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Masakra w Krakowie. Nie był karany ani notowany. Co wiadomo o 24-latku z Ostrowca Świętokrzyskiego

Policjant mówi o szczęściu: AR-15 strzela pojedynczo, a sprawca nie przerobił broni. Prokuratura bada motyw, a ekspert ostrzega przed radykalizacją młodych Polaków. Zamachowiec z Krakowa to pierwszy w Polsce przypadek tzw. active shooter (aktywnego zabójcy).

Publikacja: 09.11.2026 06:06

Najpierw rodzina w Ostrowcu Świętokrzyskim, potem Rynek Główny. Co ustalono o sprawcy masakry w Krak

Najpierw rodzina w Ostrowcu Świętokrzyskim, potem Rynek Główny. Co ustalono o sprawcy masakry w Krakowie

Foto: REUTERS/Jakub Porzycki

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Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka

To tragedia bez precedensu. 24-letni Michał O. z Ostrowca Świętokrzyskiego uzbrojony w karabin maszynowy AR-15 w ciągu zaledwie kilku minut zastrzelił w sobotnie popołudnie w Krakowie sześć osób. Kolejne 16 ranił. Śmiertelny rajd zaczął na Rynku Głównym. Postrzelony przez dwóch próbujących obezwładnić go policjantów, przeszedł kilka operacji ratujących życie. Jego stan jest krytyczny.

Ofiar 24-latka byłoby więcej, gdyby nie determinacja dwóch młodych policjantów z komisariatu I przy Rynku Głównym. To oni byli na miejscu pierwsi i zaczęli nierówną walkę z zamachowcem. Mieli broń krótką, w przeciwieństwie do Michała O. nie mieli kamizelek kuloodpornych. Obaj funkcjonariusze zostali postrzeleni. Jeden z nich trafił na stół operacyjny z przestrzelonym płucem (ma trzy rany postrzałowe). Jest po operacji, został już wybudzony. – Ich stan jest ciężki, ale stabilny – mówił jeden z naszych rozmówców w niedzielę rano. 

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