Wywiad odbył się 17 listopada, a o szczegółach poinformowała BiełTa.

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W trakcie wywiadu dziennikarze przypomnieli, że Władimir Putin wyraził już wcześniej gotowość przyjęcia Zełenskiego w Moskwie, mówiąc o możliwości spotkania się z nim. Jednak w obecnej sytuacji taka opcja mogłaby zostać uznana za propozycję drastyczną.

Łukaszenko zaproponował własny format rozmów pokojowych

W odpowiedzi Łukaszenko zaproponował alternatywny scenariusz. Powiedział, że jest gotów pojechać do stolicy Rosji z ukraińskim przywódcą i pełnić rolę gwaranta jego bezpieczeństwa.

- Wołodia Zełenski i ja moglibyśmy wsiąść do samolotu i polecieć do Moskwy. Razem. Ja, jako gwarant jego bezpieczeństwa, mógłbym wsiąść z nim do samolotu i polecieć do Moskwy – oświadczył białoruski przywódca. – Szybciej porozumielibyśmy się w sprawie zakończenia tej wojny i przyszłego urządzenia wszystkiego niż wy (Europejczycy – red.). Ludzie przyjęliby to z aprobatą – ocenił.

Łukaszenko podkreślił również, że kluczową rolę w decydowaniu o przyszłości regionu powinny odgrywać trzy państwa: Białoruś, Rosja i Ukraina. Odwołał się przy tym do wspólnej słowiańskiej historii tych narodów.

– I tak we trzech określimy, jaka będzie nasza przyszłość – Ukrainy, Białorusi i Rosji. Jesteśmy trzema słowiańskimi narodami. To my, trzy główne historyczne narody słowiańskie tego regionu, będziemy decydować o tym, jak dalej żyć – powiedział.

Wypowiedź ta pomija rolę pozostałych państw regionu oraz europejskich partnerów Ukrainy. Kijów wielokrotnie podkreślał, że nie zaakceptuje rozwiązań dotyczących jego przyszłości wypracowywanych bez udziału Ukrainy.

Łukaszenko: Jeśli Zełenski się nie zgodzi, niech walczy

Dziennikarz „Le Point” zwrócił uwagę, że Wołodymyr Zełenski prawdopodobnie nie zaakceptuje propozycji wspólnej podróży do Moskwy. Łukaszenko odpowiedział, że najważniejsze jest zakończenie wojny, a jeśli ukraiński prezydent odrzuci jego pomysł, powinien sam stanąć do walki na froncie.

– Nie zgodzi się? Niech walczy. Niech sam idzie na front z karabinem i walczy. Wojna trwa, trzeba ją zatrzymać. Moglibyśmy się porozumieć – stwierdził.

Białoruski przywódca nie przedstawił szczegółów ewentualnych negocjacji ani warunków, na jakich miałoby dojść do spotkania. Jego deklaracja wpisuje się jednak w dotychczasową narrację Mińska, zgodnie z którą Rosja, Białoruś i Ukraina powinny wspólnie rozstrzygać o przyszłości regionu.