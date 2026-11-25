Jak opisuje agencja, Warszawa przedstawiła propozycję podczas poniedziałkowego spotkania ambasadorów państw członkowskich NATO w Brukseli.

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Niektóre państwa poparły propozycję, ale dyskusja miała charakter wstępny i nie zapadła żadna decyzja – przekazały źródła Bloomberga.

Po spotkaniu NATO ogłosiło, że wyśle do Polski samolot z systemem ostrzegania i kontroli powietrznej w celu monitorowania wschodnich regionów kraju, a także rozważy wysłanie dodatkowych sił.

Sojusznicy mają wątpliwości

Pomysł budzi kontrowersje, gdyż rozszerzyłby działania obronne NATO na Ukrainę. A to mogłoby narazić sojuszników na ryzyko bezpośredniej konfrontacji z Rosją.

Polski pomysł wymagałby od Kijowa wysyłania ostrzeżeń, a także udzielenia dostępu do przestrzeni powietrznej. Decyzja o zestrzeleniu wymagałaby też jednomyślności sojuszników, której – według rozmówców Bloomberga – nie ma.

Do tej pory w NATO była duża opozycja wobec takiego rozwiązania. Rosnąca liczba przypadków sabotażu w Europie wywołała jednak pytania o to, czy Sojusz nie powinien postawić jasnej granicy Rosjanom i zdecydować się na bardziej stanowczą reakcję.

Rosyjskie rakiety rozbiły się w Polsce

W piątek 20 listopada wczesnym rankiem, podczas jednego z większych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę, w przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Polsce wtargnęły trzy obiekty. Ich elementy odnaleziono w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu (Lubelskie) oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu. Jak się później okazało, były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101.

We wtorek w polskim MSZ stawił się rosyjski ambasador Gieorgij Michno, któremu – jak poinformował rzecznik resortu Maciej Wewiór – przekazano ostrą notę dyplomatyczną w związku z naruszeniem przez rosyjskie obiekty polskiej przestrzeni powietrznej podczas ataku Rosji na Ukrainę.

W poniedziałek późnym wieczorem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na cele w zachodniej części Ukrainy, doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny.