Konieczność wymiany bezterminowego prawa jazdy jest wynikiem zmian w przepisach unijnych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami, wszystkie nowe prawa jazdy wydawane od 19 stycznia 2013 r. posiadają datę ważności, która nie może przekraczać 15 lat. Wkrótce przepisy obejmą również posiadaczy bezterminowego prawa jazdy.

Koniec z bezterminowym prawem jazdy. Do kiedy kierowcy muszą je wymienić?

Wymiana prawa jazdy co 15 lat niebawem będzie obowiązkiem każdego kierowcy. Według szacunków dokument wydany bezterminowo posiada niemal 15 mln Polaków. W związku z ogromną skalą dokumentów podlegających wymianie, akcja będzie rozłożona na 5 lat.

Wiadomo już, że proces ruszy 19 stycznia 2028 r. Kierowcy będą mieli obowiązek wyrobienia nowego prawa jazdy do 18 stycznia 2033 r. Po tej dacie stare dokumenty, wydane bezterminowo – stracą ważność. W takim przypadku kierowcy groził będzie mandat za jazdę bez prawa jazdy w wysokości 1500 zł, a także zakaz prowadzenia dalszej jazdy.

Wymiana prawa jazdy. Co trzeba zrobić?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nowe prawo jazdy kategorii A i B jest wydawane maksymalnie na 15 lat, a kategorii C i D na 5 lat. Kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy, przy wymianie dokumentów nie będą musieli poddawać się badaniom lekarskim. Konieczne będzie natomiast złożenie wniosku w urzędzie i dokonanie opłaty administracyjnej za wydanie prawa jazdy w wysokości 100 zł. Ważne, by z wymianą zmieścić się w terminie do 18 stycznia 2033 r.

Do wniosku należy dołączyć:

aktualną, kolorową fotografię (35x45 mm),

kopię aktualnego prawa jazdy,

dowód opłaty za wydanie nowego prawa jazdy,

dowód osobisty (wymagany do ewentualnej weryfikacji).

Badania lekarskie są konieczne przy wymianie prawa jazdy, jeśli dokument został wydany na czas określony.

Wniosek o wydanie prawa jazdy składa się w urzędzie starostwa powiatowego, w urzędzie miasta lub dzielnicy. Czas oczekiwania na odbiór dokumentu wynosi do 9 dni roboczych od dnia, w którym urząd dostanie potwierdzenie opłaty.