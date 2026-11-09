Jacek Gdański, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
Mamy dokładnie określoną rolę w polskich i europejskich przepisach. Nie jest moją rolą komentowanie wniosku I prezesa SN do TK. Ja jestem menedżerem kierującym Agencją w granicach prawa i staram się wykonywać swoją funkcję jak najlepiej. Autorytet Sądu Najwyższego jest dla mnie bardzo ważny i trzymam kciuki za sprawne i szybkie funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Mówię to jako obywatel. Natomiast eksperci PANA na pewno będą analizować te zarzuty.
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Na pewno przepisy ustawy o biegłych rewidentach, tak jak wszystkie inne przepisy systemowe, powinny podlegać okresowym przeglądom. Ministerstwo Finansów taki przegląd prowadzi i zgłosiliśmy tam szereg swoich uwag. Na przykład taką, aby w przypadku drobnych naruszeń nie tylko nie karać firm audytorskich, ale w ogóle nie wszczynać postępowań administracyjnych. Natomiast nasze procedury kontrolne są jawne, dostępne na stronie internetowej PANA. Dodam, że właśnie konsultujemy ich ewentualne zmiany i do 16 listopada czekamy na propozycje ze strony wszystkich zainteresowanych. Jesteśmy otwarci na te zmiany, oczywiście w ramach ochrony interesu publicznego. Bo taka ochrona jest naszym celem.
Na początku naszego działania, przed siedmiu laty, byliśmy w dużo mniejszym stopniu przygotowani na ocenę naruszeń standardów przez biegłych. Teraz mamy już dużo większe doświadczenie. Jednak nasze oceny podlegają weryfikacji przez sądy – zarówno w sprawach karnych, jak też administracyjnych. Ze względu na typowy przebieg postępowań sądowych, potrzebowaliśmy czasu, aby wykształciło się ugruntowane orzecznictwo pozwalające na formułowanie bardziej ogólnych wniosków. Wszystko po to, by system ocen był dojrzały i stabilny.
W tej chwili oceny dokonywane są przez kierownictwo naszego departamentu kontroli, którego zadaniem jest ostateczne zatwierdzenie raportu z kontroli.
Przed niczym się nie zasłaniam. Wskazuję tylko na to, że obecny przegląd procedur kontroli doprowadzi do tego, że znajdą się w nich zobiektywizowane kryteria uwzględniające praktykę Agencji i orzecznictwo sądów dyscyplinarnych i administracyjnych. Jeszcze raz zapraszam do zgłaszania wszystkich propozycji w tym zakresie.
Wydajemy takie stanowiska mniej więcej raz na kwartał. Nie stanowią one prawa, a jedynie informują podmioty nadzorowane o podejściu PANA do istotnych – z punktu widzenia rynku firm audytorskich – kwestii. To rodzaj „listów pasterskich” co do tego, jak my widzimy pewne pojawiające się zjawiska. Zresztą inne urzędy, np. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego też wydają takie stanowiska. Działamy tu na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 15a ustawy o biegłych rewidentach. Przewiduje on podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich. Chcemy, by wszystkie nadzorowane podmioty wiedziały, jakie jest stanowisko organu nadzoru. Chyba lepiej, by się dowiedziały o tym z takich „listów pasterskich” niż dopiero przy kontroli. Z sygnałów, jakie do nas napływają, wiem, że stanowiska te mają przychylny odbiór wielu biegłych i firm.
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Zawodowy osąd biegłego rewidenta nie oznacza tego, że może on swobodnie i ostatecznie wyrokować w sprawach dotyczących prawidłowości sprawozdania finansowego. Musi on ocenić zgromadzony materiał dowodowy z badania. To jest wymagane przez standardy badania i kodeks etyki biegłych, a przede wszystkim ustawę o biegłych rewidentach. Dopiero po zgromadzeniu i opracowaniu akt badania można się odwoływać do swojej oceny.
Pan porównuje sytuację do adwokatów, a ja porównam do sędziów. Sędzia oczywiście jest niezawisły, ale jeśli orzeka bez wystarczających dowodów albo z naruszeniem procedury, to źle wykonuje swoją pracę. My w swoich kontrolach staramy się przestrzegać tego porządku: najpierw kontrolujemy to, czy zgromadzono odpowiednie dokumenty, a dopiero potem zajmujemy się tym, czy osąd biegłego był prawidłowy. Dokumentacja badania musi być na tyle bogata, aby można było zrozumieć, dlaczego biegły tak, a nie inaczej, ocenił sprawozdanie. Ta dokumentacja może być zresztą przydatna nie tylko dla nas, ale też dla innego biegłego rewidenta, który zajmuje się badaniem tej samej firmy. Jeśli ta dokumentacja nie jest wystarczająca, to nasi kontrolerzy negatywnie oceniają takie badania.
Porównajmy to do oceny kierowcy autobusu wiozącego dzieci na wycieczkę. Załóżmy, że w autobusie jest kamera, która rejestruje cały ten przejazd. Może się okazać, ze wprawdzie dzieci zostały dowiezione na miejsce, ale kierowca po drodze wielokrotnie złamał przepisy drogowe, narażając je na wypadek. Do wypadku wprawdzie nie doszło, ale czy ocena pracy tego kierowcy może być pozytywna?
Racja, i wszystkie tego typu okoliczności staramy się brać pod uwagę. Proces naszej kontroli jest interaktywny, rozmawiamy z kontrolowanymi, słuchamy ich wyjaśnień i argumentów. Ponadto ustawa przewiduje sformalizowany tryb wymiany informacji, gdzie kontrolowani mogą swobodnie przedstawiać swoje zastrzeżenia i komentarze.
Na prośbę samorządu biegłych publikujemy zbiorcze ustalenia z corocznego programu kontroli. Wskazujemy, w jakich obszarach najczęściej wykrywamy naruszenia. Staramy się to komunikować także na konferencjach z udziałem biegłych rewidentów. Samorząd biegłych też publikuje swoje opracowania na temat przestrzegania standardów zawodowych. Z całą pewnością PANA nie zajmuje się hodowaniem pasożyta, cokolwiek miałoby to oznaczać. Musimy wykonywać nasze działania nadzorcze, bo taka jest nasza rola, określona w przepisach.
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Ramy, w których funkcjonuje kontrola Agencji wynikają w całości z przepisów krajowych. Nam też nie wszystko się tu podoba. Na przykład nie uważamy za potrzebne, by obligatoryjnie wszczynano postępowania administracyjne nawet w drobnych sprawach naruszeń standardów. Dlatego w ramach przeglądu przepisów wnioskujemy do ministra finansów o zniesienie tego obowiązku i wiemy, że trwają intensywne prace w tym obszarze.
Nie sposób się z tym zgodzić. Plan finansowy Agencji jest jawny i zawsze stanowi załącznik do ustawy budżetowej. Jest omawiany na jawnych posiedzeniach komisji sejmowych. Zresztą przepisy ustawowe o tej opłacie są bardzo precyzyjne, a minister finansów co roku określa konkretny poziom opłat.
Kontrola w mniejszych firmach audytorskich odbywa się co do zasady raz na sześć lat i trwa tylko kilka dni, po czym następuje pisemny etap wypracowywania finalnych dokumentów. Czy to jest nadmiernie uciążliwe? Nie sądzę. Kierujemy nasze kontrole zgodnie z analizą ryzyka, tam gdzie mamy podejrzenia, że nie wszystko funkcjonuje jak należy. Jeśli na przykład dany biegły podpisuje 150 opinii rocznie, to nabieramy podejrzeń, że nie poświęca on wystarczającej ilości czasu takim badaniom i dlatego takie właśnie firmy kontrolujemy częściej. W przypadku firm badających jednostki zainteresowania publicznego kontrola jest raz na trzy lata, a te największe firmy audytorskie badamy co roku. To jest chyba zrozumiałe, bo na nich spoczywa największa odpowiedzialność.
W ostatnich kilku latach nie było w Polsce głośnych afer finansowych z udziałem biegłych rewidentów i firm audytorskich, choćby na miarę takich skandali jak Wirecard w Niemczech czy Evergrande w Chinach. Najwyraźniej u nas system nadzoru działa wystarczająco dobrze. Nawet jeśli są zarzuty do sposobu naszej kontroli, to w praktyce tylko w nielicznych przypadkach nakładamy dotkliwe kary na biegłych rewidentów. To są pojedyncze przypadki w skali roku. Natomiast jeśli są kwestie do wyjaśnienia z samorządem biegłych rewidentów i innymi interesariuszami – zawsze jesteśmy otwarci na współpracę. Liczymy jednak na to, że postulaty zmian będą przekazywane w uczciwy sposób, bez wprowadzania opinii publicznej w błąd. Dobrze funkcjonujący audyt jest przecież podstawą zdrowej gospodarki i my jesteśmy tego świadomi.
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