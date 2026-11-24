Franz Josef leży na zachodnim wybrzeżu Wyspy Południowej Nowej Zelandii. Bliskość lodowca oraz warunki do pieszych wędrówek i kajakarstwa uczyniły z niego jeden z najpopularniejszych celów podróży w kraju. Zabudowania znajdują się jednak w rejonie uskoku alpejskiego i tuż obok Waiho, rzeki roztokowej, której nurt dzieli się na wiele koryt.

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Rzeka Waiho zmienia bieg. Na realizację planu zostało siedem lat

We wrześniowym raporcie niezależny zespół naukowców współpracujący z władzami regionu stwierdził, że Waiho zmienia bieg szybciej, niż zakładano, mimo okresu względnie spokojnej pogody. Już w 2023 r. eksperci zauważyli, że rzeka tworzy nowe koryto na północ od Franz Josef. Zalecili wówczas realizację dziesięcioletniego planu, który miał dać rzece więcej miejsca i zmniejszyć ryzyko powodzi. Po publikacji najnowszego raportu lokalne władze przyspieszyły prace.

– Mamy teraz siedem lat. W praktyce musimy w siedem lat wykonać pracę przewidzianą na dziesięć – powiedział w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian” prof. Ian Fuller, geomorfolog specjalizujący się w rzekach i rzecznik zespołu doradczego ds. Waiho. Jak wyjaśnił, gdyby główny nurt rzeki przeszedł przez miejscowość, budynki i inne obiekty na jego drodze zostałyby co najmniej poważnie uszkodzone, jeśli nie całkowicie zniszczone.

Dno Waiho podnosi się o około 20 centymetrów rocznie

Eksperci wyjaśniają, że rzeki roztokowe przenoszą duże ilości żwiru i innych osadów. W zwężonym korycie mają one zdecydowanie mniej miejsca, by rozłożyć się na boki – gromadzą się więc na dnie i stopniowo je podnoszą. W przypadku Waiho dzieje się to w tempie około 20 centymetrów rocznie. Proces może jednak jeszcze bardziej przyspieszyć, jeśli burze spłuczą w dół rzeki duże ilości materiału zgromadzonego w pobliżu lodowca.

Od lat 80. XX w. wzdłuż Waiho budowano wały, które ograniczały rozlewanie się wody i pozwalały wykorzystywać okoliczne tereny pod zabudowę, rolnictwo i infrastrukturę. Wraz z podnoszeniem się dna rośnie jednak ryzyko, że woda przeleje się przez wały. – W pobliżu miejscowości dno rzeki znajduje się dziś dwa metry powyżej przyległego terenu – zaznaczył Fuller.

Otwarcie wałów mogłoby dać Franz Josef więcej czasu. Koszt to ponad 200 mln dolarów

Władze Franz Josef od dawna rozważają przeniesienie miejscowości. Zespół doradczy zaleca, by w pierwszej kolejności otworzyć południowe wały i umożliwić wodzie rozlanie się na większym obszarze. Spowolniłoby to podnoszenie się dna rzeki i dało miejscowości więcej czasu. Wymagałoby jednak przeniesienia dróg, infrastruktury ściekowej i składowisk odpadów, a także zalania części prywatnych gruntów rolnych. Koszt przedsięwzięcia przekroczyłby 200 mln dolarów nowozelandzkich, czyli około 445 mln zł.

Burmistrz dystryktu Westland Helen Lash podkreśliła, że dla mieszkańców perspektywa zalania gruntów jest szczególnie trudna. To tam znajdują się bowiem ich domy i gospodarstwa, w które zainwestowali i w których wychowali swoje dzieci. – To niezwykle trudna rozmowa, ale musimy ją podjąć, jeśli chcemy chronić północną część miejscowości – powiedziała Lash.

Mieszkańcy Franz Josef chcą mieć wpływ na decyzje

Janelle Shaw, mieszkanka Franz Josef i przewodnicząca organizacji turystycznej Glacier Country Tourism Group, podkreśliła, że mieszkańcy nie żyją w strachu, ale coraz bardziej frustruje ich brak działań. – Minęły trzy lata od publikacji podobnego raportu, a my wciąż nie posunęliśmy się naprzód – stwierdziła.

Shaw od lat zabiega wraz z mieszkańcami i lokalnym stowarzyszeniem o ich udział w planowaniu zmian. Za dobry pierwszy krok uznała powołanie przez Lash grupy roboczej, w której mają uczestniczyć mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych władz i odpowiednich instytucji. Grupa zamierza przedstawić rządowi swój plan na początku 2027 r.

Decyzję w sprawie dalszych działań podejmie przyszły rząd. Ostateczne wyniki wyborów w Nowej Zelandii mają zostać ogłoszone 27 listopada. Simon Watts, minister ds. samorządu i zmian klimatu, poinformował, że trwają prace nad przepisami, które mają zobowiązać samorządy do przygotowywania planów adaptacji dla terenów narażonych na zagrożenia naturalne.

Trzęsienie ziemi może wywołać powódź i osuwiska

Według Earth Sciences NZ prawdopodobieństwo wystąpienia w ciągu najbliższych 50 lat trzęsienia ziemi o magnitudzie 8 wynosi 75 proc. Fuller ostrzegł, że ruch wzdłuż uskoku może wywołać powódź i osuwiska, a skutki dla miejscowości mogą być katastrofalne. Dodał, że związek obserwowanych zmian w rzece ze zmianą klimatu pozostaje na razie niepewny, choć globalne ocieplenie i El Niño mogą przynieść większe opady i zwiększyć ryzyko powodzi.

Ekspert zapewnił, że rzeka i opady są uważnie monitorowane. Zaapelował jednak jednocześnie o lepsze plany ewakuacji i oznakowanie informujące turystów o zagrożeniu. Jako przestrogę przywołał styczniowe śmiertelne osuwisko w Taurandze, gdzie ryzyko było znane jeszcze przed katastrofą. – Znamy zagrożenie. Mamy rozwiązanie. Wymaga ono inwestycji. Nikt nie musi tu stracić życia – powiedział.