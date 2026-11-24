Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego próbę wykolejenia pociągu z ropą dla Ukrainy uznano za incydent o charakterze terrorystycznym.

Co opinia biegłych o niepoczytalności sprawcy oznacza dla śledztwa i dlaczego ABW wciąż bada wątek sabotażu.

Dlaczego orzeczenie o niepoczytalności sprawcy budzi kontrowersje w świetle podobnych, głośnych spraw sądowych.

Jakie przedmioty znalezione przy zatrzymanym wzbudziły podejrzenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Opinia biegłych stwierdza kategorycznie, że w chwili dokonania czynu Anton B. był niepoczytalny. Jeśli prokuratura poprzestanie na tej ekspertyzie, to finał śledztwa jest praktycznie przesądzony: podejrzany nie poniesie odpowiedzialności karnej, co najwyżej trafi do szpitala psychiatrycznego.

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Opinia biegłych psychiatrów: Anton B. niepoczytalny

– Biegli lekarze psychiatrzy, po przeprowadzeniu obserwacji oraz badań podejrzanego w warunkach zakładu leczniczego, wydali opinię sądowo-psychiatryczną, w której jednoznacznie stwierdzili niepoczytalność Antona B. – mówi „Rz” prok. Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Wskazuje, że w ocenie prokuratora uzyskana opinia jest „pełna, jasna i nie zawiera sprzeczności”.

Jak niedawno ujawniła „Rz”, cudzoziemcy podejrzani o spektakularne incydenty, w tym o charakterze sabotażu, zachowują się w sposób, który zmusza śledczych do sprawdzania ich poczytalności.

Wjechał z Białorusi i nazajutrz zakradł się do pociągu towarowego z ropą dla Ukrainy

To był głośny incydent o tle terrorystycznym. Anton B. wjechał do Polski przez przejście w Terespolu 15 lutego i nazajutrz próbował wykoleić pociąg relacji Szczecin–Dorohusk z cysternami ropy dla Ukrainy. To był duży skład, liczący 37 wagonów. B. zaciągnął hamulce awaryjne w trzech z nich, co groziło wykolejeniem całego transportu, rozszczelnieniem cystern i gigantyczną eksplozją. Mołdawianin nie zdążył uciec. Został zatrzymany w rejonie torowiska na stacji w Puławach. Dostał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów łatwopalnych „które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach”.

Nadprzyrodzone zdolności i „siła woli”. Dlaczego zbadano poczytalność Mołdawianina?

Anton B. nie przyznał się do zarzutu, ale przedstawił własną wersję wydarzeń. Miał sugerować m.in. że ma nadprzyrodzone zdolności (według RMF miał stwierdzić, że „siłą woli” potrafi wywoływać różne działania). Nielogiczne, a wręcz irracjonalne tłumaczenia wzbudziły wątpliwości co do poczytalności B. Został poddany kilkutygodniowej obserwacji na oddziale szpitalnym.

Czy i na jaką cierpi chorobę – to wrażliwe informacje, których śledczy nie zdradzają.

– Podejrzany przebywa obecnie w warunkach aresztu śledczego, gdzie objęty jest leczeniem psychiatrycznym – wskazuje nam prok. Kozak. Jak dodaje, sąd, przychylając się do wniosku prokuratury, przedłużył wobec B. tymczasowy areszt do 11 lutego 2027 r., czyli do czasu planowanego zakończenia śledztwa.

Śledztwo ABW: czy Anton B. został zwerbowany do sabotażu na kolei?

Czy Mołdawianin mógł być zwerbowany do przeprowadzenia aktu sabotażu – ten wątek nadal jest badany przez ABW i prokuraturę.

– Trwa sprawdzanie, czy nie był inspirowany do wysadzenia pociągu, jeśli nawet nie bezpośrednio, to np. przez komunikatory internetowe. To częsty sposób werbowania sabotażystów, w ramach operacji obcych służb pod fałszywą flagą, albo pod jakąś legendą. Także ludzie z defektami psychicznymi mogą być do tego wykorzystywani – wskazuje nam jeden z funkcjonariuszy służb.

Sekwencja zdarzeń jest zastanawiająca. Anton B. wjechał do Polski z Białorusi (przez Terespol) i już następnego dnia zakradł się do pociągu towarowego, by ok. 160 kilometrów dalej, w Puławach, awaryjnie zatrzymać skład.

Telefony, karty SIM i kable. Co Anton B. miał w torbie?

Jak pisaliśmy, podczas przesłuchania podał, że posiada wyższe wykształcenie i jest „ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informatycznego”. W podręcznej torbie miał telefony komórkowe, karty SIM, sprzęt elektroniczny, zwoje kabli, i certyfikaty potwierdzające biegłą znajomość języka rosyjskiego. Ta zawartość wzbudziła podejrzenia śledczych, stąd zaangażowanie w sprawę ABW.

Co zawierały telefony znalezione u B. – śledczy na tym etapie zasłaniają się tajemnicą.

Podejrzani symulują nagminnie choroby psychiczne, wielu to się udaje

Czy Mołdawianin mógł wyprowadzić biegłych w pole?

– Przebywał na sześciotygodniowej obserwacji, musiałby być wyszkolony, żeby 24 godziny na dobę udawać. To wątpliwe, choć oczywiście nie jest to niemożliwe – słyszymy od jednego ze śledczych.

Dr Jerzy Pobocha, psychiatra z wieloletnim stażem, były prezes, a dziś członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej jednak zaznacza:

– Oczywiście, takich przypadków jest bardzo dużo. Przez 31 lat pracowałem w Oddziale Psychiatrii Sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Szczecinie, byłem też jego ordynatorem, widziałem to nie raz. Nie znam tej sprawy, ale podejrzani często symulują, a biegli się na to nabierają. Dopiero później ich opinie są korygowane – wskazuje nasz rozmówca. Np. w pierwszym rozpoznaniu chorobę psychiczną stwierdzono np. u zabójcy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz u Kajetana Poznańskiego, zabójcy lektorki języka włoskiego w Warszawie. Byli o włos od uniknięcia odpowiedzialności karnej. Kolejne opinie stwierdzały u nich zaburzenia osobowości. Obaj dostali dożywocie. Podobnie było z zabójcą 10-letniej Kristiny z Mrowin. – Po naszych badaniach został on uznany za poczytalnego i skazany na dożywocie, może wyjść po 40 latach – mówi dr Pobocha.

Anders Breivik: schizofrenia czy zaburzenie osobowości?

Nawet u Andersa Breivika (norweski morderca, który zabił w 2011 roku ponad 70 osób), pierwsze rozpoznanie wskazywało na schizofrenię paranoidalną (opinia liczyła 320 stron), drugie na zaburzenie osobowości. – Breivik pierwszym biegłym powiedział, że zna myśli innych ludzi, więc wzięli to za objaw urojenia w schizofrenii. Dopiero kolejnym wyjaśnił, że zajmował się sprzedażą przez telefon, i po krótkiej wymianie zdań z potencjalnym kupującym, domyślał się co ma w głowie i czego potrzebuje – opowiada dr Pobocha. – Zawsze warto więc zapytać inny zespół biegłych.

Czy lubelscy śledczy pokuszą się o inną opinię? Ich zdaniem na dziś nie zachodzi potrzeba powoływania kolejnego zespołu biegłych do oceny poczytalności podejrzanego.