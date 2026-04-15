Kary za brak ubezpieczenia OC pojazdu z roku na rok są coraz wyższe. Kierowcy nie mogą się spóźnić z opłatą nawet o jeden dzień. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej daje gwarancję wypłaty odszkodowania za szkody powstałe w wyniku kolizji lub wypadku drogowego.

Reklama Reklama

Każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny musi posiadać ważną polisę OC. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu może się skończyć wysoką karą. Trzeba się z nią liczyć nie tylko w przypadku kontroli drogowej.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny weryfikuje ciągłość ubezpieczenia pojazdów w swojej bazie. Jeśli właściciel nie dopełnił obowiązku, w każdej chwili może otrzymać wezwanie do zapłaty. Z najnowszych danych wynika, że tylko w 2024 r. Fundusz zidentyfikował 351 tys. przerw w ubezpieczeniu OC.

Jakie kary grożą za brak ubezpieczenia? Od 2026 r. stawki wzrosły

Wysokość kar za brak OC reguluje ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Kara jest wyliczana na podstawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Od 2026 r. najniższa pensja wzrosła do 4806 zł brutto. Wyższe są zatem również kwoty kar.

Dla właścicieli aut osobowych maksymalna kara za brak polisy wynosi dwukrotność pensji minimalnej. Dla właścicieli ciężarówek - stanowi jej trzykrotność. Natomiast w przypadku innych pojazdów, na przykład motocykli, kara to równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia.

Ile wynoszą kary za brak OC w 2026 r.?

Wysokość kar różni się nie tylko ze względu na rodzaj pojazdu, ale również długość przerwy w ubezpieczeniu. Ponieważ polisa OC musi zachować ciągłość, przewidziane są kary nawet za jeden dzień spóźnienia. Jeśli przerwa wynosi od 1 do 3 dni – właściciel zapłaci karę w wysokości 20 proc.. pełnej opłaty. Natomiast gdy w grę wchodzi okres od 4 do 14 dni – będzie to 50 proc.. maksymalnej opłaty. Kara w pełnej wysokości zostanie naliczona, gdy właściciel spóźni się z zapłatą powyżej 14 dni. Oto dokładne stawki w 2026 r.:

Samochody osobowe:

przerwa od 1 do 3 dni - 1920 zł kary

przerwa od 4 do 14 dni - 4810 zł kary

przerwa powyżej 14 dni - 9610 zł

Samochody ciężarowe:

przerwa od 1 do 3 dni – 2880 zł

przerwa od 4 do 14 dni - 7210 zł

przerwa powyżej 14 dni - 14 420 zł

Inne pojazdy: