Nowe regulacje weszły w życie 11 lutego 2025 r., ale większość przepisów zacznie obowiązywać od 12 sierpnia 2026 r. Jak informuje Interia Biznes, rozporządzenie będzie stosowane bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej, więc firmy nie unikną dostosowania się do nowych zasad. Zmiany będą dotyczyć wszystkich opakowań, zarówno tych z tworzyw sztucznych, papieru, szkła, metalu, jak i innych materiałów, niezależnie od branży.

Reklama Reklama

Czego będą dotyczyć nowe przepisy o opakowaniach?

PPWR zakłada m.in. ograniczenie nadmiarowych opakowań, konieczność projektowania opakowań pod recykling, ujednolicenie oznakowań, zwiększenie udziału opakowań wielorazowych oraz zakaz części opakowań jednorazowych. W e-commerce niewykorzystana przestrzeń w opakowaniach transportowych nie będzie mogła przekraczać 50 proc., co pozwoli zminimalizować wagę i objętość paczek. Ponadto restauracje i firmy dowożące jedzenie będą musiały umożliwić klientom korzystanie z własnych pojemników, a jednorazowe saszetki, na przykład z ketchupem, zostaną mocno ograniczone.

Firmy mają coraz mniej czasu na przygotowania

Branża opakowaniowa podkreśla, że skala zmian jest bardzo duża. Nowe wymagania dotkną projektantów, producentów, pakujących, dystrybutorów, sieci handlowe, lokale gastronomiczne i sklepy internetowe. Jak informuje Interia Biznes, dużym problemem jest niepewność co do samych przepisów oraz wynikających z nich dodatkowych kosztów. Wciąż brakuje części aktów wykonawczych i delegowanych Komisji Europejskiej, które mają doprecyzować szczegóły obowiązków. Problemem może być także dostosowanie produkcji do nowych wymogów, przygotowanie kompletnej dokumentacji zgodności wyrobów oraz dostępność wysokiej jakości recyklatów.

Koszty zmian mogą odczuć również konsumenci

Duże firmy deklarują, że pracują nad dostosowaniem opakowań do nowych przepisów. Mniejsze przedsiębiorstwa potrzebują jednak wsparcia i czasu na wdrożenie nowych rozwiązań. Część branży ostrzega, że transformacja może wiązać się z dużymi wydatkami, szczególnie gdy konieczne będą zmiany w logistyce, materiałach lub całych portfelach produktów. Rosną więc obawy, że wszystko to przełoży się na wzrost cen dla konsumentów.

Okazuje się, że w konsultacjach publicznych dotyczących PPWR zgłoszono ponad 1700 uwag. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznaje, że rozporządzenie oznacza dla firm koszty i zmiany organizacyjne. Resort podkreśla jednak, że nowe przepisy mają zwiększyć poziom recyklingu, ograniczyć ilość odpadów i ułatwić konsumentom segregację dzięki czytelnym, jednolitym oznaczeniom. Według zapowiedzi ministerstwa, nowe rozwiązania wynikające z dostosowania polskich przepisów do PPWR będą wdrażane stopniowo. Pełne wdrożenie jest planowane od 2029 r.