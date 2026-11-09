Adam Szłapka był w poniedziałek gościem „Rozmowy Piaseckiego” w TVN24. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim sobotniego zamachu w Krakowie, w którym zginęło sześć osób, oraz politycznych sporów, jakie wybuchły po ataku.

Reklama Reklama

Szłapka o słowach Kierwińskiego. „Warto się wstrzymać z komentarzami”

Rzecznik rządu został zapytany o wypowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji, który już w sobotę wieczorem mówił, że sprawca miał „poglądy bardzo, bardzo radykalne” i był „zafascynowany ideologiami skrajnie prawicowymi”.

– Słyszałem tę wypowiedź i słyszałem też to, co mówił wczoraj minister Kierwiński w „Faktach po Faktach”. W tej sprawie będzie prowadzone dochodzenie i wszystkie wątki będą wyjaśniane. Do czasu posiadania przez służby pełnych informacji warto się wstrzymać z komentarzami, nawet jeżeli są pierwsze poszlaki i przesłanki, to tak jak minister powiedział, następnym razem by się wstrzymał – odpowiedział Szłapka.

Jak dodał, takie wypowiedzi rodzą kolejne wątpliwości. – Niepotrzebnie to nakręca szereg dodatkowych pytań. Dopóki nie będzie to dokładnie wyjaśnione, ja też się powstrzymam z komentarzem – zaznaczył.

Czytaj więcej Przestępczość Nie żyje zamachowiec z Krakowa W poniedziałek nad ranem w szpitalu zmarł Michał O., sprawca sobotniego zamachu w Krakowie. 24-latek zastrzelił sześć osób na Rynku Głównym i w jeg...

Co mówił Kierwiński o poglądach zamachowca z Krakowa

Słowa szefa MSWiA o radykalnych, skrajnie prawicowych fascynacjach napastnika padły w sobotę, kilka godzin po ataku. Spotkały się z ostrą krytyką, głównie ze strony prawicy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nazwał je wprost „ordynarnym kłamstwem”.

W niedzielę wieczorem w „Faktach po Faktach” w TVN24 Kierwiński tłumaczył, że mówił o wstępnych ustaleniach, a nie o ostatecznych wnioskach śledczych. – Zawsze pojawiają się pierwsze informacje i pierwsze poszlaki, i dlatego takie, a nie inne moje stwierdzenie – wyjaśniał. Przekonywał też, że policja sprawdza te wątki, ale nikt nie feruje wyroków. – Każdy potencjalny motyw, każda potencjalna okoliczność musi zostać sprawdzona – mówił minister.

Oficjalnie motyw działania sprawcy nie został ustalony.

Szłapka: powinniśmy być dumni z policji i chirurgów

Rzecznik rządu chwalił również reakcję służb na atak. – Oczywiście w tej sprawie będzie prowadzone śledztwo, bo zawsze tak jest, ale na pierwszy rzut oka uważam, że powinniśmy być naprawdę dumni z naszych służb i z postawy służb i takiej też obywatelskiej postawy bohaterów chirurgów, którzy od razu pomagali na miejscu – podkreślił.

Według MSWiA pierwszy patrol podjął interwencję ok. trzy minuty po zgłoszeniu, a do działań skierowano 30 załóg policji. Dwaj funkcjonariusze z komisariatu przy Rynku Głównym, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, zostali postrzeleni. W niedzielę wybudzono ich ze śpiączki farmakologicznej, ich stan nadal jest ciężki.

Wpis Patryka Jakiego. Szłapka: smutne, że niektórzy nie potrafią się powstrzymać

Szłapkę zapytano także o wpis europosła PiS Patryka Jakiego. Polityk napisał na X, że „czekamy na pełne informacje w sprawie zamachu w Krakowie”, ale – jak ocenił – są już sprawy wymagające szczególnej uwagi. Jako pierwszą wskazał to, że „od ponad tygodnia brakuje policji w najbardziej zatłoczonych miejscach w Polsce”, co powiązał z pismami komendanta kierującymi funkcjonariuszy do innych zadań.

– To smutne, że w takich sytuacjach i w takich chwilach są ludzie, którzy nie potrafią się powstrzymać od tego typu komentarzy. Tak jak powiedziałem, bohaterska postawa funkcjonariuszy, świetna organizacja, naprawdę powinniśmy być dumni z policji, z naszych służb i w Polsce jest największe ukadrowienie policji od lat. Nie ma wakatów aż tylu, tak jak było wcześniej i policja ma wystarczające siły i środki, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo Polski – odpowiedział rzecznik rządu.

Dostęp do broni po zamachu w Krakowie. Szłapka: nie ma miejsca na ułatwienia

Rzecznik rządu odniósł się też do dyskusji o przepisach dotyczących broni. Sprawca, jak wstępnie ustaliła prokuratura, miał pozwolenie na broń, a w jego samochodzie i mieszkaniu zabezpieczono kilka jej sztuk.

– Z całą pewnością niespecjalnie w moim przekonaniu jest miejsce na to, żeby ułatwiać kwestie dostępu do broni. Na pewno trzeba się zastanowić nad bieżącym kontrolowaniem tych osób, które mają dostęp do broni – powiedział Szłapka.

Zamach w Krakowie. Co wiadomo o ataku i sprawcy

Do ataku doszło w sobotę 7 listopada po godz. 15. Uzbrojony mężczyzna wjechał samochodem w obręb Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień do przechodniów, a potem uciekał w stronę Wawelu. Po pościgu i wymianie ognia na skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla został postrzelony przez policjanta i obezwładniony.

W Krakowie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. W rodzinnym mieszkaniu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego rodziców i siostry. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo, kwalifikując atak jako zabójstwo wielu osób o charakterze terrorystycznym.

24-letni Michał O. zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu. Nie zdążył usłyszeć zarzutów.