Władze Bega Valley Shire, położonego w sąsiedztwie południowo-wschodniego wybrzeża Nowej Południowej Walii w Australii, potwierdziły, że kolejny pingwin mały zginął w wyniku ataku drapieżnika z rodziny psowatych. Według Wendy Noble, przewodniczącej organizacji Friends of Little Penguins Eden, w kolonii w okolicach Eden żyje co najmniej osiem ptaków, a na jej terenie znajdują się cztery gniazda.

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– To dla nas prawdziwy cios, bo wkładamy wiele pracy w ochronę kolonii, która próbuje się odrodzić w Eden – powiedziała Noble.

Pingwiny małe wróciły do Eden po trzech dekadach

Pingwiny małe obserwowano w Eden od lat 30. XX wieku. W latach 90. miejscowa populacja zniknęła jednak wskutek sztormów i obecności drapieżników. W 2020 r. naukowcy i przyrodnicy rozpoczęli odtwarzanie kolonii w ogrodzonej części zatoki Wheel Cove, w pobliżu rezerwatu Eagles Claw. Aby zwabić ptaki, odtwarzano między innymi ich odgłosy godowe.

Z czasem kolonia rozrosła się do co najmniej 12 osobników. W październiku 2023 r. w Eden wykluło się pierwsze od 30 lat pisklę pingwina małego. Część ptaków zaczęła jednak zakładać gniazda na pobliskiej plaży Shelly Beach, gdzie nie było ogrodzenia chroniącego przed drapieżnikami.

Pięć pingwinów zginęło na Shelly Beach. Podejrzenie pada na lisy

Na Shelly Beach w ostatnich latach zginęło już pięć pingwinów, które najprawdopodobniej padły ofiarą lisów.

W 2024 r. zginęły młody i dorosły osobnik, a w 2025 r. kolejne dwa dorosłe ptaki. Na kilka tygodni przed ostatnim atakiem – który miał miejsce w poniedziałek – fotopułapki zarejestrowały młodego lisa w pobliżu gniazd.

Noble zaznaczyła, że na Shelly Beach udało się zidentyfikować jedno gniazdo, podczas gdy w ubiegłym roku zaobserwowano ich aż pięć. Jej zdaniem różnica może wynikać właśnie z obecności lisów. – Lis może dostać się do kolonii i w ciągu jednej nocy zabić wszystkie ptaki – powiedziała.

Dlaczego lisy są tak groźne dla pingwinów małych?

Nicholas Carlisle, ekolog specjalizujący się w ptakach morskich, który jest zaangażowany w odbudowę kolonii, uważa, że drapieżniki takie jak lisy stanowią największe zagrożenie dla jej przetrwania.

– Pingwiny te ewoluowały bez drapieżników, ponieważ większość z nich rozmnaża się na przybrzeżnych wyspach – wyjaśnił Carlisle. Jak dodał, ptaki wybierają miejsca, które wydają się odpowiednie do lęgów, choć mogą być słabo osłonięte przed drapieżnikami.

Eden to jedno z dwóch miejsc na kontynentalnym obszarze Nowej Południowej Walii, gdzie żyją pingwiny małe. Druga kolonia znajduje się w Manly w Sydney. Pozostałe żyją na przybrzeżnych wyspach, m.in. Baranguba Montague Island, Snapper Island i Gabo Island.

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Ogrodzenie ma chronić gniazda pingwinów na Shelly Beach

Po ostatnim ataku władze Bega Valley Shire rozpoczęły walkę z lisami. Wcześniejsze próby ich odłowienia bez uśmiercania zakończyły się niepowodzeniem.

Friends of Little Penguins Eden współpracuje z samorządem, by ogrodzić skalną ścianę przy gniazdach na Shelly Beach. Władze poinformowały, że przy realizacji przedsięwzięcia współpracują z zarządem portów Nowej Południowej Walii. Wniosek o zezwolenie na korzystanie z gruntu publicznego jest w trakcie rozpatrywania.

Carlisle wyraził nadzieję, że ogrodzenie pomoże ochronić kolonię. – Odkąd kamera zarejestrowała lisa, wszyscy wstrzymujemy oddech i mamy nadzieję, że podjęte działania okażą się skuteczne – powiedział.