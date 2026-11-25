Wynika to wprost z ostatniego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). O tym, że nie ma taryfy ulgowej przy odzyskiwaniu uprawnień do prowadzenia aut, przekonał się kierowca, który stracił je na cztery lata. Taki środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów orzekł wobec niego w 2007 r. sąd rejonowy za jazdę w stanie nietrzeźwości. Dodatkową konsekwencją takiego przekraczającego rok zakazu był obowiązek ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy. Ukarany do niego nie przystąpił. A spór pojawił się, gdy po latach mężczyzna zawnioskował o wymianę na polskie irlandzkiego prawa jazdy uzyskanego w 2018 r. Prezydent miasta przyjrzał się jego sytuacji i odmówił wydania dokumentu. Tłumaczył, że kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy. Wskazał zaś, że wnioskodawca – polski obywatel – nie utracił uprawnień nabytych w Polsce. Nie może z nich natomiast korzystać z powodu niespełnienia warunków do przywrócenia uprawnienia do kierowania pojazdami cofniętego na okres przekraczający rok.

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Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę w stanie nietrzeźwości

Mężczyzna z odmową się nie pogodził, ale jego odwołanie okazało się bezskuteczne. Samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) nie przeczyło, że wnioskodawca nabył od podstaw zupełnie nowe uprawnienia do kierowania pojazdami za granicą, tj. w Irlandii. Szkopuł w tym, że kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy. SKO zauważyło, że irlandzki urząd nie miał pewnej wiedzy o sytuacji kierowcy. Nie miał świadomości, że posiada polski dokument. Nie wiedział też o jego zatrzymaniu i nałożonych przez sąd obowiązkach w związku z kierowaniem w stanie nietrzeźwości.

Sprawa trafiła na wokandę sądu administracyjnego. Skarżący konsekwentnie przekonywał, że spełnił kryteria uprawniające do wymiany prawa jazdy. Przede wszystkim nie zgadzał się, że warunkiem przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami, po upływie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu na terenie Polski. W jego ocenie realizację spornego obowiązku stanowi też zagraniczny egzamin na prawo jazdy zdany tam po upływie sądowego zakazu. Z tym tłumaczeniem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach. Zauważył, że skarżący w pełni znał skutki skazania i warunki przywrócenia uprawnień kierowcy na terenie Polski. W zawiadomieniu o wykonaniu środka karnego pouczono go bowiem, że przywrócenie uprawnienia uzależnione jest od wykazania się posiadaniem wymaganych kwalifikacji. Skarżący jednak do dnia ubiegania się o wymianę prawa jazdy do egzaminu nie przystąpił.

Warunki odzyskania uprawnień do kierowania po sądowym zakazie

WSA nie kwestionował, że z konwencji o ruchu drogowym wynika zasada wzajemnego uznawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami przez jej sygnatariuszy. Niemniej nie ma ona charakteru bezwzględnego. Sąd podkreślił, że skarżący posiadał uprawnienia nabyte w Polsce i nie może z nich korzystać z powodu niespełnienia warunków formalnych przywrócenia uprawnienia do kierowania pojazdami, cofniętego na okres przekraczający rok. I skoro jest odpowiednia procedura prowadząca do ich odzyskania, to zdaniem sądu z niej należało skorzystać. WSA nie miał też wątpliwości, że sporne regulacje nie mogą być interpretowane w sposób prowadzący do obchodzenia prawa. A już na pewno nie można tak wykładać przepisów unijnych. Odwołując się do orzecznictwa, sąd dodał, że każde państwo członkowskie UE powinno zadbać, aby osoba, która w jednym z nich utraciła uprawnienia do kierowania pojazdami, nie mogła ich automatycznie uzyskać w innym. Powinno przestrzegać zasady, że prawo jazdy uzyskane wbrew określonym warunkom nie będzie uznawane.

Żadnych argumentów za przyznaniem racji skarżącemu nie znalazł także NSA. Przypomniał, że w swoim orzecznictwie konsekwentnie podkreśla możliwość posiadania tylko jednego prawa jazdy. Jak tłumaczyła sędzia NSA Anna Ostrowska, zasada ta wynika zarówno z tzw. wiedeńskiej konwencji o ruchu drogowym, jak i ustawy o kierujących pojazdami. NSA podkreślił, że w sytuacji skarżącego fakt przejścia w 2018 r. całej procedury związanej z uzyskaniem prawa jazdy w Irlandii nie miał żadnego znaczenia. Co więcej, sami irlandzcy urzędnicy powinni dostrzec, że skarżący posiada polskie prawo jazdy, tylko ma cofnięte uprawnienia. Sąd zgodził się, że w spornej sprawie w świetle obowiązującego prawa nie można było wymienić irlandzkiego prawa jazdy na polskie. W Polsce, a także na terenie całej Unii i krajów, które ratyfikowały konwencję wiedeńską, obowiązuje ta sama zasada. Dlatego skarżący musi odzyskać uprawnienie do prowadzenia pojazdów w Polsce. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II GSK 2122/23