Pilotażowe badanie zawartości local content w polskiej gospodarce GUS rozpoczął w lipcu. Pod lupę wziął przedsiębiorstwa z czterech grup kapitałowych z branży energetycznej: Enea, Orlen, PGE i Tauron.

W pilotażu brane pod uwagę są wyłącznie umowy podpisane w tym roku oraz tylko te, które zostały zawarte do chwili objęcia firm badaniem. Zasady pilotażu ograniczają też pomiary do kontraktów, których wartość wynosi co najmniej 50 mln zł w relacji zamawiający – wykonawca i co najmniej 10 mln zł w relacji wykonawca – podwykonawca.

– Pilotaż przebiega bardzo sprawnie. Zbieramy informacje – w takim zakresie, w jakim zaplanowaliśmy – o każdym ogniwie łańcucha dostaw. Już uzyskane dane wskazują, że pilotaż, choć obejmuje krótki czas i tylko wybrane umowy, dotyczy inwestycji, których skala jest imponująca – ocenia Krzysztof Jedlak, rzecznik prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pierwsze wyniki badania GUS: 19 z 23 wykonawców z Polski

Z informacji przekazanych nam przez GUS wynika, że do tej pory badanie objęło 51 inwestycji, o łącznej wartości 167,2 mld zł. Jednak jedynie 14 z nich – o sumarycznej wartości 82 mld zł – miało podpisane w tym roku umowy o wartości co najmniej 50 mln zł każda i zostało zakwalifikowane do dalszych analiz.

– Na te 14 projektów inwestycyjnych w sumie składa się 18 umów zawartych z 23 wykonawcami. Z tych 23 podmiotów 19 ma siedzibę w Polsce, a cztery poza Polską – informuje nas Jedlak.

Oznaczałoby to, że biorąc pod uwagę miarę wolumenową (a nie wartościową), wskaźnik local content w już przebadanych przez GUS inwestycjach wynosi ok. 82 proc. Wartość ta dotyczy tzw. poziomu 0, czyli zleceń podpisywanych na poziomie inwestor-główny wykonawca.

Po energetyce zbrojeniówka i transport. Kolejne sektory w badaniu GUS

Całościowe wnioski z badania pilotażowego, obejmujące wszystkie umowy na poziomie 0 oraz umowy na poziomie 1 – czyli uwzględniające podwykonawców pierwszego i drugiego stopnia – GUS zamierza opublikować na początku przyszłego roku. Również w 2027 r. ma ruszyć, jako część Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, badanie wychodzące poza sektor energetyczny.

– Oprócz całej energetyki obejmiemy nim również inwestycje spółek Skarbu Państwa w sektorach: zbrojeniowym, transportowym, infrastrukturalnym i cyfrowym – tłumaczy Jedlak.

– A w jeszcze dalszej perspektywie jest badanie komponentu krajowego przy inwestycjach w innych branżach i docelowo w całej gospodarce. Prowadzony obecnie pilotaż to dobry test, bo pozwoli nam odpowiednio skalibrować właściwe badania – dodaje rzecznik prezesa GUS.

Repolonizacja gospodarki to jeden z elementów polityki gospodarczej zaproponowanej przez rząd Donalda Tuska. W założeniu ma przyczynić się do zwiększania udziału polskich produktów i usług w łańcuchach dostaw. Z kolei badanie GUS ma mierzyć stopień wykorzystania polskich podwykonawców i dostawców w projektach finansowanych z pieniędzy publicznych.