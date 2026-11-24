Aleksander Łukaszenko
Wywiad odbył się 17 listopada, a o szczegółach poinformowała BiełTa.
W trakcie wywiadu dziennikarze przypomnieli, że Władimir Putin wyraził już wcześniej gotowość przyjęcia Zełenskiego w Moskwie, mówiąc o możliwości spotkania się z nim. Jednak w obecnej sytuacji taka opcja mogłaby zostać uznana za propozycję drastyczną.
W odpowiedzi Łukaszenko zaproponował alternatywny scenariusz. Powiedział, że jest gotów pojechać do stolicy Rosji z ukraińskim przywódcą i pełnić rolę gwaranta jego bezpieczeństwa.
- Wołodia Zełenski i ja moglibyśmy wsiąść do samolotu i polecieć do Moskwy. Razem. Ja, jako gwarant jego bezpieczeństwa, mógłbym wsiąść z nim do samolotu i polecieć do Moskwy – oświadczył białoruski przywódca. – Szybciej porozumielibyśmy się w sprawie zakończenia tej wojny i przyszłego urządzenia wszystkiego niż wy (Europejczycy – red.). Ludzie przyjęliby to z aprobatą – ocenił.
Łukaszenko podkreślił również, że kluczową rolę w decydowaniu o przyszłości regionu powinny odgrywać trzy państwa: Białoruś, Rosja i Ukraina. Odwołał się przy tym do wspólnej słowiańskiej historii tych narodów.
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– I tak we trzech określimy, jaka będzie nasza przyszłość – Ukrainy, Białorusi i Rosji. Jesteśmy trzema słowiańskimi narodami. To my, trzy główne historyczne narody słowiańskie tego regionu, będziemy decydować o tym, jak dalej żyć – powiedział.
Wypowiedź ta pomija rolę pozostałych państw regionu oraz europejskich partnerów Ukrainy. Kijów wielokrotnie podkreślał, że nie zaakceptuje rozwiązań dotyczących jego przyszłości wypracowywanych bez udziału Ukrainy.
Dziennikarz „Le Point” zwrócił uwagę, że Wołodymyr Zełenski prawdopodobnie nie zaakceptuje propozycji wspólnej podróży do Moskwy. Łukaszenko odpowiedział, że najważniejsze jest zakończenie wojny, a jeśli ukraiński prezydent odrzuci jego pomysł, powinien sam stanąć do walki na froncie.
– Nie zgodzi się? Niech walczy. Niech sam idzie na front z karabinem i walczy. Wojna trwa, trzeba ją zatrzymać. Moglibyśmy się porozumieć – stwierdził.
Białoruski przywódca nie przedstawił szczegółów ewentualnych negocjacji ani warunków, na jakich miałoby dojść do spotkania. Jego deklaracja wpisuje się jednak w dotychczasową narrację Mińska, zgodnie z którą Rosja, Białoruś i Ukraina powinny wspólnie rozstrzygać o przyszłości regionu.
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