Nikt w Izraelu nie ma wątpliwości, że urzędujący nadal premier zamierza jak najszybciej wznowić wojnę z Iranem. Gadi Eisenkot, który otrzymał misję utworzenia rządu po niedawnych wyborach do Knesetu, wysłał do pełniącego obowiązki premiera Netanjahu oficjalny list. Wzywał w nim do powściągliwości w podejmowaniu niebezpiecznych działań.

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Jak pisze „Times of Israel”, Ejal Zamir, szef sztabu Sił Obronnych Izraela, wraz z innymi generałami przekazali nawet do USA ostrzeżenia dotyczące planów Netanjahu. Sam premier wysłał do Waszyngtonu szefa Mosadu, aby przekazał osobiście dyrektorowi CIA informacje o przygotowywaniu przez Iran broni chemicznej. „New York Times” oraz portal Axios dopatrują się w tych działaniach prób przekonania Trumpa o konieczności nowego wspólnego uderzenia na Iran.

Wsparcie dla wojny nadal jest

Sam Netanjahu w ofercie utworzenia rządu jedności narodowej skierowanej do Eisenkota umieścił ważny warunek. Chce, aby w nowym rządzie nie tylko on jako szef Likudu zachował stanowisko premiera, ale dodatkowo pragnie zapewnienia o rozpoczęciu nowej ofensywy powietrznej na Iran. Izraelskie media informują, że Netanjahu namawiał też szefa Mosadu do przeprowadzenia operacji własnymi siłami, bez angażowania armii. I to w sytuacji, gdy jej dowódcy ostrzegają premiera, że jakakolwiek operacja przeciwko Iranowi uruchomi całą reakcję łańcuchową w postaci kolejnego skierowania irańskich rakiet nie tylko na Izrael, ale i Arabię Saudyjską i inne państwa regionu.

Zaangażowana w negocjacje koalicyjne opozycja nie ma złudzeń, że Netanjahu potrzebuje nowej wojny, aby storpedować wysiłki zmierzające do utworzenia nowego rządu. Rzecz w tym, że do czasu ukonstytuowania się nowego gabinetu Izraelem rządzi Netanjahu jako tymczasowy szef rządu. Liczy na to, że otwarta wojna zmieni układ sił politycznych, co może doprowadzić do nowych wyborów. Tym bardziej że co najmniej 49 proc. społeczeństwa jest za atakiem na Iran – wynika z badań waszyngtońskiego think tanku The Arab Center. Jedynie 12 proc. jest zdania, iż należy dążyć do rozwiązania dyplomatycznego.

– Sądzę, że wznowienia wojny z Iranem chce zdecydowana większość żydowskich obywateli Izraela. Ma to niewiele wspólnego z powyborczymi rozgrywkami politycznymi, lecz świadomością, iż Iran ze swym programem atomowym oraz rozbudową potencjału rakietowego stwarza nadal egzystencjalne zagrożenia dla państwa żydowskiego – mówi „Rz” Ichak Klein z prawicowego Kohelet Policy Forum. Jest przekonany, że przeprowadzenie obecnie kolejnego uderzenia na Iran spotka się z cichą aprobatą administracji Trumpa, tak jak to było w czasie izraelskiego ataku w 2025 r.

Trump na razie czeka

Prezydent Trump nie wykluczył nigdy publicznie nowej wojny z Iranem. Jednak Waszyngton, w osobie wiceprezydenta J.D. Vance’a, wysłał do Teheranu jeszcze przed wyborami połówkowymi do Kongresu propozycje bezpośrednich rozmów pokojowych. Teheran odpowiedział starym zestawem propozycji, który został uzupełniony o warunek, że z rozmów musi zostać wyłączona sprawa kilkuset kilogramów wzbogaconego uranu spoczywającego w zawalonych górskich sztolniach.

– Chcą zawrzeć porozumienie, ale nie takie, które byłbym w stanie zaakceptować. Chcemy prawdziwego porozumienia, a nie jakiegoś fake dealu – oświadczył Trump w czasie konferencji prasowej po powrocie z Chin. Tym samym droga dyplomatyczna wydaje się zamknięta.

– Reżim w Teheranie nie jest gotów do oczekiwanych przez USA ustępstw, mimo że jest w niezwykle trudnym położeniu i wcale nie jest pewne, czy zdoła się obronić przed upadkiem w wyniku rosnącego niezadowolenia społecznego z pogarszających się warunków życia – mówi „Rz” Nadim Shehadi z Bejrutu, były ekspert londyńskiego Chatham House. Jego zdaniem to właśnie obecna amerykańska strategia izolacji gospodarczej Iranu może przynieść oczekiwane skutki. Do jej powodzenia konieczna jest jednak nieustająca presja w postaci zagrożenia militarnego niewykluczającej ataków na Iran.

Eksperci najczęściej wskazują trzy opcje, jakimi dysponuje obecnie prezydent Trump. Pierwsza z nich zakłada krótkie, ale intensywne, kilkudniowe bombardowania. Celami miałyby być sieć energetyczna, obiekty nuklearne oraz arsenały rakietowe i dronowe. Przy jednoczesnym założeniu, że te kilka dni bombardowań nie doprowadzi do upadku rządu, ale pomoże zwiększyć presję na Iran, aby zmodyfikować ofertę negocjacyjną.

Jedną z wersji tego planu jest ograniczona interwencja militarna w postaci bombardowań jedynie obiektów wojskowych i nuklearnych – w nadziei, że Iran będzie mniej skłonny do ataków odwetowych na infrastrukturę energetyczną w regionie Zatoki Perskiej, a zwłaszcza Arabii Saudyjskiej.

Trzecia opcja to utrzymanie status quo, co oznacza kosztowną blokadę morską, która uniemożliwia Iranowi eksport ropy, podczas gdy amerykańskie jednostki eskortujące i patrolowe zapewniają przepływ od 11 do 18 mln baryłek ropy dziennie. Pozwoliłoby to Trumpowi uniknąć niepopularnej opcji militarnej, przy jednoczesnym liczeniu na wypracowanie porozumienia w dalszej przyszłości.

Bez wojny i bez pokoju

– Moim zdaniem najbardziej prawdopodobny jest przedłużający się stan nie-wojny i nie-pokoju – mówi „Rz” Richard Dalton, były brytyjski ambasador w Teheranie. Nie widzi on powodu, aby USA miały się wycofać z polityki gospodarczego dławienia Iranu. Nie wyklucza przy tym, że Trump zdecyduje się na atak na Iran w celu zmiękczenia reżimu i skłonienia go do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Wątpi jednak w gotowość osiągnięcia kompromisu.

Z Waszyngtonu płyną informacje, jakoby Trump zwlekał z decyzją o uderzeniu na Iran do stycznia nowego roku. Netanjahu nie ma tyle czasu, ponieważ lider opozycji zamierza przedstawić do akceptacji Knesetu rząd mniejszościowy w najbliższych tygodniach, licząc na wsparcie ugrupowań arabskich obywateli Izraela.