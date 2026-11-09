Drozdenko w oficjalnym komunikacie nie potwierdził, że zaatakowana została rafineria, ale przyznał, że dron zaatakował strefę przemysłową w mieście Kiriszy. Ponadto szczątki drona miały uszkodzić w tym mieście budynek mieszkalny. Szczątki drona miały też spaść na dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wsiewołożsk.

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Petersburg pozbawiony internetu mobilnego, lotnisko Pułkowo wstrzymało działanie

W związku z nocnym atakiem dronów na obwód leningradzki pracę wstrzymało lotnisko Petersburg-Pułkowo. W nocy w Petersburgu przestał działać mobilny internet po tym jak władze poinformowały, że nad obwodem znajduje się „duża liczba dronów”.

Ok. 1 w nocy czasu lokalnego gubernator Drozdenko informował, że liczne drony atakują Kiriszy „nadlatując ze wszystkich stron”.

Mieszkańcy obwodu leningradzkiego informowali o eksplozjach i aktywności obrony przeciwlotniczej w rejonie rafinerii w Kiriszach. Z informacji pojawiających się w serwisie Telegram wynika, że w wyniku nocnego ataku rafineria stanęła w płomieniach.

Druga największa rafineria w Rosji zaatakowana w przededniu rozmów w Abu Zabi

Obiekt, znajdujący się ok. 100 km na południowy wschód od Petersburga, uważany jest za drugą największą rafinerię w Rosji i jedyny taki obiekt w północno-zachodniej części Federacji Rosyjskiej. W normalnych warunkach obiekt jest w stanie przetwarzać rocznie 20 mln ton ropy (ok. 400 tys. baryłek dziennie). 30 sierpnia, po ukraińskim ataku z końca sierpnia, rafineria w Kiriszach przestała przetwarzać ropę ze względu na skalę uszkodzeń będących następstwem ataku.

Rafineria w Kiriszach jest ważnym dostawcą paliwa dla Petersburga oraz paliwa lotniczego dla lotniska Pułkowo. Oddana do użytku w 1966 roku rafineria należy do koncernu Surgutnieftiegaz

Od 2025 roku koncern Surgutnieftiegaz jest objęty sankcjami USA, które obejmują też rafinerię w Kiriszach. Sankcje na koncern nałożyły też UE i Wielka Brytania.

Do ataku na rafinerię doszło w przededniu rozmów w Abu Zabi, gdzie 10-11 listopada rozmawiać będą delegacje USA, Ukrainy i Rosji. Donald Trump w wywiadzie udzielonym w przededniu tych rozmów CBS News wyraził przekonanie, że wkrótce może dojść do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

W ostatnich miesiącach Trump wielokrotnie apelował do Ukraińców, aby wstrzymali ataki na rosyjskie rafinerie, ze względu na wzrost cen paliwa, przede wszystkim oleju napędowego, który – jak przekonywał - jest bezpośrednią konsekwencją tych ataków. Ukraina wyraziła gotowość do powstrzymania takich ataków, jeżeli Rosja przestanie atakować ukraińską infrastrukturę energetyczną.