźnie brakowało, trwało to dość długo, a widzowie stacji – w tym on sam – również to zauważyli.

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Odpowiedź MSWiA. Gałecka: pierwszy patrol po trzech minutach

Na wpis Kaczyńskiego szybko zareagowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak napisała, skoro prezes PiS czerpie wiedzę o tragedii w Krakowie z Telewizji Republika, a nie z komunikatów policji i innych służb, trudno się dziwić, że powiela takie „bzdury”.

Rzeczniczka przypomniała, że pierwszy patrol podjął interwencję trzy minuty po zgłoszeniu, a do działań skierowano 30 załóg policji. „Może następnym razem, zanim zacznie Pan pouczać innych o kłamstwach, warto najpierw sprawdzić fakty?” – zwróciła się do Kaczyńskiego. Dodała przy tym, że telewizor nastawiony na kłamliwą stację nie jest dobrym źródłem informacji.

Foto: Paweł Krupecki

Kierwiński: opowieść o braku policji to „jedno wielkie kłamstwo”

Szef MSWiA już w niedzielę wieczorem odnosił się do zarzutów wobec policji. W programie „Fakty po Faktach” w TVN24 Marcin Kierwiński mówił, że pojawiło się „wiele nieprawdziwych i szkalujących polską policję informacji”. Podkreślał, że reakcja funkcjonariuszy „była natychmiastowa”.

– Jakiekolwiek próby budowania opowieści, że służb tam nie było, to jedno wielkie kłamstwo – stwierdził minister.

Zamach w Krakowie. Co wiadomo o ataku i sprawcy

Do ataku doszło w sobotę 7 listopada po godz. 15. Uzbrojony mężczyzna wjechał samochodem w okolice Rynku Głównego i otworzył ogień do przechodniów, a następnie uciekał w stronę Wawelu. Po pościgu i wymianie ognia na skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla został postrzelony przez policjanta i obezwładniony.

W Krakowie zginęło sześć osób, rannych zostało 16, w tym napasnik i dwaj policjanci, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce. W mieszkaniu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego rodziców i siostry. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa wielu osób, kwalifikując atak jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

24-letni Michał O. zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu. Nie zdążył usłyszeć zarzutów. Motywu jego działania śledczy oficjalnie nie ustalili.