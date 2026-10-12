Sprawa dotyczy reportażu Dominiki Ziółkowskiej, który został wyemitowany w „Faktach” 14 marca. Był on poświęcony rynkowi nieruchomości i temu, z jakimi trudnościami mierzą się obecnie młodzi Polacy, którzy chcą kupić mieszkanie. Tuż po jego emisji w mediach społecznościowych wybuchła burza. Internauci szybko odkryli, że kobieta, która wraz z mężem opowiada w reportażu o poszukiwaniu mieszkania na targach nieruchomości, w rzeczywistości pracuje u jednego z deweloperów. Finalnie w związku z materiałem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło ponad 200 skarg.

Czytaj więcej

Nowa moneta kolekcjonerska NBP ma nominał 50 zł, ale jej cena wynosi 1250 zł
Waluty
Nowa moneta NBP jest warta 25 razy więcej niż nominał. Sprzedaż rusza za 2 dni

KRRiT odpowiada na skargi. Podjęto czynności wyjaśniające

Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, osoby, które złożyły skargi, otrzymały w zeszłym tygodniu pismo przedstawiające decyzje podjęte przez szefową KRRiT w sprawie materiału dziennikarki TVN. Jednym z zarzutów było nieujawnienie zawodowych powiązań kobiety przedstawionej jako osoba zainteresowana zakupem mieszkania. Tymczasem rozmówczyni pracowała w firmie Dekpol Deweloper i była związana z branżą. Zdaniem KRRiT reporterka powinna była zweryfikować tę informację i uwzględnić ją w materiale. W związku z tym Rada uznała, że Dominika Ziółkowska nie dochowała należytej staranności.

Zastrzeżenia dotyczyły również Jakuba Gorazdowskiego, przedstawionego w reportażu jako reprezentanta „Instytutu Dewelopera”. Według regulatora podmiot ten nie figuruje w bazach CEIDG ani KRS i powołanie się na takie źródło również dowodzi braku dziennikarskiej staranności.

Czytaj więcej

Według prognozy IMGW początek zimy może być cieplejszy niż zwykle
Wydarzenia
IMGW podał prognozy na zimę. Listopad i grudzień będą inne niż zwykle

KRRiT: Reportaż promuje interesy banków i deweloperów

Rada zakwestionowała też zestawienie w materiale danych o wzrostach cen mieszkań, które przekraczają 8 proc., z wypowiedziami o dostępności lokali i możliwości negocjowania upustów. W jej ocenie mogło to sugerować, że sytuacja, jaka obecnie panuje na rynku jest korzystna, ale wkrótce może się to zmienić. Przewodnicząca uznała również, że reportaż promował w rzeczywistości interesy banków i deweloperów, pomijając ryzyko kredytowe i związane z zakupem nieruchomości. Materiał został oceniony jako nierzetelny i nieobiektywny, a tym samym sprzeczny z obowiązkami, jakie wynikają z Prawa prasowego oraz z interesami odbiorców.

Jak podaje Wirtualnemedia.pl, przewodnicząca KRRiT wezwała TVN do zachowania najwyższej staranności i rzetelności podczas przygotowywania materiałów. Teraz stacja musi odnieść się do zarzutów. Ma 14 dni od momentu otrzymania pisma na przekazanie Radzie informacji o wdrożonych procedurach, mających na celu wyeliminowanie podobnych uchybień w przyszłości.