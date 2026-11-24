Mitsotakis opublikował 21 listopada w swoich mediach społecznościowych nagranie, w którym opowiada o jednorazowym świadczeniu w wysokości 400 euro, które zostało wypłacone ok. 2 mln greckich emerytów. - Kto z was był proszony przez wasze wnuki o to, by jako prezent świąteczny podarować im grę Grand Theft Auto VI? Wszyscy wiemy jak bardzo dziadkowie lubią rozpieszczać swoje wnuki – mówi na nagraniu Mitsotakis. Tłem do nagrania są screeny z gry.

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Opozycja o premierze Grecji: Hipokryta, stracił kontakt z rzeczywistością

- Dziadkowie, nie słuchajcie bzdur i nie ustępujcie – skomentował to nagranie były premier i lider lewicowej partii ELAS Alexis Tsipras. Tsipras przypomniał, że gra GTA VI nie jest stosowna dla dzieci, ponieważ zawiera sceny przemocy.

- Usłyszeli „Wielka kradzież” (ang. Grand Theft) i nie mogli ukryć swojego podniecenia – dodał Tsipras czyniąc aluzję do oskarżeń korupcyjnych pod adresem centroprawicowej Nowej Demokracji Mistotakisa.

Były premier stwierdził też, że obecny szef rządu wykazuje się oderwaniem od rzeczywistości sugerując, by emeryci przeznaczyli jedną czwartą otrzymanego świadczenia (które Tsipras określił jako „skromne”) na grę komputerową.

Wcześniej premiera skrytykowała socjalistyczna partia PASOK, która oskarżyła Mitsotakisa o hipokryzję i zapytała publicznie, czy minister zdrowia Adonis Georgiadis, który niedawno oskarżał socjalistów o to, że nie chronili oni dzieci przed zagrożeniami, jakie czyhają na nie w sieci, hołduje tym samym wartościom co premier. „Komunikacja jest zawsze istotniejsza dla Nowej Demokracji i Kyriakosa Mitsotakisa niż istota rzeczy” - głosi komunikat PASOK.

PASOK przypomniała też, że rząd niedawno głosował za zakazem korzystania z mediów społecznościowych poniżej 15. roku życia – a jednocześnie promuje zakup dla dzieci gry, którą twórcy oznaczają jako przeznaczoną dla osób pełnoletnich. GTA VI opowiada historię pary przestępców, gracze poruszając się w dużym, otwartym świecie, mogą popełniać przestępstwa, w tym tak brutalne jak realistycznie przedstawione zabójstwa.

Sondaż: 55 proc. Greków wskazuje rosnące koszty życia jako najpoważniejszy powód do niepokoju

Rząd przyznał emerytom dodatkowe świadczenie, by pomóc im poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia. Niedany sondaż ośrodka Metron Analysis wykazał, że 55 proc. Greków uważa rosnące koszty życia jako najpoważniejszy powód do niepokoju. 32 proc. najbardziej niepokoi się stanem gospodarki, a 15 proc. - korupcją.

69 proc. respondentów negatywnie ocenia rząd Mitsotakisa.