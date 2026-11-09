Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Kiriszach
Drozdenko w oficjalnym komunikacie nie potwierdził, że zaatakowana została rafineria, ale przyznał, że dron zaatakował strefę przemysłową w mieście Kiriszy. Ponadto szczątki drona miały uszkodzić w tym mieście budynek mieszkalny. Szczątki drona miały też spaść na dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wsiewołożsk.
W związku z nocnym atakiem dronów na obwód leningradzki pracę wstrzymało lotnisko Petersburg-Pułkowo. W nocy w Petersburgu przestał działać mobilny internet po tym jak władze poinformowały, że nad obwodem znajduje się „duża liczba dronów”.
Czytaj więcej
Słabi nie uczestniczą w grze z silnymi, płacą natomiast wystawiane przez nich rachunki
Ok. 1 w nocy czasu lokalnego gubernator Drozdenko informował, że liczne drony atakują Kiriszy „nadlatując ze wszystkich stron”.
Mieszkańcy obwodu leningradzkiego informowali o eksplozjach i aktywności obrony przeciwlotniczej w rejonie rafinerii w Kiriszach. Z informacji pojawiających się w serwisie Telegram wynika, że w wyniku nocnego ataku rafineria stanęła w płomieniach.
Obiekt, znajdujący się ok. 100 km na południowy wschód od Petersburga, uważany jest za drugą największą rafinerię w Rosji i jedyny taki obiekt w północno-zachodniej części Federacji Rosyjskiej. W normalnych warunkach obiekt jest w stanie przetwarzać rocznie 20 mln ton ropy (ok. 400 tys. baryłek dziennie). 30 sierpnia, po ukraińskim ataku z końca sierpnia, rafineria w Kiriszach przestała przetwarzać ropę ze względu na skalę uszkodzeń będących następstwem ataku.
Rafineria w Kiriszach jest ważnym dostawcą paliwa dla Petersburga oraz paliwa lotniczego dla lotniska Pułkowo. Oddana do użytku w 1966 roku rafineria należy do koncernu Surgutnieftiegaz
Od 2025 roku koncern Surgutnieftiegaz jest objęty sankcjami USA, które obejmują też rafinerię w Kiriszach. Sankcje na koncern nałożyły też UE i Wielka Brytania.
Do ataku na rafinerię doszło w przededniu rozmów w Abu Zabi, gdzie 10-11 listopada rozmawiać będą delegacje USA, Ukrainy i Rosji. Donald Trump w wywiadzie udzielonym w przededniu tych rozmów CBS News wyraził przekonanie, że wkrótce może dojść do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.
W ostatnich miesiącach Trump wielokrotnie apelował do Ukraińców, aby wstrzymali ataki na rosyjskie rafinerie, ze względu na wzrost cen paliwa, przede wszystkim oleju napędowego, który – jak przekonywał - jest bezpośrednią konsekwencją tych ataków. Ukraina wyraziła gotowość do powstrzymania takich ataków, jeżeli Rosja przestanie atakować ukraińską infrastrukturę energetyczną.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas