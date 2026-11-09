To tragedia bez precedensu. 24-letni Michał O. z Ostrowca Świętokrzyskiego uzbrojony w karabin maszynowy AR-15 w ciągu zaledwie kilku minut zastrzelił w sobotnie popołudnie w Krakowie sześć osób. Kolejne 16 ranił. Śmiertelny rajd zaczął na Rynku Głównym. Postrzelony przez dwóch próbujących obezwładnić go policjantów, przeszedł kilka operacji ratujących życie. Jego stan jest krytyczny.

Ofiar 24-latka byłoby więcej, gdyby nie determinacja dwóch młodych policjantów z komisariatu I przy Rynku Głównym. To oni byli na miejscu pierwsi i zaczęli nierówną walkę z zamachowcem. Mieli broń krótką, w przeciwieństwie do Michała O. nie mieli kamizelek kuloodpornych. Obaj funkcjonariusze zostali postrzeleni. Jeden z nich trafił na stół operacyjny z przestrzelonym płucem (ma trzy rany postrzałowe). Jest po operacji, został już wybudzony. – Ich stan jest ciężki, ale stabilny – mówił jeden z naszych rozmówców w niedzielę rano.