Zarzuty, które rozpatrywał sąd w Nowym Jorku, dotyczyły Huawei i trzech powiązanych z tą firmą podmiotów. – Żadna osoba ani żadna firma nie stoi ponad prawem – podkreślił prokurator generalny USA Todd Blanche. – Przez dziesięciolecia Huawei i trzy jej spółki zależne prowadziły działalność w Stanach Zjednoczonych, opierając ją na kłamstwach i kradzieży – dodał.

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Huawei zagrożona sankcjami finansowymi. „Najważniejszy jest cios wizerunkowy”

Na razie nie wiadomo, jakie kary nałoży na Huawei sąd. Wyrok w tej sprawie ma być ogłoszony dopiero 14 września 2027 roku. „Firmie grożą sankcje finansowe oraz możliwość objęcia nadzorem na mocy orzeczenia sądu. Wszelkie nowe kary nałożone na Huawei, która już podlega sankcjom, prawdopodobnie okażą się niewielkie w porównaniu z ciosem wizerunkowym wynikającym z wyroku skazującego. Mogą również wywołać gniewną reakcję Pekinu, być może obejmującą groźby podjęcia działań odwetowych w przyszłości” – skomentował sprawę „Wall Street Journal”.

Jednym z dwóch zarzutów, w których przysięgli nie dopatrzyli się winy Huawei, był ten najpoważniejszy dotyczący udziału chińskiej firmy w zmowie, mającej na celu prowadzenie zorganizowanej działalności przestępczej. Huawei uniewinniono także od zarzutu udziału w zmowie mającej na celu utrudnianie działalności wymiaru sprawiedliwości.

Huawei zapowiada apelację po werdykcie ławy przysięgłych sądu w Nowym Jorku

Brian Heberlig, prawnik reprezentujący Huawei, oskarżył prokuratorów podczas mowy końcowej o „wybieranie pojedynczych, niepowiązanych ze sobą incydentów” w celu uzasadnienia twierdzenia o istnieniu dwudziestoletniej zmowy. Przekonywał też, że Huawei odniosło sukces dzięki „ciężkiej pracy, innowacyjności oraz inwestycjom w badania i rozwój”.

Komentując werdykt ławy przysięgłych, Huawei poinformowało w oświadczeniu, że zarzuty nie mają podstaw prawnych i zapowiedziało, że podejmie „wszelkie niezbędne działania prawne w celu obrony swoich praw i interesów”. Firma, która zatrudnia ponad 200 tys. pracowników i prowadzi działalność w około 170 krajach, planuje złożyć apelację.

Władze USA od lat prowadziły działania przeciwko chińskiej spółce, twierdząc, że stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Postępowanie karne rozpoczęło się w 2018 r., a rok później Waszyngton umieścił Huawei na czarnej liście handlowej i ograniczył jej dostęp do amerykańskich technologii. Proces trwał ponad dwa miesiące.