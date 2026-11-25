W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Biały Dom szykuje podwyżkę ceł. Chiny mogą odczuć ją najmocniej

Administracja Donalda Trumpa planuje podwyżkę ceł importowych. Jak poinformował „Wall Street Journal”, wyższe taryfy mają objąć między innymi towary z Chin, Japonii, Unii Europejskiej, Meksyku oraz kilkunastu innych krajów. Propozycja przedstawiona przez przedstawiciela USA ds. handlu Jamiesona Greera jest efektem dochodzenia wszczętego w marcu na podstawie art. 301 amerykańskiej ustawy o handlu z 1974 roku.

Nowe stawki mają mieścić się w limitach wynegocjowanych w dotychczasowych porozumieniach handlowych. Oznacza to, że taryfy na towary z Unii Europejskiej nie powinny przekroczyć poziomu 15 proc. Znacznie większe zmiany mogą dotyczyć Chin. Dotychczasowa stawka celna na poziomie 12,5 proc. może zostać podniesiona nawet o kilkadziesiąt pkt proc.

Zapowiedź podwyżek zbiegła się z apelem największego amerykańskiego związku zawodowego Teamsters. Związkowcy wezwali Kongres do pilnego przegłosowania ustawy, która zakazywałaby importu chińskich samochodów, a nawet wjazdu do USA pojazdami wyprodukowanymi w Chinach.

Napięcia na linii Waszyngton–Pekin pozostają więc wysokie. W tle są również kwestie związane z nielegalną sprzedażą chipów do Chin oraz ograniczeniem dostępu chińskich gigantów technologicznych do centrów danych.

Polskie firmy coraz lepiej wykorzystują sztuczną inteligencję

Polskie przedsiębiorstwa wyrastają na liderów Europy Środkowej pod względem praktycznego wdrażania sztucznej inteligencji. Z badania Dun & Bradstreet wynika, że firmy coraz częściej przechodzą od pilotażowych projektów AI do zastosowań produkcyjnych i osiągania mierzalnych korzyści biznesowych.

Jednym z kluczowych czynników sukcesu okazuje się jakość danych, którymi zasilane są modele AI. W Polsce już 46 proc. firm deklaruje, że ich dane są w większości lub w pełni gotowe do wykorzystania w sztucznej inteligencji. Przekłada się to na wyniki biznesowe.

Jedna na trzy ankietowane firmy wskazuje na szeroki lub silny zwrot z inwestycji w AI. Kolejne blisko 50 proc. przedsiębiorstw dostrzega korzyści z wykorzystania sztucznej inteligencji, choć na razie są one osiągane punktowo.

Szczególnie istotne jest to, że 67 proc. polskich przedsiębiorstw znajduje się już na etapie skalowania lub produkcyjnego wykorzystania AI. To wynik lepszy między innymi od Czech, Węgier i Stanów Zjednoczonych.

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Unia Europejska ogranicza import aut hybrydowych z Chin

Unia Europejska zdecydowała o wprowadzeniu tymczasowych ograniczeń w imporcie samochodów hybrydowych między innymi z Chin, Japonii, Wielkiej Brytanii i Turcji. Limity importowe zaczną obowiązywać od 1 grudnia i będą mogły być stosowane maksymalnie przez 200 dni.

Najmocniej ograniczenia mają uderzyć w chińskich producentów. Import hybryd z Chin ma zostać zmniejszony niemal o połowę. Rozwiązanie jest związane z umową zawartą pomiędzy Pekinem a Brukselą.

Decyzja wpisuje się w szersze działania Unii Europejskiej dotyczące konkurencji na rynku motoryzacyjnym. W tym samym czasie Volkswagen rozpoczął rozmowy ze związkami zawodowymi dotyczące planowanych zwolnień w niemieckich fabrykach. Zarząd koncernu chce również zamrozić wynagrodzenia pracowników na dwa lata.

Problemy niemieckich producentów samochodów mogą mieć znaczenie także dla polskich firm, które są dostawcami dla sektora motoryzacyjnego. Cięcia zatrudnienia planują również Mercedes i BMW, a związek IG Metall organizuje protesty pracowników tych koncernów.

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Ropa najtańsza od trzech miesięcy. Brent spadł poniżej 89 dolarów

Kontrakty terminowe na baryłkę ropy Brent spadły we wtorek poniżej 89 dolarów. To najniższy poziom cen surowca od trzech miesięcy.

Według analityków Deutsche Banku głównym powodem spadków jest wzrost podaży ropy. Wpływ na rynek ma między innymi uwolnienie rezerw oraz zwiększenie dostaw z kierunków alternatywnych wobec Bliskiego Wschodu, w tym z Rosji.

Dane firmy Vortex wskazują, że w bieżącym roku eksport rosyjskiej ropy do Indii i Chin może osiągnąć rekordowe poziomy. Większa dostępność surowca przekłada się na presję na jego ceny.

Na rynku surowców spadało również złoto. Jego cena zeszła poniżej 3600 dolarów za uncję. Na warszawskiej giełdzie WIG20 zakończył sesję spadkiem o 2,7 proc., podczas gdy Nasdaq stracił 1,5 proc., a S&P 500 zniżkował o 0,5 proc.

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„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.