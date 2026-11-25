Jak przekazał w rozmowie z Medonetem rzecznik GIS, w okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2026 roku odnotowano 11 382 przypadki zakażenia norowirusem. To o 19,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie w 2025 roku.

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– Analiza danych dotyczących zachorowań na norowirusy wskazuje na wzrostową tendencję liczby rejestrowanych przypadków w Polsce w ostatnich latach – stwierdził Waszczewski.

Coraz więcej Polaków ulega zakażeniu norowirusem. Dane GIS

– Po spadku odnotowanym w 2022 r. w kolejnych latach obserwowano systematyczny wzrost liczby zachorowań. W 2025 r. zarejestrowano 12 674 przypadki, wobec 7560 w 2023 r. i 10 071 w 2024 r. – powiedział rzecznik prasowy GIS w rozmowie z Medonetem.

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Jak podkreślił, wzrost liczby zgłaszanych przypadków „nie musi oznaczać wyłącznie rzeczywistego wzrostu zachorowań w populacji”.

– Na obserwowany trend mogą wpływać również zmiany w diagnostyce laboratoryjnej, wykrywalności i zgłaszalności zakażeń – podkreślił w rozmowie z Medonetem.

Z danych udostępnionych przez GIS wynika, że zapadalność na wirusa na 100 tys. mieszkańców w okresie od 1 stycznia do 15 listopada wynosi obecnie aż 30,43. W ubiegłym roku było to 25,50. Pięć lat temu, w 2021 roku, w ciągu całego roku zapadalność na 100 tys. mieszkańców wyniosła zaledwie 18,8.

Norowirus w kawiarniach. Przenosi się przez kontakt z człowiekiem, żywnością i wodą

Jak zaznaczył cytowany przez Medonet rzecznik GIS, do transmisji wirusa dochodzi najczęściej „w związku z bezpośrednim kontaktem z chorą osobą lub przedmiotami i powierzchniami zanieczyszczonymi norowirusami pochodzącymi od chorej osoby”.

– Zakażenie może również nastąpić drogą pokarmową, na skutek spożycia skażonej żywności lub wody – dodał Waszczewski.

Mowa więc, jak wylicza rzecznik GIS, o szpitalach, domach opieki społecznej, szkołach, przedszkolach, żłobkach, placówkach opiekuńczych i innych obiektach zbiorowego zakwaterowania. Częstym rodzajem ogniska norowirusa są także kawiarnie, takie jak krakowska Charlotte, w której w lutym 2024 roku stwierdzono norowirusa i zamknięto lokal na kilka dni.

– Każde zgłoszone ognisko jest przedmiotem działań właściwych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Działania te obejmują dochodzenie epidemiologiczne, ustalenie prawdopodobnego źródła i dróg szerzenia się zakażenia oraz wdrożenie odpowiednich działań przeciwepidemicznych. Istotną cechą norowirusów jest ich wysoka zakaźność, co sprzyja szybkiemu szerzeniu się zakażeń i występowaniu ognisk epidemicznych – podsumowuje cytowany przez Medonet rzecznik GIS.

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Norowirus. Czym jest i kto może na niego zachorować?

Norowirus jest jednym z najbardziej zakaźnych ludzkich wirusów, którego objawy pojawiają się nagle. Jest jedną z najczęstszych przyczyn zakażeń pokarmowych. Najczęstsze objawy zarażenia norowirusem to: nudności, wymioty, bóle i skurcze żołądka, biegunka, niewielka gorączka i ból mięśni. Niebezpieczeństwo zarażenia się występuje w każdym wieku i niejednokrotnie. Jak wskazał w rozmowie z Medonetem rzecznik GIS, najwięcej zachorowań – aż 64,2 proc. – stwierdzono u dzieci w wieku do czterech lat.

– Norowirusy mogą być przyczyną powstawania ognisk zatruć pokarmowych, ponieważ bardzo łatwo przenoszone są z człowieka na człowieka. Dane za 2025 r. wskazują, że największą grupę osób, u których stwierdzono norowirusy, stanowiły dzieci do czterech lat – stwierdził Waszczewski.

Rzecznik GIS wskazał ponadto, że obecnie nie ma wskazań do wprowadzania odrębnych i nadzwyczajnych zaleceń profilaktycznych dla ogółu społeczeństwa. Kluczowe, jak stwierdził, jest konsekwentne przestrzeganie podstawowych zasad higieny i szybkie wdrażanie działań, mogących ograniczyć transmisję zakażenia, gdy wystąpi jego ognisko.

– Przecięcie dróg szerzenia zakażenia wymaga bezwzględnego przestrzegania zasad higieny osobistej. Zalecamy przede wszystkim dokładne mycie rąk pod bieżącą wodą zwykłym mydłem lub mydłem z dodatkiem środka antyseptycznego, szczególnie po skorzystaniu z toalety i przed przygotowaniem posiłku – powiedział w rozmowie z Medonetem Waszczewski.