Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 8 na 9 listopada:

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Ilse Aigner kandydatką na stanowisko prezydenta Niemiec

Polityk CSU Ilse Aigner będzie wspólną kandydatką partii chadeckich na urząd prezydenta Niemiec. Zgromadzenie Federalne dokona wyboru następcy Franka Waltera Steinmeiera 30 stycznia.

O tym, że kandydatką CDU/CSU na prezydenta będzie 61-letnia przewodnicząca bawarskiego parlamentu, miał poinformować szef CDU i kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas spotkania prezydium swojej partii w Berlinie. Oficjalna prezentacja kandydatki ma nastąpić 9 listopada.

W przypadku wyboru Aigner będzie pierwszą w historii RFN kobietą na tym stanowisku. Wyboru głowy państwa dokonuje Zgromadzenie Federalne składające się z 630 posłów do Bundestagu oraz takiej samej liczby elektorów wybranych przez parlamenty krajów związkowych (landów). Tworzące koalicję rządową partie CDU/CSU i SPD mają w tym gremium większość. SPD już zasygnalizowało swoje poparcie dla Aigner. Opozycyjna partia Zieloni też odnosi się do tej kandydatury z sympatią.

Aigner zaczynała polityczną karierę jako radna w gminie Feldkirchen-Westerham, 20-tysięcznej miejscowości w Górnej Bawarii. Mandat do Bundestagu zdobyła po raz pierwszy w 1998 r. W latach 2008–2013 kierowała ministerstwem rolnictwa w rządzie Angeli Merkel. Następnie sprawowała szereg funkcji w rządzie Bawarii: była ministrą gospodarki oraz budownictwa i transportu. Od 2018 r. do chwili obecnej kieruje pracami bawarskiego parlamentu.

Donald Trump wyjaśnia, dlaczego Partia Republikańska przegrała wybory

W udzielonym CBS News wywiadzie Donald Trump stwierdził, że Partia Republikańska przegrała wybory do Kongresu, ponieważ on sam nie kandydował. Wśród innych przyczyn porażki wskazał na niezadowolenie Amerykanów z wojny z Iranem oraz wysokich cen benzyny. Prezydent USA mówił też o niechęci części wyborców wobec wspieranego przez Stany Zjednoczone Izraela i o tym, że niektórzy kandydaci w wyborach nie znaleźli uznania w oczach republikańskich wyborców.

Trump przyznał też, że prowadzona przez jego administrację antyimigrancka polityka była zbyt radykalna, zwłaszcza jeśli chodzi o deportacje osób od lat mieszkających i pracujących w USA. Ocenił, że choć „za uszczelnienie granicy zasłużył na najwyższą ocenę” oraz że „bardzo wysoko ocenia się go również za to, że doprowadził do usunięcia z kraju niebezpiecznych osób”, to „jednocześnie traci na tym, ponieważ deportowaliśmy także ludzi, którzy mieli dobrą pracę, a ich jedynym przewinieniem (...) było to, że nielegalnie wjechali do kraju”.

W kontekście wojny Rosji z Ukrainą Trump wyraził przekonanie, że wkrótce dojdzie do jej zakończenia. – Myślę, że uda nam się to doprowadzić do końca. Sądzę, że tak właśnie się stanie i ostatecznie Ukraina będzie miała nieco zmieniony kształt – oświadczył.

Ukraińcy zaatakowali drugą co do wielkości rafinerię w Rosji

Obwód leningradzki był w nocy celem ataku ukraińskich dronów. W związku z atakiem w Petersburgu przestał działać mobilny internet, a działanie wstrzymało lotnisko Pułkowo.

Celem ataku miała być rafineria w Kiriszach – druga co do wielkości rafineria w Rosji. W wyniku ataku obiekt miał stanąć w płomieniach. Rafineria, która w normalnych warunkach przetwarza 20 mln ton ropy rocznie, wstrzymała jej przetwarzanie 30 sierpnia, po poprzednim ukraińskim ataku.

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko poinformował, że w nocy nad obwodem leningradzkim strącono w sumie 113 dronów.

Romans prezesa Nvidii mógł stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA

Nvidia poinformowała o wszczęciu dochodzenia w sprawie romansu swojego prezesa, Jensena Huanga, ponieważ jego kochanka jest podejrzana o szpiegostwo na rzecz Chin.

„New York Times” ujawnił, że szef Nvidii Jensen Huang znalazł się w kręgu zainteresowania chińskiego wywiadu. Amerykańskie służby uznały, że związana z nim chińska menedżerka Alice Huang przekazywała informacje Pekinowi.

Amerykański dziennik napisał, że Huang została zwerbowana, by zdobywać informacje i potencjalnie wywierać nacisk na Nvidię. Celem jej działań miało być doprowadzenie do sytuacji, w której najbardziej zaawansowane układy scalone mogłyby być udostępniane na rynku chińskim, z pominięciem obowiązujących ograniczeń eksportowych. Alice Huang (Huang Le) była przedstawicielką kierownictwa singapurskiej firmy Megaspeed, działającej w branży centrów danych.

Jensen Huang, 63-letni prezes Nvidii przyznał w wiadomości skierowanej do pracowników firmy, że nie był wierny żonie. „Byłem niewierny swojej żonie. Moje postępowanie zraniło ją i nasze dzieci. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego, co zrobiłem” – napisał, dodając, że jest winien przeprosiny zarówno rodzinie, jak i pracownikom. Treść informacji ujawnił portal Axios.

Nvidia w wydanym 8 listopada komunikacie podkreśliła, iż zarząd firmy „traktuje bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze Stanów Zjednoczonych jako priorytet, ponieważ ma ono nadrzędne znaczenie dla interesów firmy Nvidia i jej akcjonariuszy”. Spółka zdecydowała się wszcząć niezależne dochodzenie w sprawie swojego prezesa.

Papież w Argentynie. Javier Milei, witając go, podkreślał prawo do życia i własności

W przemówieniu na powitanie papieża Leona XIV w Argentynie prezydent tego kraju Javier Milei podkreślał znaczenie prawa do życia, wolności i własności. Wspomniał o pochodzącym z Argentyny papieżu Franciszku, którego wcześniej ostro krytykował.

Milei zaznaczył, że na sali, w której przywitał papieża, obecni byli przedstawiciele całego spektrum politycznego w Argentynie. – Pokazuje to, że są powody i okazje, które wykraczają poza dzielące nas różnice – powiedział. – Prawo do życia, wolności i własności stanowią kręgosłup naszej Konstytucji, podobnie jak wszystkich zachodnich demokracji – podkreślił Milei zapewniając, że jego rząd podejmuje decyzje w oparciu o „kompas moralny”, którego „Kościół broni od tak długiego czasu”.

Prezydent, który od 2023 roku prowadzi radykalną przebudowę państwa w oparciu o neoliberalny model gospodarczy, wspomniał poprzednika Leona XIV, papieża Franciszka, którego określił jako „bez wątpienia najważniejszego Argentyńczyka w historii”.

Meksykańska policja uwolniła porwanego burmistrza

Funkcjonariusze sił policyjnych Meksyku uwolnili 8 listopada z rąk porywaczy burmistrza gminy Rio Bravo, zlokalizowanej w stanie Tamaulipas, na północnym wschodzie kraju, Miguela Angela Almaraza. Według powołującej się w niedzielę wieczorem telewizji Milenio meksykański burmistrz był przetrzymywany przez nieznanych sprawców przez kilkanaście godzin prawdopodobnie w centrum Meksyku.

Poszukiwania samorządowca ruszyły po zgłoszeniu jego zaginięcia w sobotę na trasie pomiędzy miastami Zacatecas oraz San Luis Potosi. Stacja telewizyjna ustaliła, że sukces operacji uwolnienia Almaraza możliwy był dzięki prowadzeniu poszukiwań przez kilka formacji służb bezpieczeństwa Meksyku na terenie czterech stanów tego kraju.