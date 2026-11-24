Pingwin mały
Władze Bega Valley Shire, położonego w sąsiedztwie południowo-wschodniego wybrzeża Nowej Południowej Walii w Australii, potwierdziły, że kolejny pingwin mały zginął w wyniku ataku drapieżnika z rodziny psowatych. Według Wendy Noble, przewodniczącej organizacji Friends of Little Penguins Eden, w kolonii w okolicach Eden żyje co najmniej osiem ptaków, a na jej terenie znajdują się cztery gniazda.
– To dla nas prawdziwy cios, bo wkładamy wiele pracy w ochronę kolonii, która próbuje się odrodzić w Eden – powiedziała Noble.
Pingwiny małe obserwowano w Eden od lat 30. XX wieku. W latach 90. miejscowa populacja zniknęła jednak wskutek sztormów i obecności drapieżników. W 2020 r. naukowcy i przyrodnicy rozpoczęli odtwarzanie kolonii w ogrodzonej części zatoki Wheel Cove, w pobliżu rezerwatu Eagles Claw. Aby zwabić ptaki, odtwarzano między innymi ich odgłosy godowe.
Z czasem kolonia rozrosła się do co najmniej 12 osobników. W październiku 2023 r. w Eden wykluło się pierwsze od 30 lat pisklę pingwina małego. Część ptaków zaczęła jednak zakładać gniazda na pobliskiej plaży Shelly Beach, gdzie nie było ogrodzenia chroniącego przed drapieżnikami.
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Na Shelly Beach w ostatnich latach zginęło już pięć pingwinów, które najprawdopodobniej padły ofiarą lisów.
W 2024 r. zginęły młody i dorosły osobnik, a w 2025 r. kolejne dwa dorosłe ptaki. Na kilka tygodni przed ostatnim atakiem – który miał miejsce w poniedziałek – fotopułapki zarejestrowały młodego lisa w pobliżu gniazd.
Noble zaznaczyła, że na Shelly Beach udało się zidentyfikować jedno gniazdo, podczas gdy w ubiegłym roku zaobserwowano ich aż pięć. Jej zdaniem różnica może wynikać właśnie z obecności lisów. – Lis może dostać się do kolonii i w ciągu jednej nocy zabić wszystkie ptaki – powiedziała.
Nicholas Carlisle, ekolog specjalizujący się w ptakach morskich, który jest zaangażowany w odbudowę kolonii, uważa, że drapieżniki takie jak lisy stanowią największe zagrożenie dla jej przetrwania.
– Pingwiny te ewoluowały bez drapieżników, ponieważ większość z nich rozmnaża się na przybrzeżnych wyspach – wyjaśnił Carlisle. Jak dodał, ptaki wybierają miejsca, które wydają się odpowiednie do lęgów, choć mogą być słabo osłonięte przed drapieżnikami.
Eden to jedno z dwóch miejsc na kontynentalnym obszarze Nowej Południowej Walii, gdzie żyją pingwiny małe. Druga kolonia znajduje się w Manly w Sydney. Pozostałe żyją na przybrzeżnych wyspach, m.in. Baranguba Montague Island, Snapper Island i Gabo Island.
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Po ostatnim ataku władze Bega Valley Shire rozpoczęły walkę z lisami. Wcześniejsze próby ich odłowienia bez uśmiercania zakończyły się niepowodzeniem.
Friends of Little Penguins Eden współpracuje z samorządem, by ogrodzić skalną ścianę przy gniazdach na Shelly Beach. Władze poinformowały, że przy realizacji przedsięwzięcia współpracują z zarządem portów Nowej Południowej Walii. Wniosek o zezwolenie na korzystanie z gruntu publicznego jest w trakcie rozpatrywania.
Carlisle wyraził nadzieję, że ogrodzenie pomoże ochronić kolonię. – Odkąd kamera zarejestrowała lisa, wszyscy wstrzymujemy oddech i mamy nadzieję, że podjęte działania okażą się skuteczne – powiedział.
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