Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przedstawił we wtorek w TVN24 harmonogram zmian w systemie ostrzegania. Resort chce wprowadzić nową aplikację w połowie grudnia. Jej instalacja będzie dobrowolna. Uruchomienie systemu Cell Broadcast minister zapowiedział na przyszły rok, wskazując sierpień jako prawdopodobny termin.
Jak powiedział Kierwiński, udział w systemie Cell Broadcast ma być obowiązkowy dla wszystkich posiadaczy smartfonów. Minister przekazał, że użytkownicy nie będą mogli samodzielnie wyłączyć ani zablokować ostrzeżeń wysyłanych w ten sposób.
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Pytanie o zmiany w systemie ostrzegania padło w TVN24 po doniesieniach Wirtualnej Polski o blokowaniu SMS-ów z alertami RCB przez mieszkańców. Kierwiński przyznał, że takie wiadomości mogą być uciążliwe dla osób mieszkających w przygranicznych powiatach Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zaapelował jednak, by nadal je odbierać. – Nie wyłączajcie tych alertów. One w sytuacjach skrajnych mogą decydować o tym, czy zdążycie, czy nie zdążycie się ukryć – powiedział polityk w TVN24.
Minister wyjaśnił, że obecny system przewiduje trzy poziomy ostrzeżeń. Pierwszy SMS informuje o możliwości wystąpienia zagrożenia, drugi o tym, że zagrożenie jest realne, a trzeci dotyczy tego, co Kierwiński określił jako „zagrożenie właściwe”.
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W systemie Cell Broadcast stacje bazowe sieci komórkowej nadają komunikat do wszystkich kompatybilnych telefonów znajdujących się na wyznaczonym obszarze. Ostrzeżenie wyświetla się na ekranie, a jego pojawieniu się może towarzyszyć głośny sygnał i wibracja, także wtedy, gdy telefon jest wyciszony. W ten sposób komunikat może dotrzeć do setek tysięcy urządzeń w ciągu kilku sekund.
Obecne alerty RCB są rozsyłane partiami jako SMS-y kierowane na konkretne numery.
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