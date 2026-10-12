Po emisji reportażu „Cenne marzenia” do KRRiT wpłynęło ponad 200 skarg
Sprawa dotyczy reportażu Dominiki Ziółkowskiej, który został wyemitowany w „Faktach” 14 marca. Był on poświęcony rynkowi nieruchomości i temu, z jakimi trudnościami mierzą się obecnie młodzi Polacy, którzy chcą kupić mieszkanie. Tuż po jego emisji w mediach społecznościowych wybuchła burza. Internauci szybko odkryli, że kobieta, która wraz z mężem opowiada w reportażu o poszukiwaniu mieszkania na targach nieruchomości, w rzeczywistości pracuje u jednego z deweloperów. Finalnie w związku z materiałem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło ponad 200 skarg.
Czytaj więcej
Już za dwa dni, 14 października NBP wprowadzi do obiegu nową monetę kolekcjonerską. Będzie nieco inna niż zwykle, ponieważ znajdzie się na niej fra...
Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, osoby, które złożyły skargi, otrzymały w zeszłym tygodniu pismo przedstawiające decyzje podjęte przez szefową KRRiT w sprawie materiału dziennikarki TVN. Jednym z zarzutów było nieujawnienie zawodowych powiązań kobiety przedstawionej jako osoba zainteresowana zakupem mieszkania. Tymczasem rozmówczyni pracowała w firmie Dekpol Deweloper i była związana z branżą. Zdaniem KRRiT reporterka powinna była zweryfikować tę informację i uwzględnić ją w materiale. W związku z tym Rada uznała, że Dominika Ziółkowska nie dochowała należytej staranności.
Zastrzeżenia dotyczyły również Jakuba Gorazdowskiego, przedstawionego w reportażu jako reprezentanta „Instytutu Dewelopera”. Według regulatora podmiot ten nie figuruje w bazach CEIDG ani KRS i powołanie się na takie źródło również dowodzi braku dziennikarskiej staranności.
Czytaj więcej
Listopad i grudzień mogą zaskoczyć nas temperaturami. Według prognoz IMGW prawdopodobnie będą one wyższe od normy wieloletniej i to w całym kraju....
Rada zakwestionowała też zestawienie w materiale danych o wzrostach cen mieszkań, które przekraczają 8 proc., z wypowiedziami o dostępności lokali i możliwości negocjowania upustów. W jej ocenie mogło to sugerować, że sytuacja, jaka obecnie panuje na rynku jest korzystna, ale wkrótce może się to zmienić. Przewodnicząca uznała również, że reportaż promował w rzeczywistości interesy banków i deweloperów, pomijając ryzyko kredytowe i związane z zakupem nieruchomości. Materiał został oceniony jako nierzetelny i nieobiektywny, a tym samym sprzeczny z obowiązkami, jakie wynikają z Prawa prasowego oraz z interesami odbiorców.
Jak podaje Wirtualnemedia.pl, przewodnicząca KRRiT wezwała TVN do zachowania najwyższej staranności i rzetelności podczas przygotowywania materiałów. Teraz stacja musi odnieść się do zarzutów. Ma 14 dni od momentu otrzymania pisma na przekazanie Radzie informacji o wdrożonych procedurach, mających na celu wyeliminowanie podobnych uchybień w przyszłości.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas